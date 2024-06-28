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صحةعالمي

"ملتي فيتامين".. هل تقلل حقاً من خطر الوفاة المبكرة؟

٢٨ يونيو ٢٠٢٤

مركبات الفيتامينات المتعددة أو ما يعرف بـ "ملتي فيتامين" مشهورة جداً ويلجأ لها الكثير من الناس في فترات الإجهاد أو النقص في تناول أغذية معينة كما يحدث للبعض ممن يتبع نظاما غذائيا نباتيا، لكن هل هذه الحبات دون أضرار؟

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ينصح الخبراء منذ مدة بتناول محدود للفيتامينات المصنعة والمكملات الغذائية
"ملتي فيتامين".. هل تقلل حقاً من خطر الوفاة المبكرة؟ دراسة تجيب - صورة من الأرشيفصورة من: picture-alliance/TravelLightart/P. Trummer

يعتقد الكثير من الناس أن تناول مركبات الفيتامينات المتعددة أو ما يعرف بـ"ملتي فيتامين" أمر إيجابي جداً لصحتهم ويعطيهم فوائد ومنافع تعوض ما ينقصهم من فيتامينات في تغذيتهم.

وإن كان هذا الكلام جزئياً صحيح، رغم أن لا شيء يعوض مصدر الفيتامينات الطبيعي، فإن هناك سلبيات أخرى لهذه الفيتامينات، حسب ما ذكرته دراسة أمريكية جديدة.

وخلص الباحثون من المعهد الوطني للسرطان في ماريلاند إلى أن هذه الفيتامينات لا تساعد الناس على العيش لفترة أطول وقد تكون لها سلبيات تزيد من احتمال الوفاة المبكرة، وفق الدراسة التي حللت السجلات الصحية لأكثر من 400 ألف بالغ لا يعانون أي أمراض مزمنة.

واكتشف الباحثون أن الأشخاص الذين يستهلكون هذه الفيتامينات بشكل يومي هم أكثر عرضة للوفاة المبكرة بنسبة قليلة مقارنة مع الأشخاص الذين لا يستخدمونها.

وتبين الدراسة أن المكملات الغذائية التي تحتوي على البيتا كاروتين، وهي مادة غذائية موجودة في بعض أنواع الخضروات والفواكه، يمكنها أن تزيد خطر الإصابة بسرطان الرئة أو أمراض القلب عكس تناول هذه المادة من المصدر مباشرة.

وكانت هناك أفكار سابقة عن أن هذه الفيتامينات تطيل العمر، لكن الباحثين لم يجدوا أي دليل يدعم هذه المزاعم، بل إن خطر الوفاة يزيد بنسبة 4% بين المستخدمين الذين يتناولون بانتظام هذه المكملات.

وحسب ما ذكره موقع الغارديان البريطاني الذي نقل الدراسة، فإن المكملات الغذائية على شكل فيتامينات لها مجموعة من الفوائد، ومنها إبطاء التدهور الإدراكي لسن الشيخوخة حسب ما بينته دراسة أخرى عام 2022، لكن هذه النتائج تحتاج أبحاثاً أخرى لتأكيدها.

وينصح الخبراء منذ مدة بتناول محدود للفيتامينات المصنعة والمكملات الغذائية وعدم الاقتصار عليها أو رؤيتها كبديل لنمط صحي متوازن.

ع.ا

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