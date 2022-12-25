ملك هولندا: الاعتذار عن حقبة العبودية "بداية طريق طويل"

رحّب ملك هولندا في خطابه بمناسبة عيد الميلاد باعتذار الحكومة هذا الأسبوع عن دور الدولة الهولندية في 250 عاما من العبودية، معتبرا أنّ ذلك يمثّل "بداية طريق طويل". وقال الملك فيليم-ألكسندر من قصر تن بوش في لاهاي اليوم الأحد (25 ديسمبر/ كانون الأول 2022): "لا أحد يتحمّل اليوم المسؤولية عن الأعمال غير الإنسانيّة التي لحقت بحياة أولئك الرجال والنساء والأطفال". وأضاف الملك في خطابه: "لكن من خلال مواجهة ماضينا المشترك بصدق والاعتراف بالعبودية جريمة ضد الإنسانية، فإننا نضع الأسس لمستقبل مشترك". وتابع بالقول: "مستقبل نقف فيه ضدّ كلّ أشكال التمييز والاستغلال والظّلم المعاصرة".

كما وعد فيليم ألكسندر أن الموضوع "سيحظى باهتمام" أعضاء العائلة الملكيّة "في العام التذكاري القادم"، وأن يظلوا "معنيّين" به. وأردف "اعتذار الحكومة هو بداية طريق طويل".

هولندا تعتزم معالجة إرثها الاستعماري والاعتذار عن العبودية

يُذكر أن العبودية ساهمت في تمويل "القرن الذهبي" الهولندي، وهي فترة ازدهار من خلال التجارة البحرية في القرنين السادس عشر والسابع عشر. وقامت البلاد بالاتجار بنحو 600 ألف إفريقي خصوصا نحو أمريكا الجنوبية والكاريبي، وذلك قبل أن تنهي العبودية رسميا في مطلع تموز/يوليو 1863 لتكون من بين أواخر الدول الأوروبية التي تتخذ هذه الخطوة.

وأثار اختيار 19 كانون الأول/ ديسمبر الجاري موعدًا للاعتذار جدلاً في هولندا وخارجها، فقد أرادت المنظمات المختصة في بحث تاريخ العبودية وإرثها أن يتم تقديم الاعتذار في الأول من تموز/ يوليو، وهو التاريخ الذي يوافق 150 عامًا على انتهاء العبودية.

وخلال إلقائه بيان الحكومة في التاسع عشر من الشهر الجاري، قدم رئيس الوزراء الهولندي مارك روته اعتذاراً عن بلاده بسبب هذه الجرائم وذلك بعد مضي نحو 150 عاما على الإنهاء الرسمي للعبودية في المستعمرات الهولندية مشيراً إلى أن تداعيات هذه الجرائم لا يزال من الممكن الشعور بها حتى اليوم.

وأعربت رئيسة وزراء سان مارتن ورئيس سورينام عقب تقديم الاعتذار عن أسفهما لعدم وجود حوار من جانب هولندا. كما تم انتقاد عدم إعلان إجراءات ملموسة من جانب الحكومة في بعض المستعمرات السابقة، فيما طلب البعض تعويضات. ووعدت الحكومة بإقامة العديد من فعاليات إحياء الذكرى العام المقبل.

ع.غ/ و.ب (آ ف ب، د ب أ)