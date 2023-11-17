ملف: زيارة الرئيس التركي أردوغان إلى ألمانيا

تصريحات أردوغان عن إسرائيل تلقي بظلالها على زيارته لألمانيا

يزور الرئيس التركي أردوغان ألمانيا، لكن وسط مواقف متباينة بشأن الحرب في الشرق الأوسط. تصريحات أردوغان وموقفه من حماس وإسرائيل لقيت انتقادات في ألمانيا حتى من قبل المستشار شولتس. فهل يفاجئ أردوغان مضيفيه بتصريحات محرجة؟