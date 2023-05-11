ملفات فولكان وحرب بوتين السيبرانية

بريطانيا تتعهد بتسليم أوكرانيا مئات الطائرات القتالية المسيرة

قالت الحكومة البريطانية إنها سترسل المئات من الطائرات المسيرة الهجومية الجديدة التي يتجاوز مداها 200 كيلومتر إلى أوكرانيا، وذلك بعد وصول الرئيس الأوكراني زيلينسكي إلى لندن لإجراء محادثات مع رئيس الوزراء البريطاني سوناك.