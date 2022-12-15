 ملعب كأس العالم 974 | DW الأخبار | DW | 18.12.2022

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DW الأخبار

ملعب كأس العالم 974

تقول قطر إن القدرة على تفكيك وإعادة بناء 974 تجعلها أكثر استدامة من الملاعب الأخرى. لكن هل هذا صحيح؟

المزيد من المركز الإعلامي

مصير ملعب 974 لم يحدد بعد وكان قد تم بناءه بسعة 40 ألف جزء من حاويات الشحن ومن المتوقع أن يتم شحنه إلى دولة أخرى

ما هو مصير البنية التحتية لكأس العالم في قطر التي يمكن إعادة استخدامها 15.12.2022

A fan wears a Palestinian flag at a live broadcast during the Qatar 2022 World Cup Group D football match between France and Denmark at Stadium 974 in Doha, on November 26, 2022. (Photo by MAHMUD HAMS / AFP)

تقييم بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر 16.12.2022

فكرة مبتكرة لاستقبال زوار كأس العالم.. كرفانات تتحول لغرف فندقية في الدوحة تلاقى رواجا كبيرا، فما السبب؟

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الإقبال على أقمصة المنتخب المغربي يشهد رواجا منقطع النظير بعد الانتصارات المتتالية لأسود الاطلس في مونديال قطر

رواج اقمصة المنتخب المغربي 14.12.2022

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تحاول مجموعة من النشطاء مد يد العون للاجئين خلال انتظارهم في ظروف صعبة لفرصة لعبور حدود صربيا إلى الغرب.

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