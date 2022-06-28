 ملف إيران النووي.. مؤشرات على قرب تجاوز الخلافات؟ | مسائية DW | DW | 16.08.2022

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مسائية DW

ملف إيران النووي.. مؤشرات على قرب تجاوز الخلافات؟

الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يقولان إنهما يدرسان رداً إيرانياً على أحدث مقترح تقدم به الاتحاد في إطار جهوده لإحياء الاتفاق النووي.. فما الجديد في هذا الملف؟

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Titel der Bilder: Irans Streben nach Atomwaffen Stichworte: Iran, Islamische Republik, Atomprogramm, Streben nach Atomwaffen, Herstellung von Atomwaffen, Nuklearwaffen, Atombombe Bild samt Copyright und Nutzungsfreigabe geliefert durch DW/Behnam Bavandpour <behnam.bavandpour@dw.com>

إيران ترد رسميا على أحدث مقترح بشأن ملفها النووي 16.08.2022

ردت طهران على صيغة التسوية المقدمة من قبل الاتحاد الأوروبي، ووزير خارجيتها يطالب واشنطن بـ "المرونة" تجاه نقاط التباين الثلاث المتبقية. في المقابل، وفي انتظار ردّها، واشنطن تشدد مجدداً على أن الكرة في الملعب الإيراني.

ISFAHAN, IRAN - MARCH 30: A worker walks inside of an uranium conversion facility March 30, 2005 just outside the city of Isfahan, about 254 miles (410 kilometers), south of capital Tehran, Iran. The cities of Isfahan and Natanz in central Iran are home to the heart of Iran's nuclear program. The facility in Isfahan makes hexaflouride gas, which is then enriched by feeding it into centrifuges at a facility in Natanz, Iran. Iran's President Mohammad Khatami and the head of Iran's Atomic Energy Organisation Gholamreza Aghazadeh is scheduled to visit the facilities. (Photo by Getty Images)

طهران تتحدث عن "تطور نسبي" في المفاوضات النووية 15.08.2022

أكدت طهران حصول تقدم "نسبي" في المفاوضات النووية، مشيرة لوجود فرصة لإحياء الاتفاق مع القوى العالمية، إذا تم احترام ما أسمته بالخطوط الحمراء لطهران، في وقت ينتظر فيه الاتحاد الأوروبي ردا رسميا إيرانيا بشأن مسودة الاتفاق.

VIENNA, AUSTRIA - DECEMBER 17: (---EDITORIAL USE ONLY Äì MANDATORY CREDIT - EU VIENNA DELEGATION/ HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS----) Parties to the Iran nuclear deal hold a meeting chaired by Enrique Mora, the deputy secretary-general and political director of the EU diplomatic service in Vienna, Austria on December 17, 2021. EU Vienna Delegation/Handout / Anadolu Agency

"نعم أم لا؟" .. الاتحاد الأوروبي ينتظر ردا "سريعا" بشأن النووي الإيراني 09.08.2022

"لم يعد هناك أي مجال للمفاوضات"، يقول مسؤول أوروبي ويضيف أن الاتحاد الأوروبي بانتظار رد سريع من طهران ومن واشنطن حول النص النهائي المقدم لإنقاذ الاتفاق النووي مع إيران. والسعودية تجدد رفضها امتلاك إيران للسلاح النووي.

Fahnen von USA und Iran auf gebrochenem Grund

ردا على مقترح أوروبي.. إيران مستعدة للعودة لمفاوضات النووي 31.07.2022

قالت إيران إنها ردت على اقتراح مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي الذي يهدف إلى إنقاذ الاتفاق النووي مؤكدة أنها مستعدة للمشاركة في محادثات لإنقاذ الاتفاق النووي. فهل تنجح المحادثات هذه المرة؟