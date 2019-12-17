ملايين إماراتية في شركة ألمانية لاستقطاب السياح

أعلنت شركة السياحة الألمانية "إف تي آي" أن إمارة أبو ظبي سوف تستثمر 100 مليون يورو فيها. وقالت متحدثة باسم الشركة في مدينة ميونخ جنوبي ألمانيا الثلاثاء (17 ديسمبر/ كانون الأول 2019) : "هدف التعاون هو توسيع نطاق السياحة في أبو ظبي وزيادة عدد زائريها من أوروبا من خلال جهود الشركة".

لكن الشركة الألمانية أوضحت أن امتلاك حصة في الشركة عن طريق المستثمر، المتمثل في شركة أبو ظبي التنموية القابضة، ليس جزءاً من الاتفاق، ولم يتم الإعلان في الوقت الحالي عن الشكل الذي من المقرر أن يكون عليه التزام شركة السياحة الألمانية لتوسيع نطاق السياحة في أبو ظبي.

يشار إلى أن شركة "إف تي آي" أشرفت على نحو ثمانية ملايين سائح حول العالم، من بينهم 400 ألف سائح في الإمارات العربية المتحدة، في العام المالي 2019/2018، بحسب بيانات الشركة.

يذكر أن الإمارات العربية المتحدة بدأت في استخدام شركاتها الاستثمارية لتنويع مصادر دخلها بعيداً عن العائدات النفطية.

هـ.د/ ي.أ (د ب أ)