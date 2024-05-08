ملف المعارين يؤرق برشلونة.. فكيف سيديره؟

بمجرد إسدال الستار على الموسم الحالي، يبدأ برشلونة عملية ترميم كبيرة لصفوفه على أمل العودة سريعا إلى منصات التتويج. ومن بين المواضيع المطروحة بقوة على طاولة الفريق الكتالوني ملف المعارين. فكيف سيتعامل معه برشلونة؟

يمر برشلونة بموسم سيء للغاية، فالفريق الكتالوني عانى في مراحل متفرقة من الموسم من أزمة نتائج أثرت عليه بشكل كبير، وحرمته من المنافسة بقوة على ألقاب الساحرة المستديرة. وفرط الفريق الكتالوني بلقب الدوري الإسباني لصالح غريمه التاريخي ريال مدريد. كما أنه ودع مسابقة دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان الفرنسي من دور ربع النهائي.

ويُنتظر أن يبدأ برشلونة عملية تغيير كبيرة في تشكيلته على أمل العودة بسرعة إلى منصات التتويج المحلية والقارية، لاسيما وأن الفريق الكتالوني يعج بمجموعة كبيرة من أصحاب المواهب، ومن بينهم من يلعب بنظام الإعارة في فرق آخرى.

وتشير صحيفة "شبورت بيلد" الألمانية أن من أصل 8 لاعبين أعارهم برشلونة لعدة فرق إسبانية أو أوروبية، يبدو أن 3 لاعبين فقط سيعودون فعلا للفريق. فيما يظهر أن مستقبل البقية غير واضح.

برشلونة مُقبل على تغييرات كبيرة، صورة أرشيفية. صورة من: Juan Medina/REUTERS

أما عن هؤلاء اللاعبين الـ8 فهم: أنسو فاتي (مُعار إلى فريق برايتون الإنجليزي)، سيرجينو ديست (أيندهوفن الهولندي)،إيريك غارسيا (خيرونا الإسباني)، كليومنت لينغليت (أستون فيلا الإنجليزي)، جوليان أروخو (لاس بالماس الإسباني)، شادي رياض (ريال بيتيس الإسباني)، بابلو توري (خيرونا الإسباني) وأليكس فالي (ليفانتي الإسباني).

وأوضحت "شبورت بيلد"، بالاعتماد على معلومات مُستقاة من صحيفة "آس" الإسبانية، أن اللاعبين الثلاثة، الذين يملكون فرصة حقيقة للعودة إلى برشلونة، واللعب مع الفريق بشكل مستمر بداية الموسم القادم هم أليكس فالي، إيريك غارسيا وجوليان أروخو.

وتابع المصدر ذاته أن صيف انتقالات محموم ينتظر إدارة الفريق الكتالوني من أجل تدبير ملف المعارين وحسم مصير الكثير منهم، لاسيما وأن برشلونة سيحاول الاستفادة ماليا من بعض الصفقات، لجلب لاعبين جدد يُقدمون الإضافة للفريق الإسباني.

ولفتت "شبورت بيلد" إلى أن فريق أيندهوفن الهولندي كان يخطط لشراء عقد سيرجينو ديست بشكل دائم، لكن إصابة اللاعب الخطيرة قد تُهدد الصفقة. أما مُستقبل أنسو فاتي المعار إلى برايتون الإنجليزي غير واضح وقد يتعين عليه إلى جانب بقية اللاعبين المُعارين البحث عن فريق جديد للانتقال إليه إما بشكل دائم أو على سبيل الإعارة.