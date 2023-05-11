ملفات فولكان وحرب بوتين السيبرانية

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تتيح ملفات فولكان نظرة فاحصة على حرب روسيا السيبرانية، وتوضح كيف تطور إحدى شركات تكنولوجيا المعلومات أدوات يستخدمها الكرملين في هجماته الإلكترونية لتدمير بنى تحتية حيوية.
قالت الحكومة البريطانية إنها سترسل المئات من الطائرات المسيرة الهجومية الجديدة التي يتجاوز مداها 200 كيلومتر إلى أوكرانيا، وذلك بعد وصول الرئيس الأوكراني زيلينسكي إلى لندن لإجراء محادثات مع رئيس الوزراء البريطاني سوناك.
أكد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ضرورة مراجعة علاقات التكتل مع بكين لاتخاذ موقف موحد، بما يشمل خفض الاعتماد الاقتصادي عليها وطرق التعامل مع التحديات الأمنية ودفع بكين لاتّباع سياسة أكثر تشدداً تجاه موسكو بملف أوكرانيا.
أقرت موسكو بأن قواتها تراجعت للوراء شمالي مدينة باخموت بعد هجوم أوكراني جديد، وهو الانسحاب الذي وصفه رئيس مجموعة "فاغنر" الروسية الخاصة بأنه هزيمة نكراء. يأتي ذلك فيما قررت بريطانيا إمداد أوكرانيا بصواريخ "ستورم شادو".
تمنح ألمانيا "جائزة كارل الكبير" (شارلمان) للشعب الأوكراني، في وقت ينتظر الأوكران دعما أكبر بالسلاح، في حرب لا تبدو نهايتها قريبة.
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