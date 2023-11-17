 ملف: زيارة الرئيس التركي أردوغان إلى ألمانيا | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 17.11.2023

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سياسة واقتصاد

ملف: زيارة الرئيس التركي أردوغان إلى ألمانيا

يزور الرئيس التركي أردوغان ألمانيا في وقت تتصاعد فيها حدة الجدل حول تصريحاته التي وصف فيها إسرائيل بأنه "دولة إرهابية" وحماس بأنها "حركة تحرر"

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان - صورة من الإرشيف ، سبتمبر، أيلول 2018

هل تنجح زيارة أردوغان إلى برلين بعد وصفه لإسرائيل بأنها "دولة إرهابية"؟

بعد ثلاث سنوات على آخر زيارة له إلى ألمانيا، يزور الرئيس التركي برلين ويبحث مع المستشار الألماني شولتس قضايا عديدة أبرزها النزاع في الشرق الأوسط وملف اللجوء والهجرة.

مختارات

تصريحات أردوغان عن إسرائيل تلقي بظلالها على زيارته لألمانيا

يزور الرئيس التركي أردوغان ألمانيا، لكن وسط مواقف متباينة بشأن الحرب في الشرق الأوسط. تصريحات أردوغان وموقفه من حماس وإسرائيل لقيت انتقادات في ألمانيا حتى من قبل المستشار شولتس. فهل يفاجئ أردوغان مضيفيه بتصريحات محرجة؟

شولتس يرفض تصريحات أردوغان بشأن إسرائيل ويعتبرها "عبثية"

أعرب المستشار الألماني عن قناعته بأهمية زيارة الرئيس التركي أردوغان لبرلين، رغم موقفه المناوئ لإسرائيل في الحرب الدائرة داخل قطاع غزة. بيد أنه اتهم تصريحات أردوغان بما يخص إسرائيل"بالعبثية" مؤكدا حقها الدفاع عن نفسها.

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