ملف: زيارة الرئيس التركي أردوغان إلى ألمانيا

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يزور الرئيس التركي أردوغان ألمانيا في وقت تتصاعد فيها حدة الجدل حول تصريحاته التي وصف فيها إسرائيل بأنه "دولة إرهابية" وحماس بأنها "حركة تحرر"
بعد ثلاث سنوات على آخر زيارة له إلى ألمانيا، يزور الرئيس التركي برلين ويبحث مع المستشار الألماني شولتس قضايا عديدة أبرزها النزاع في الشرق الأوسط وملف اللجوء والهجرة.
يزور الرئيس التركي أردوغان ألمانيا، لكن وسط مواقف متباينة بشأن الحرب في الشرق الأوسط. تصريحات أردوغان وموقفه من حماس وإسرائيل لقيت انتقادات في ألمانيا حتى من قبل المستشار شولتس. فهل يفاجئ أردوغان مضيفيه بتصريحات محرجة؟