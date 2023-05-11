 ملفات فولكان وحرب بوتين السيبرانية | كليك | DW | 15.05.2023

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كليك

ملفات فولكان وحرب بوتين السيبرانية

تتيح ملفات فولكان نظرة فاحصة على حرب روسيا السيبرانية، وتوضح كيف تطور إحدى شركات تكنولوجيا المعلومات أدوات يستخدمها الكرملين في هجماته الإلكترونية لتدمير بنى تحتية حيوية.

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