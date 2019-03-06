 ملفات حقوق الإنسان وخاشقجي تقض مضجع الرياض في المحافل الدولية | أخبار | DW | 06.03.2019

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أخبار

ملفات حقوق الإنسان وخاشقجي تقض مضجع الرياض في المحافل الدولية

ذكرت المفوضة الأممية لحقوق الإنسان أن اضطهاد نشطاء مسالمين يتعارض بوضوح مع روح الإصلاحات الجديدة التي تقول السعودية إنها تنفذها، وطالبت بالأفراج عن ناشطات، وذلك بالتزامن مع تحقيق أممي في مقتل الصحفي خاشقجي.

Türkei Fahne Saudi Arabins über dem Konsulat in Istanbul (Reuters/M. Sezer)

دعت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه السعودية اليوم الأربعاء (السادس من آذار/ مارس 2019) للإفراج عن ناشطات محتجزات تتردد تقارير عن تعرضهن للتعذيب في المملكة. وقالت باشليه في كلمة ألقتها في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة "اضطهاد نشطاء مسالمين يتعارض بوضوح مع روح الإصلاحات الجديدة التي تقول السعودية إنها تنفذها".

وكانت وكالة الأنباء السعودية الرسمية قد ذكرت يوم الجمعة الماضية أن مكتب النيابة العامة استكمل التحقيقات بحق محتجزين ضبطوا العام الماضي باتهامات أمنية استعدادا لإحالتهم للمحاكمة. ولم يذكر تقرير الوكالة تفاصيل أخرى لكنه أشار إلى بيان سابق عن عمليات ضبط تمت في يونيو حزيران 2018 قال إن تسعة أشخاص، خمسة رجال وأربع نساء، احتجزوا للاشتباه في أنهم ارتكبوا ما يمس بمصالح البلاد وقدموا دعما لعناصر معادية في الخارج.

  • Samar Badawi Menschenrechtsaktivistin Saudi-Arabien (privat)

    سعوديات كرسن حياتهن للدفاع عن حرية المرأة

    سمر بدوي: أشجع نساء العالم

    استطاعت سمر بدوي إيصال صوتها إلى العالم، إذ عُرفت من خلال مسيرتها النضالية من أجل المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق وتحرير المرأة من القيود المفروضة عليها تحت غطاء العادات والتقاليد. بدوي، هي شقيقة المدون السعودي رائف بدوي، والذي اعتقل في العام 2012. كما اعتُقلت شقيقته الناشطة السعودية، الحائزة على جائزة أشجع نساء العالم، العام الماضي، ضمن حملة اعتقالات واسعة، طالت عدة ناشطات سعوديات. .

  • Souad Al-Shammary (S. Al-Shammary)

    سعوديات كرسن حياتهن للدفاع عن حرية المرأة

    سعاد الشمري: انتقاد رجال الدين

    إلى جانب تأسيسها مع رائف بدوي، موقع "الشبكة الليبرالية السعودية الحرة"، الذي ينتقد الهيئة الدينية، غُرفت الشمري أيضاً من خلال نشاطها على مواقع التواصل الاجتماعي. وبالأخص من خلال تغريداتها المنتقدة لرجال الدين. اعتقلت الناشطة السعودية في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر 2014 بتهمة "التطاول على الإسلام". وبعد ثلاثة أشهر من السجن، أفرجت السلطات السعودية عنها، بحسب ما أعلنت ابنتها في شباط/ فبراير 2015.

  • Saudiarabien, Nassima al-Sadah (picture-alliance)

    سعوديات كرسن حياتهن للدفاع عن حرية المرأة

    نسيمة السادة: تحدي "ولاية الرجل"

    ناشطة سعودية من مدينة القطيف الساحلية، عملت لفترة طويلة من أجل إلغاء نظام "ولاية الرجل" ورفع حظر قيادة المرأة للسيارة. وهي عضو مشارك في تأسيس مركز العدالة لحقوق الإنسان، الذي لم ينجح في الحصول على تصريح للعمل بالسعودية.كما شاركت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة في الحملة المطالبة بحق المرأة في قيادة السيارة في السعودية، واعتُقلت العام الماضي إلى جانب سمر البدوي وأسماء أخرى في مجال حقوق الإنسان.

  • Deutschland Frankfurter Buchmesse 2017 Manal Al Sharif (DW/S. Slimi)

    سعوديات كرسن حياتهن للدفاع عن حرية المرأة

    منال الشريف و"القيادة نحو الحرية"

    منال الشريف من مواليد مدينة مكة، وتعتبر من أبرز الوجوه النسائية التي كافحت وخصوصا عبر مواقع التواصل الإجتماعي من أجل تحرر المرأة السعودية من القيود الإجتماعية والدينية وتمكينها من حقوقها الاجتماعية والسياسية. وخاطرت بنفسها مرات عديدة وقادت سيارة في العاصمة الرياض، وتم إيقافها مرتين. وألفت كتاب "القيادة نحو الحرية"، وصدر الكتاب باللغة الألمانية بعنوان: Losfahren.

  • Saudi Arabien Protest Hinrichtung Scheich Nimr al-Nimr Archiv (Getty Images/AFP/Str)

    سعوديات كرسن حياتهن للدفاع عن حرية المرأة

    إسراء الغمغام ومظاهرات المنطقة الشرقية

    ارتبط اسمها في السعودية بالعمل السياسي والحقوقي، وهي ناشطة سعودية شيعية، عُرفت من خلال مشاركتها في المظاهرات، التي انطلقت عام 2011 في المنطقة الشرقية، المطالبة برفع التهميش والتمييز ضد الشيعة. وعلى إثر نشاطها اعتقلت الغمغام مع زوجها في 2015 وطالبت النيابة العامة بإعدامها. في الصورة جانب من مظاهرات المنطقة الشرقية احتجاجا على إعدام رجل الدين الشيعي نمر النمر.

  • Al Fassi Hatoon Saudi Arabien (privat )

    سعوديات كرسن حياتهن للدفاع عن حرية المرأة

    هتون الفاسي: صوت المرأة الخليجية

    الأكاديمية والناشطة الدكتورة هتون الفاسي..أستاذة التاريخ بجامعة الملك سعود، ومؤلفة كتب حول تاريخ المرأة الخليجية. تعرضت للاعتقال بسبب آرائها النقدية للسلطات الدينية والسياسية، ودورها في الدفاع عن حقوق المرأة بالسعودية، وفي الحملة من أجل السماح للسعوديات بقيادة السيارة.

  • Twitter-Seite von Eman Alnafjan, eine saudi-arabische Frauenrechtsaktivistin (twitter/saudiwoman)

    سعوديات كرسن حياتهن للدفاع عن حرية المرأة

    إيمان النفجان: النضال بالقلم

    مدونة وناشطة سعودية، عُرفت من خلال مقالاتها العديدة، على صحيفة الغارديان البريطانية والتي انتقدت من خلالها وضعية المرأة داخل السعودية. كما تُعد النفجان من أبرز الأصوات المطالبة بقيادة المرأة في السعودية، وقامت بالاحتجاج على قانون حظر القيادة من خلال قيادة سيارتها بنفسها في الرياض عام 2011 خلال موجة الاحتجاجات. واعتُقلت الناشطة الحقوقية يوم 15 أيار/مايو 2018.

  • Aziza al-Yousef (picture-alliance/H. Jamali)

    سعوديات كرسن حياتهن للدفاع عن حرية المرأة

    عزيزة اليوسف: من الرائدات

    تُعتبر اليوسف من النساء السعوديات الأوائل، اللاتي طالبن بحقوق المرأة السعودية وتحررها. واشتهرت بدفاعها عن تمكين المرأة من قيادة السيارة. ونظمت حملة، جمعت خلالها توقيع أكثر من 14 ألف رجل وامرأة. كما كان لها عدة حملات أخرى، أهمها حملة تحت شعار "أنا ولية نفسي"، طالبت من خلالها إلغاء ولاية الرجل على المرأة في السعودية. وتعرضت اليوسف للاعتقال عدة مرات، آخرها عام 2018 رفقة أسماء أخرى. إيمان ملوك


وفي ذلك الوقت أبلغت جماعات حقوقية دولية عن احتجاز 11 ناشطا بارزا على الأقل أغلبهم نساء كن يروجن لحق المرأة في قيادة السيارة في المملكة ويطالبن بإلغاء نظام ولاية الرجل. وأفرجت السلطات عن بعضهم فيما بعد لكن نشطاء قالوا إن العديد من النساء احتجزن في حبس انفرادي لأشهر وتعرضن لتعذيب وتحرش جنسي. وقال مسؤول سعودي إن الادعاءات بإساءة معاملة المحتجزات وتعذيبهن خاطئة ولا علاقة لها بالحقيقة.

مختارات

طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش السعودية بالسماح لمراقبين دوليين بالوصول إلى ناشطات سعوديات في حقوق الإنسان معتقلات منذ أيار/ مايو الماضي للتأكد من سلامتهن، مؤكدة صعوبة اعتماد التأكيدات السعودية بعد قضية الصحفي جمال خاشقجي. (07.12.2018)

طالبت كندا الرياض مجددا بالإفراج عن المدون السعودي رائف بدوي المعتقل منذ 2012. يأتي ذلك في وقت تمر فيه العلاقات السعودية الكندية بتوتر شديد وصل إلى حد قطع السعودية لعلاقاتها الدبلوماسية مع كندا. (19.01.2019)

على صعيد متصل، قال دبلوماسيون ونشطاء لرويترز إن دولا أوروبية ستحث السعودية غدا الخميس على إطلاق سراح الناشطات والتعاون مع تحقيق تقوده الأمم المتحدة بشأن مقتل الصحفي جمال خاشقجي في أول توبيخ للمملكة في مجلس حقوق الإنسان. وقال نشطاء إن أيسلندا تقود مبادرة حصلت على دعم الدول الأوروبية وربما وفود دول أخرى أيضا من أجل توجيه انتقاد للسعودية، العضو في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي يضم 47 دولة.

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان يرحب بما قالت إنه أول تحرك جماعي في المجلس بشأن حقوق الإنسان في السعودية، إنه ينبغي لأعضاء المجلس مطالبة السعودية بالتعاون مع التحقيقات في مقتل خاشقجي والتوقف عن استهداف النشطاء والصحفيين والمعارضين وإطلاق سراح المحتجزين دون وجه حق. وقال مدير مكتب جنيف في منظمة هيومن رايتس "لا توجد دولة فوق القانون".

وكان وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير قد قال لمجلس حقوق الإنسان الأسبوع الماضي إن المملكة ستتعاون مع آليات المجلس، لكنه لم يشر صراحة إلى التحقيق الذي تقوده أنييس كالامار، محققة الأمم المتحدة المعنية بالقتل خارج نطاق القانون. وقال الجبير أيضا إن المملكة تعمل لضمان إجراء محاكمات عادلة وتحسين ظروف الاحتجاز بالإضافة إلى تمكين المرأة.

ز.أ.ب/ح.ز (رويترز)

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الكاتبة والناشطة السعودية منال الشريف - أنا ولية نفسي

مختارات

سعوديات كرسن حياتهن للدفاع عن حرية المرأة

الكفاح من أجل حرية المرأة السعودية وحقوقها، هو ما يجمع بينهن جميعاً. وجوه نسائية بارزة في السعودية كرسن حياتهن من أجل بنات جنسهن، وأن يكن صوتهن العالي، لكن الثمن كان حريتهن الشخصية. بعض هذه الناشطات في صور. (07.01.2019)  

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الكاتبة والناشطة السعودية منال الشريف - أنا ولية نفسي  

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قال دبلوماسيون ونشطاء إن الدول الأوروبية ستحث السعودية هذا الأسبوع على الإفراج عن نشطاء محتجزين والتعاون مع تحقيق تقوده الأمم المتحدة في مقتل الصحفي جمال خاشقجي، في أول انتقاد للمملكة في مجلس حقوق الإنسان.

أرامكو السعودية توقع اتفاقات مصاف خلال زيارة ولي العهد للصين 22.02.2019

تعتزم شركة أرامكو السعودية للنفط توقيع اتفاقات أولية للاستثمار في مجمعين لتكرير النفط والبتروكيماويات في الصين. جاء ذلك خلال زيارة رسمية يقوم بها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى بكين هذا الأسبوع، في الوقت الذي تسعى فيه بكين لتعزيز العلاقات مع الرياض.

أرامكو السعودية توقع اتفاقات مصاف خلال زيارة ولي العهد للصين 22.02.2019

تعتزم شركة أرامكو السعودية للنفط توقيع اتفاقات أولية للاستثمار في مجمعين لتكرير النفط والبتروكيماويات في الصين. جاء ذلك خلال زيارة رسمية يقوم بها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى بكين هذا الأسبوع، في الوقت الذي تسعى فيه بكين لتعزيز العلاقات مع الرياض.

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