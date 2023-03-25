ملك بريطانيا يزور ألمانيا

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ملك بريطانيا تشارلز الثالث يزور ألمانيا في أول زيارة رسمية له خارج البلاد منذ توليه عرش المملكة المتحدة.
وصل الملك تشارلز الثالث إلى ألمانيا، في أول زيارة دولة يقوم بها منذ إعلانه ملكا لبريطانيا، في إطار جهود لطي صفحة سنوات من العلاقات المضطربة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بعد خروج لندن من التكتل.
أعلن قصرباكينغهام أن ملك بريطانيا تشارلز الثالث وزوجته كاميلا يأملان بزيارة فرنسا "فور إيجاد موعد" جديد لها بعد الإعلان عن إرجاء زيارتهما بسبب التظاهرات. وتتواصل الاحتجاجات في فرنسا فيما تم اعتقال أكثر من 450 متظاهرا.
من يريد زيارة متحف بيرغامون الشهير في برلين ينبغي أن يعجل بالأمر قبل نهاية أكتوبر، وإلا فسينتظر أربع سنوات أخرى، حتى يتم افتتاحه من جديد. ويضم المتحف "بوابة عشتار" الشهيرة ولن يعاد افتتاحه كاملا إلا بعد نحو 14 عاما.
يصل رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى ألمانيا الأسبوع القادم في زيارة رسمية، تأتي وسط توتر في إسرائيل بسبب المعارضة الشديدة لخطة الإصلاحات القضائية التي تعتزم حكومة نتنياهو تنفيذها والتي انتقدتها أيضا الحكومة الألمانية .
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