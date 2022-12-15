ملعب كأس العالم 974

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تقول قطر إن القدرة على تفكيك وإعادة بناء 974 تجعلها أكثر استدامة من الملاعب الأخرى. لكن هل هذا صحيح؟
منذ سنوات، تتبنى قطر سياسة خارجية تقوم على تعزيز قوتها الناعمة على الساحة الدولية بهدف إنشاء تحالفات والتأثير على القوى العالمية الفاعلة. ويشمل ذلك إنفاق المليارات على قطاعات الفن والرياضة وحتى بيوت الأزياء العالمية.
لم يخض منتخب قطر النسائي أي مباراة في بطولة منذ 2014. ورغم ذلك، يأمل الفريق في أن يدفع نجاح منتخب المغرب النسائي بوصوله نهائيات كأس العالم العام المقبل، نحو تعزيز كرة القدم النسائية في قطر والعالم العربي.
قال نجم المنتخب الألماني السابق رومينيغه إنه يجب العمل على إعادة الاتزان لمنتخب الماكينات الألمانية مجدداً في نهائيات كأس الأمم الأوروبية القادمة والاستفادة من التجربة المغربية الملهمة في كأس العالم.
حسمت كرواتيا مباراة المركز الثالث في مونديال قطر 2022، وذلك بفوزها على المغرب في مباراة "جائزة الترضية". ورغم الخسارة حقق المغرب مركزا تاريخيا في نهائيات كأس العالم.
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