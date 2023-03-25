 ملك بريطانيا يزور ألمانيا | DW الأخبار | DW | 29.03.2023

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DW الأخبار

ملك بريطانيا يزور ألمانيا

ملك بريطانيا تشارلز الثالث يزور ألمانيا في أول زيارة رسمية له خارج البلاد منذ توليه عرش المملكة المتحدة.

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استمرار الاحتجاجات في فرنسا ضد نظام التقاعد الجديد

استمرار الاحتجاجات ضد نظام التقاعد في فرنسا 25.03.2023

علاقة خاصة.. محطات زيارة الملك تشارلز الثالث إلى ألمانيا

علاقة خاصة.. محطات زيارة الملك تشارلز الثالث إلى ألمانيا 27.03.2023

نتنياهو في برلين.. تعزيز للتعاون الألماني - الإسرائيلي؟

نتنياهو في برلين.. تعزيز للتعاون الألماني - الإسرائيلي؟ 16.03.2023

زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي لبرلين.. ماذا تمخض عنها؟

زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي لبرلين.. ماذا تمخض عنها؟ 28.02.2023

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This screen grab obtained from a handout surveillance video released by Mexico's National Institute of Migration shows guards leaving as flames engulf an immigration detention facility in Ciudad Juarez, northern Mexico, on March 27, 2023. - Mexico's president vowed Wednesday there would be no impunity for those found responsible for the death by fire of 38 migrants at a detention center. We will not hide anything and there will be no impunity, Andres Manuel Lopez Obrador said at his daily press briefing after the disaster at a detention center near the border late Monday. (Photo by Handout / National Institute of Migration / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / NATIONAL INSTITUTE OF MIGRATION - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS

مقتل 68 مهاجرا على الحدود المكسيكية الأمريكية جراء اندلاع حريق في أحد مراكز اللجوء 29.03.2023

Russian invasion of Ukraine. EMBARGOED TO 0001 MONDAY MARCH 27 File photo dated 20/11/17 of a Challenger 2 Main Battle Tank at Royal Tank Regiment HQ, Tidworth, Wiltshire. Ukrainian crews have completed training on Challenger 2 tanks in the UK and have returned home to continue their fight against Russia's invasion. Issue date: Monday March 27, 2023. Members of Kyiv's armed forces journeyed to Britain shortly after Prime Minister Rishi Sunak announced in January that the UK would send 14 Challenger 2 tanks to help defend Ukraine. The Ministry of Defence said that the training has been completed after UK military officials spent several weeks training Ukrainian personnel how to operate and fight with the tanks. See PA story POLITICS Ukraine. Photo credit should read: Ben Birchall/PA Wire URN:71526474

اوكرانيا تتسلم دبابات قتالية من بريطانيا وألمانيا 29.03.2023

سفينة الكتب تصل إلى البصرة العراقية وإقبال كبير من الزائرين عليها.

أكبر معرض عائم للكتب يزور العراق ويحظى باهتمام كبير 29.03.2023

خلال شهر رمضان تنظم بمختلف المدن الألمانية موائد إفطار جماعية بحضور أشخاص من مختلف الأديان لدعم حوار الأديان.

برلين .. إفطار جماعي لدعم حوار الأديان وقيم التسامح 29.03.2023

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29.03.2023**Britain's King Charles III (2ndL) an German President Frank-Walter Steinmeier (L) review a military honour guard during a welcome ceremony at Brandenburg Gate in Berlin, on March 29, 2023. - Britain's King Charles III began his first state visit, having postponed a trip to France due to widespread political protests. Charles will undertake engagements in the German capital and in Brandenburg before heading to Hamburg during the three-day tour. (Photo by WOLFGANG RATTAY / POOL / AFP)

تشارلز الثالث في برلين في أول زيارة رسمية منذ اعتلائه العرش 29.03.2023

وصل الملك تشارلز الثالث إلى ألمانيا، في أول زيارة دولة يقوم بها منذ إعلانه ملكا لبريطانيا، في إطار جهود لطي صفحة سنوات من العلاقات المضطربة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بعد خروج لندن من التكتل.

French Police officers clash with a protester (C) during a demonstration, a week after the government pushed a pensions reform through parliament without a vote, using the article 49.3 of the constitution, in Paris on March 23, 2023. - French unions on March 23, 2023, staged a new day of disruption against President Emmanuel Macron's pension reform after he defiantly vowed to implement the change, with refineries at a standstill and mass transport cancellations. (Photo by Thomas SAMSON / AFP) (Photo by THOMAS SAMSON/AFP via Getty Images)

تأجيل زيارة ملك بريطانيا تشارلز الثالث لفرنسا بسبب الاحتجاجات 24.03.2023

أعلن قصرباكينغهام أن ملك بريطانيا تشارلز الثالث وزوجته كاميلا يأملان بزيارة فرنسا "فور إيجاد موعد" جديد لها بعد الإعلان عن إرجاء زيارتهما بسبب التظاهرات. وتتواصل الاحتجاجات في فرنسا فيما تم اعتقال أكثر من 450 متظاهرا.

Panorama: das babylonische Ischtar-Tor, Pergamonmuseum, Berlin-Mitte | Verwendung weltweit

برلين - افتقاد بوابة عشتار بعد إغلاق متحف بيرغامون لأربع سنوات 28.03.2023

من يريد زيارة متحف بيرغامون الشهير في برلين ينبغي أن يعجل بالأمر قبل نهاية أكتوبر، وإلا فسينتظر أربع سنوات أخرى، حتى يتم افتتاحه من جديد. ويضم المتحف "بوابة عشتار" الشهيرة ولن يعاد افتتاحه كاملا إلا بعد نحو 14 عاما.

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu äußert sich am 16.02.2016 bei einer Pressekonferenz mit Bundeskanzlerin Merkel zu den Deutsch-Israelischen Regierungskonsultationen im Bundeskanzleramt in Berlin. Deutschland und Israel kommen zum sechsten Mal zu Regierungskonsultationen zusammen. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

نتنياهو يصل برلين الأسبوع المقبل في زيارة رسمية لثلاثة أيام 10.03.2023

يصل رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى ألمانيا الأسبوع القادم في زيارة رسمية، تأتي وسط توتر في إسرائيل بسبب المعارضة الشديدة لخطة الإصلاحات القضائية التي تعتزم حكومة نتنياهو تنفيذها والتي انتقدتها أيضا الحكومة الألمانية .