ملف إيران النووي.. مؤشرات على قرب تجاوز الخلافات؟

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الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يقولان إنهما يدرسان رداً إيرانياً على أحدث مقترح تقدم به الاتحاد في إطار جهوده لإحياء الاتفاق النووي.. فما الجديد في هذا الملف؟
ردت طهران على صيغة التسوية المقدمة من قبل الاتحاد الأوروبي، ووزير خارجيتها يطالب واشنطن بـ "المرونة" تجاه نقاط التباين الثلاث المتبقية. في المقابل، وفي انتظار ردّها، واشنطن تشدد مجدداً على أن الكرة في الملعب الإيراني.
أكدت طهران حصول تقدم "نسبي" في المفاوضات النووية، مشيرة لوجود فرصة لإحياء الاتفاق مع القوى العالمية، إذا تم احترام ما أسمته بالخطوط الحمراء لطهران، في وقت ينتظر فيه الاتحاد الأوروبي ردا رسميا إيرانيا بشأن مسودة الاتفاق.
"لم يعد هناك أي مجال للمفاوضات"، يقول مسؤول أوروبي ويضيف أن الاتحاد الأوروبي بانتظار رد سريع من طهران ومن واشنطن حول النص النهائي المقدم لإنقاذ الاتفاق النووي مع إيران. والسعودية تجدد رفضها امتلاك إيران للسلاح النووي.
قالت إيران إنها ردت على اقتراح مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي الذي يهدف إلى إنقاذ الاتفاق النووي مؤكدة أنها مستعدة للمشاركة في محادثات لإنقاذ الاتفاق النووي. فهل تنجح المحادثات هذه المرة؟
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