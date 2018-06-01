 ملكة بريطانيا تخرج عن تقليد ملكي عمره مئات السنين | عالم المنوعات | DW | 06.11.2019

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منوعات

ملكة بريطانيا تخرج عن تقليد ملكي عمره مئات السنين

لقرون، كان ملوك وملكات بريطانيا يرتدون فراء الحيوانات في فصل الشتاء، وخاصة قبعات الرأس والمعاطف. الملكة إليزابيث الثانية قررت وقف هذا التقليد. ولم تطلب أية ملابس جديدة يحتوي على فراء حيواني طبيعي.

Großbritannien Royals l Queen Elisabeth (Reuters/V. Jones)

قررت ملكة بريطانيا اليزابيث الثانية الاستغناء عن الفراء الطبيعي، حسب ما ذكرت مجلة "شتيرن" الألمانية. وقالت أنغيلا كيلي، خياطة الملكة إن الملكة لم ترتد منذ بداية عام 2019 الحالي أي فراء طبيعي.

وكشفت كيلي، المسؤولة عن ملابس الملكة منذ فترة طويلة، عن خطة الملكة للتوقف عن استخدام فراء الحيوان وذلك في كتاب جديد بعنوان "الوجه الأخر من القلادة: الملكة ومسؤولة الملابس وخزانة الثياب".

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من جانبها، أشادت منظمة (بيتا) المدافعة عن حقوق الحيوان بتحول الملكة إليزابيث الثانية إلى ارتداء الملابس المصنوعة بدلاً من الفراء الصناعي.

وقال فرع المنظمة في المملكة المتحدة إن "قرار الملكة يتوافق مع توجهات العديد من العملاء والشركات والدول الذين لديهم تفكير مستقبلي ويدركون أن مواد الفراء الصناعي أفضل للبيئة وتجنب الحيوانات حياة تعيسة وموت دموي مؤلم".

يذكر أنه تم انتقاد العائلة الملكة البريطانية مرارا لان أفرادا منها وخاصة الملكة ارتدوا فراء حقيقية، حسبما نقلت مجلة "شتيرن". وارتداء الفراء هو عرف ملكي في بريطانيا يعود إلى عدة قرون حسب المجلة.

ووفقا لمجلة فوغ البريطانية، كتبت خياطة الملكة كيلي أنه "إذا كانت جلالة الملكة ستحضر أي فعالية في طقس بارد وذلك اعتبارا من شتاء 2019 فصاعدا، سيتم استخدام الفراء الصناعي لتدفئتها". ولم يعلق قصر باكنغهام على هذا الإعلان.

ز.أ.ب/ ع.أ.ج (د ب أ، DW)

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  • Großbritannien 90. Geburtstag von Königin Elisabeth II.

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    من المقرر أن تحضر الملكة، التي تحكم بريطانيا منذ 64 عاما، عدة فعاليات عامة، كما سوف تقوم بإضاءة أول منارة من بين المئات للاحتفال بعيد ميلادها في أنحاء بريطانيا.

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    تمتلك الملكة إليزابيث العشرات، بل مئات القبعات وبجميع الألوان، وترتديها في مختلف المناسبات. ولا تشاهد الملكة إلا نادراً دون قبعتها الشهيرة. ولا يُعرف ما هو سر ارتداء الملكة للقبعة، إذ ربما يكون تقليداً عائلياً ملكياً معيناً!

  • Großbritannien Queen Elizabeth II. in Colchester

    الملكة إليزابيث الثانية تحتفل بعيد ميلادها التسعين

    حتى في شبابها وقبل أن تصبح ملكة، كانت إليزابيث ترتدي القبعات. ولدت الملكة في سنة 1926 وتوّجت على عرش بريطانيا في سنة 1953.

  • Königin Elisabeth II. Trauung 1947

    الملكة إليزابيث الثانية تحتفل بعيد ميلادها التسعين

    في سنة 1947 تزوجت الأميرة إليزابيث من الأمير فيليب، دوق إدنبره، في حفل زفاف ملكي كتبت الصحافة عنه مطولاً، واعتبر آنذاك زفاف القرن. وارتدت إليزابيث ثوباً طوله أربعة أمتار مزيناً بآلاف اللآلئ وأحجار الكريستال.

  • Königin Elisabeth II. Auxiliary Territorial Service

    الملكة إليزابيث الثانية تحتفل بعيد ميلادها التسعين

    خلال الحرب العالمية الثانية، تطوعت الملكة - التي كانت آنذاك أميرة - في الجيش البريطاني، وتدربت كميكانيكي سيارات في الجيش. هذه الصورة تعود لسنة 1945.

  • Königin Elisabeth II. Krönung Maids of Honour 1953

    الملكة إليزابيث الثانية تحتفل بعيد ميلادها التسعين

    في سنة 1953، توجت إليزابيث ملكة على عرش بريطانيا وحمل ثوبها يوم التتويج شعارات دول الكومنولث وصنع الثوب من الحرير الأبيض.

  • Bundespräsident Walter Scheel

    الملكة إليزابيث الثانية تحتفل بعيد ميلادها التسعين

    عمامة

    في سنة 1978 وخلال زيارتها الثانية لألمانيا، ارتدت الملكة إليزابيث زياً مميزاً مع عمامة وردية. في الصورة الملكة إليزابيث مع الرئيس الألماني الأسبق فالتر شيل.

  • Thailand Queen Elizabeth II.

    الملكة إليزابيث الثانية تحتفل بعيد ميلادها التسعين

    وخلال زيارتها إلى تايلاند، ارتدت الملكة زياً آخر يتناسب مع الأجواء الحارة في ذلك البلد.

  • Queen Porträt

    الملكة إليزابيث الثانية تحتفل بعيد ميلادها التسعين

    تحرص الملكة على ارتداء زي خاص لكل مناسبة، وحتى لقضاء الإجازات العائلية لها زيها الخاص.

  • Königin Elisabeth II. Hochzeit Charles und Diana 1981

    الملكة إليزابيث الثانية تحتفل بعيد ميلادها التسعين

    في سنة 1981، تزوج ابن الملكة وولي العرش، الأمير تشارلز، من الأميرة ديانا في حفل زفاف كبير قد يعد الأشهر في القرن العشرين. وكان على الملكة منذ ذلك الوقت التعايش مع أميرة شابة ستكون هي محط اهتمام الإعلام والصحافة وموضات الأزياء العالمية بدلاً عنها.

  • Großbritannien Thronrede von Queen Elizabeth II. vor dem Parlament

    الملكة إليزابيث الثانية تحتفل بعيد ميلادها التسعين

    مضى أكثر من 64 عاماً على تولي الملكة إليزابيث عرش بريطانيا، وهي ليست بالمدة الهينة في السياسة وفي مجال الثقافة والموضة أيضاً. ولطالما ارتبطت موجات الموضة البريطانية بأزياء الملكة إليزابيث، ما جعلها بحق ملكة الموضة في بريطانيا.

    الكاتب: زمن البدري


مختارات

الملكة إليزابيث الثانية تحتفل بعيد ميلادها التسعين

تحتفل ملكة بريطانيا بعيد ميلادها التسعين وسط احتفالات شعبية كبيرة. وشهدت إليزابيث الثانية في عقودها التسعة الكثير من الأحداث العالمية المهمة. وأصبحت رمزا سياسيا وثقافيا. تعرف على أهم محطات حياتها في هذه الجولة المصورة. (21.04.2016)  

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