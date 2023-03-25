ملك بريطانيا يزور ألمانيا

تشارلز الثالث في برلين في أول زيارة رسمية منذ اعتلائه العرش

وصل الملك تشارلز الثالث إلى ألمانيا، في أول زيارة دولة يقوم بها منذ إعلانه ملكا لبريطانيا، في إطار جهود لطي صفحة سنوات من العلاقات المضطربة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بعد خروج لندن من التكتل.