ملكة بريطانيا تخرج عن تقليد ملكي عمره مئات السنين

قررت ملكة بريطانيا اليزابيث الثانية الاستغناء عن الفراء الطبيعي، حسب ما ذكرت مجلة "شتيرن" الألمانية. وقالت أنغيلا كيلي، خياطة الملكة إن الملكة لم ترتد منذ بداية عام 2019 الحالي أي فراء طبيعي.

وكشفت كيلي، المسؤولة عن ملابس الملكة منذ فترة طويلة، عن خطة الملكة للتوقف عن استخدام فراء الحيوان وذلك في كتاب جديد بعنوان "الوجه الأخر من القلادة: الملكة ومسؤولة الملابس وخزانة الثياب".

من جانبها، أشادت منظمة (بيتا) المدافعة عن حقوق الحيوان بتحول الملكة إليزابيث الثانية إلى ارتداء الملابس المصنوعة بدلاً من الفراء الصناعي.

وقال فرع المنظمة في المملكة المتحدة إن "قرار الملكة يتوافق مع توجهات العديد من العملاء والشركات والدول الذين لديهم تفكير مستقبلي ويدركون أن مواد الفراء الصناعي أفضل للبيئة وتجنب الحيوانات حياة تعيسة وموت دموي مؤلم".

يذكر أنه تم انتقاد العائلة الملكة البريطانية مرارا لان أفرادا منها وخاصة الملكة ارتدوا فراء حقيقية، حسبما نقلت مجلة "شتيرن". وارتداء الفراء هو عرف ملكي في بريطانيا يعود إلى عدة قرون حسب المجلة.

ووفقا لمجلة فوغ البريطانية، كتبت خياطة الملكة كيلي أنه "إذا كانت جلالة الملكة ستحضر أي فعالية في طقس بارد وذلك اعتبارا من شتاء 2019 فصاعدا، سيتم استخدام الفراء الصناعي لتدفئتها". ولم يعلق قصر باكنغهام على هذا الإعلان.

ز.أ.ب/ ع.أ.ج (د ب أ، DW)