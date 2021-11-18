ملف المهاجرين.. ميركل تتعهد بـ"التضامن الكامل" مع بولندا

أكدت المستشارة الألمانية المنتهية ولايتها أنغيلا ميركل لرئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي دعم بلادها لحكومته في أزمة الحدود مع بيلاروسيا.

وفي أعقاب المحادثات المشتركة التي أجراها الجانبان في برلين اليوم الخميس (25 نوفمبر/تشرين الثاني 2021) قالت ميركل: "لدينا نفس الآراء فيما يتعلق بطبيعة الأزمة التي نحن فيها وفيما يتعلق بالسؤال حول كيفية حلها".

وجددت ميركل دفاعها عن المحادثات الهاتفية التي أجرتها مع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو قائلة إن الأخير هو المعني بالحوار إذا ما تعلق الأمر بقضايا مثل تقديم الرعاية الإنسانية للاجئين أو وصول مفوضية الأمم المتحدة للاجئين إلى هؤلاء الأشخاص.

وتعهدت ميركل بـ"التضامن الكامل" مع بولندا، وأضافت أنه عندما لا يتم تحقيق أي تقدم في الأزمة، فإنه يتعين التفكير في فرض المزيد من العقوبات على لوكاشينكو " ولابد أن نكون نحن الأوروبيين متحدين فيما بيننا".

وفي الوقت نفسه، طالبت ميركل بالإبقاء على باب الحوار مفتوحا بشكل دائم، " فيجب أن تبقى العقوبات على جانب، مع إظهار الانفتاح على الحوار على جانب آخر من أجل حل المشاكل عبر المحادثات". وتابعت ميركل أنه كان من المهم جدا بالنسبة لها أن تستمع إلى وجهة النظر الراهنة للحكومة البولندية " فبولندا تقع تحت ضغط يومي كبير".

من جانبه، أكد مورافيتسكي أن بلاده تحمي الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي عند الحدود البولندية مع بيلاروسيا، مضيفا "نحن في هذا السياق نحمي ألمانيا أيضا من موجة كبيرة من اللاجئين لأن لوكاشينكو حاول اختبار هذه الحدود".

وأضاف مورافيتسكي أن بلاده عملت من خلال نشاطها الدبلوماسي في دول بالشرق الأوسط وبدعم من المستشارة الألمانية ورئيسة المفوضية الأوروبية أوروزلا فون دير لاين على وقف الرحلات الجوية القادمة من هذه المنطقة إلى بيلاروسيا.

ز.أ.ب/أ.ح (د ب أ)