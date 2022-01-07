ملامح أزمة سياسية بعد احتجاز أستراليا اللاعب نوفاك ديوكوفيتش

أكدت الحكومة الأسترالية، اليوم الجمعة (السابع من كانون الثاني/يناير 2022)، أن نجم التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش ليس محتجزا على غير رغبته. وقالت وزيرة الشؤون الداخلية الأسترالية كارين أندروز، في مقابلة إذاعية اليوم إن "ديوكوفيتش ليس محتجزا في أستراليا". ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن أندروز قولها إن ديوكوفيتش "له حرية المغادرة في أي وقت يختاره. وفي الواقع، سوف تسهل له قوات الحدود ذلك".

وكانت وكالة الأنباء البريطانية (بي آيه ميديا) قد ذكرت أمس الخميس أن ديوكوفيتش (34 عاماً) محتجز في فندق "بارك" وهو منشأة للحجر الصحي تديرها الدولة في مدينة ملبورن الأسترالية، وتضم أيضا طالبي اللجوء، وذلك في انتظار نتيجة استئناف ضد قرار قوة الحدود الأسترالية بإلغاء تأشيرة دخوله إلى البلاد.

وكان ديوكوفيتش، الذي تحدث في الماضي عن موقفه ضد اللقاح، قال عبر وسائل التواصل الاجتماعي قبل السفر للمشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة إنه حصل على تصريح بإعفاء لدخول البلاد، لكن السلطات الأسترالية رفضت ذلك، وقالت إنه لم يقدم دليلا مناسبا لتبرير الإعفاء.

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فندق يستخدم لاحتجاز طالبي اللجوء

وقال الرئيس الصربي أليكسندر فوسيتش، إن ديوكوفيتش أصبح ضحية اضطهاد سياسي من جانب سكوت موريسون رئيس الوزراء الأسترالي وأخرين في حكومة البلاد، وطالبهم بنقل اللاعب مما وصفه بالفندق المروع إلى بيت خاص يتم تأجيره. ومن جانبه، قال والد نجم التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش، إن نجله أصبح سجينا بالفعل لدى السلطات الأسترالية، وذلك في ظل خلاف حول إعفاء طبي للمصنف الأول عالميا من التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد.

وأوضح والد ديوكوفيتش: "قدم نوفاك وفريقه مستنداتهم مثلما فعل 25 لاعب تنس آخرون (حصلوا على استثناء) ولم يكن لديهم أي مشاكل، فقط نوفاك هو الذي واجه مشاكل". وأضاف: "لقد أرادوا إذلاله... كان بإمكانهم القول: لا تأتي يا نوفاك، وكان ذلك سيصبح أفضل بكثير، لكنهم أرادوا إذلاله ولا زالوا يحتفظون به في سجن".

أسئلة غامضة حول الموضوع

وكانت طائرة نوفاك ديوكوفيتش قد هبطت في تولامارين، إحدى ضواحي ملبورن، حيث يقع المطار الدولي للعاصمة الأسترالية. ولا يُسمح للصرب بالدخول دون تأشيرة لأستراليا، ولم تعترف ولاية فيكتوريا بتأشيرته. ديوكوفيتش، الذي يحافظ على سرية حالة التطعيم الخاصة به، مكث في المطار طوال الليل وربما يريد استئناف قرار منع من الدخول. أعلن محامي حكومي أنه يجب تأجيل الحكم حتى يوم الاثنين القادم، كما نقل موقع "تي أونلاين" الألماني.

ديوكوفيتش وفريقه لم يفقدا الأمل بعد. وهناك في الواقع بعض الجوانب غير الواضحة في القضية.

الحصول على الاستثناء

سبب حظر دخول ديوكوفيتش هو أنه، وفقًا لسلطات الحدود الأسترالية، فشل في تقديم المستندات الداعمة اللازمة لتلبية متطلبات دخول أستراليا. لذلك تم إلغاء تأشيرته. من المثير للدهشة أن ديوكوفيتش نفسه أعلن على إنستغرام قبل مغادرته أنه حصل على إعفاء طبي.

وفقًا لمحطة بي بي سي BBC، تقدم 26 لاعباً وموظفاً بطلب للحصول على هذه الموافقة. يمكن للمسافرين غير المحصنين بلقاح كورونا التقدم بطلب للحصول على تصريح للأسباب التالية: إذا كانوا يعانون من مشاكل في القلب، أو مرض عقلي حاد، أو رد فعل شديد من التطعيم بالجرعة الأولى، أو إصابة قبل ستة أشهر.

لم يُعرف بعد ما الذي ينطبق على ديوكوفيتش بعد الموافقة على إعفائه. وستقرر هيئتان أستراليتان البت في الأمر وهما مجلس الخبراء الأسترالي ومجموعة من الخبراء الطبيين.

ووافقت الهيئتان على مجموعة من الإعفاءات عددها 26، بما في ذلك تلك التي قدمها ديوكوفيتش. وفقًا لتقرير صحيفة "The Age" الأسترالية، دخل العديد من الأشخاص المعفيين البلد بالفعل. باستثناء ديوكوفيتش، كما نقلت الصحيفة عن مصادر في اتحاد التنس الأسترالي.

وذكرت الصحيفة الأسترالية أن ديوكوفيتش حصل فقط على موافقة من طبيب. عندما طلب مفتشو الحدود المزيد من الأدلة، لم يتلقوا المزيد. ولكن الآن يتم إعادة فحص حالات اللاعبين المعفيين الذين وصلوا بالفعل.

خلاف سياسي أسترالي داخلي

ما يثير التساؤلات أيضاً هو التصريحات المختلفة للساسة في أستراليا، حسب ما نقل موقع "تي أونلاين" الألماني. وغردت وزيرة الرياضة في ولاية فيكتوريا، جالا بولفورد ، يوم الأربعاء: "لقد منحتنا الحكومة الوطنية دعم طلب تأشيرة نوفاك ديوكوفيتش لدخول أستراليا. لم نقدم مساعدة فردية لنوفاك ديوكوفيتش في التقدم بطلب للحصول على تأشيرة للمشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة 2022. وكنا واضحين في نقطتين: "طلبات الحصول على التأشيرات هي قضية حكومية؛ والإعفاءات الطبية من اختصاص الأطباء".

ووفقاً لذلك، قيل إن مراقبة الحدود الأسترالية طلبت السماح لديوكوفيتش بالدخول. في حين لم تمتثل ولاية فيكتوريا لهذا الطلب.

ويمبلدون ـ أفضل تنس بأسلوب رفيع "العشب المقدس" على الطريق ويمبلدون هي أقدم وأهم بطولة تنس في العالم. وأول افتتاح كان في عام 1877. والسبب هو أن النادي الانجليزي/ All England Lawn Tennis and Croquet Club يريد كسب المال من وراء تنظيم البطولة. في 1922 حدث الانتقال إلى طريق تشرش/ Church Road حيث تقام اليوم البطولة. ويتم اللعب هناك في ملعب رئيسي إلى جانب 16 ملعبا جانبيا.

ويمبلدون ـ أفضل تنس بأسلوب رفيع مقصورة ملكية خلال الانتقال إلى الملعب الجديد في عام 1922 تم التفكير أيضا في العائلة الملكية حين أقيمت مقصورة خاصة أمام الملعب الرئيسي ما يُسمى "بالصندوق الملكي" لأعضاء العائلة الملكية. وكان ملك انجلترا جورج الخامس في 1907 أول ضيف من العائلة الملكية في بطولة ويمبلدون. وفي السنوات الماضية حضرت الدوقة كاثرين والأمير وليام بانتظام فعاليات البطولة.

ويمبلدون ـ أفضل تنس بأسلوب رفيع توزيع الجوائز من قبل الدوق حتى الكؤوس في ويمبلدون تأتي من أيادي ذات نسب ارستقراطي. تقليديا يقدم إدوارد، دوق كينت الجوائز ، وقد تم ذلك حتى عام 2001 مع زوجته الدوقة إلى جانبه. إنه ابن عم الملكة إليزابيث الثانية وراعي البطولة. والملكة تولت مهمته في الماضي، لكن قبل 45 عاما.

ويمبلدون ـ أفضل تنس بأسلوب رفيع أبيض بالكامل من يريد ولوج الملعب في ويمبلدون وجب على لباسه أن يكون 90 في المائة من لون أبيض. هذا التقليد يعود إلى بدايات البطولة، وهو ينطبق في التسعينات أيضا على "عصفور الجنة" أندري أغاسي الذي يقف في الملعب عادة بألوان لامعة.

ويمبلدون ـ أفضل تنس بأسلوب رفيع مدرسة قاسية قبل أن يحق لمن يسمونهم "أولاد وبنات الكرات" الاصطفاف لدخول ملعب ويمبلدون يخضع هؤلاء لإجراءات انتقائية صارمة. يستمر تدريب الشباب البالغين من العمر 14 إلى 18 شهرا يتعلمون خلالها كيف يمررون الكرات بصفة متقنة ويقدمون المنشفات. ومن بين 1000 مرشح ينجح فقط 250 في كل سنة بدخول العشب المقدس.

ويمبلدون ـ أفضل تنس بأسلوب رفيع عمل يدوي من يلعب في أي جولة وعلى أي ملعب وضد من؟ فأثناء بطولة من حجم ويمبلدون حيث تقام مباريات متعددة الأصناف، فإنه من غير السهل الحفاظ على نظرة عامة. لكن على طريق تشرش/ Church Road لا يُترك شيء للصدفة أو للكومبيوتر، بل للوحة تسجيل الأهداف التي يتم تحديثها يدويا.

ويمبلدون ـ أفضل تنس بأسلوب رفيع شهية طيبة! الأكلة المفضلة لدى زوار ويمبلدون هي الفراولة مع القشطة. يوميا تُباع حصص متعددة من هذا الطعام اللذيذ. و"فريق الفراولة" في ويمبلدون يتكون من 40 شخصا. ويبدو أنه يتم في كل بطولة استهلاك نحو 28.000 كلم من الفاكهة الحمراء ونحو 7000 ليتر من القشطة.

ويمبلدون ـ أفضل تنس بأسلوب رفيع إخوة ناجحون الأكلة المفضلة لدى زوار ويمبلدون هي الفراولة مع القشطة. يوميا تُباع حصص متعددة من هذا الطعام اللذيذ. و"فريق الفراولة" في ويمبلدون يتكون من 40 شخصا. ويبدو أنه يتم في كل بطولة استهلاك نحو 28.000 كلغ من الفاكهة الحمراء ونحو 7000 من لترات القشطة.

ويمبلدون ـ أفضل تنس بأسلوب رفيع فأئزون بأرقام قياسية إلى جانب وليام رينشو بإمكان الأمريكي بيتر سامبراس/ Pete Sampras (الثاني من اليسار) وروجر فيديرر/ Roger Federer من سويسرا ( الثاني من اليمين) رفع كأس الفوز سبع مرات. وفيدرر المحبوب لدى المتفرجين في ويمبلدون فاز بين 2003 و 2007 خمس مرات متتالية. والنتيجة نفسها حققها بيورن بورك/ Björn Borg (على يسار الصورة) في السبعينات.

ويمبلدون ـ أفضل تنس بأسلوب رفيع أيقونه من السويد السويدي صاحب الشعر الطويل كان في الماضي نجم بوب حقيقي ويتم تمجيده، لاسيما من مشجعات الجنس اللطيف. بيورن بورغ يلعب بطريقة غير رشيدة ويحدث ثورة في لعبة التنس. وفي الملعب على طريق تشرش يحصد بين 1976 و 1980 جميع الألقاب ويقف في 1981 في النهائي الذي خسره ضد الأمريكي جون ماكنرو.

ويمبلدون ـ أفضل تنس بأسلوب رفيع هيمنة أسترالية قبل أن يبسط بيورن بورغ هيمنته على ويمبلدون، كانت بطولة الرجال طوال عقود تحت سيطرة أسترالية. في الدورات الـ 26 بين 1946 و 1971 وصل أسترالي إلى النهائي فقط خمس مرات. وعشر مرات كانت المباراة النهائية في هذه الفترة أسترالية محضة. وفي 1968 بدأت حقبة الملاعب المفتوحة وبإمكان المحترفين المشاركة. الفائز الأول رود لافر من أستراليا.

ويمبلدون ـ أفضل تنس بأسلوب رفيع ملك القلوب انتصار واحد أقل في ويمبلدون بالمقارنة مع لافر/ Laver، أي ثلاثة أهداف سُجلت في حساب بوريس بيكر. الألماني صاحب الشعر الأحمر يفوز في 1985 بصفة مفاجئة كشاب في السابعة عشرة من عمره ويغزو قلوب المتفرجين في لندن. ويسمي بيكر الملعب المركزي في ويمبلدن غرفة إقامته. لكنه خسر 4 مباريات نهائي ، أي أكثر من تلك التي فاز بها.

ويمبلدون ـ أفضل تنس بأسلوب رفيع مواجهة بلا صداقة الهزيمة المرة في النهائي كانت في 1991 ضد ميشائيل شتيش/ Michael Stich. الإثنان يلعبان في فريق مشترك في كأس ديفيس، لكن لا تربطهما علاقة صداقة، بل العكس. ميشائيل الذي كان دوما في ظل بيكر يلعب أشواطه بدم بارد ويفوز في الأشواط الثلاثة. بيكر يعبر عن إحباطه ويصرخ في الملعب :" ألعب بطريقة باهتة، لم أعد أرغب في المواصلة".

ويمبلدون ـ أفضل تنس بأسلوب رفيع وأخيرا بريطاني من جديد آندي موراي أدخل البهجة في صدور المتفرجين في ويمبلدون عندما فاز بالبطولة في 2013. وأخيرا يكون الجزء الأكبر من محبي التنس قد قالوا حينها في الجزيرة. 77 عاما بعد البريطاني فريد بري يمكن للبريطاني موراي الفوز بالكأس الذهبية ووضع قبلة عليها.

ويمبلدون ـ أفضل تنس بأسلوب رفيع نهائي ألماني بالنسبة إلى اللاعبات واللاعبين الألمان كانت الثلاثينات الفترة الأنجح في ويمبلدون. كوتفريد فون غرام وقف بين 1935 و 1937 ثلاث مرات في النهائي. وفي 1931 تفوز سيلي اوزم (يسار) في مباراة نهائية ألمانية ضد هيلده كرافينكل- شبيرلنغ. وبعدها تأتي فترة عطش طويلة على غرار ما حصل للبريطانيين. استغرق الوقت 57 عاما حتى حصل لاحقا النجاح الألماني المقبل.

ويمبلدون ـ أفضل تنس بأسلوب رفيع حقبة الكونتيسة لكن النجاحات جاءت بعدها تتالت، الألمانية شتيفي غراف احتفلت بانتصاراتها السبعة في ويمبلدون بين 1988 و 1996 (الصورة). وكانت في تلك الفترة الشخصية المسيطرة على البطولة. لكن المباراة النهائية الأولى التي خاضتها في 1987 خسرتها. وفي 1999 وصلت إلى النهائي للمرة الأخيرة، غير أنها أخفقت أمام الأمريكية لندساي دافنبورت.

ويمبلدون ـ أفضل تنس بأسلوب رفيع خليفة غير عادية بعدها باثنين وعشرين عاما بعد شتيفي غراف فازت مع انغيليكا كيربر ألمانية بالبطولة من جديد. ولم تصدق نجاحها بـ 6:3 و 6:3 ضد سيرينا وليامز التي عادت قبلها بأشهر قليلة من عطلة الإنجاب. إنها المحاولة الثالثة بعد غراف: في 2013 خسرت زابينا ليسيكي ضد ماريون بارتولي وفي 2016 انهزمت كيربر ضد وليامز.

ويمبلدون ـ أفضل تنس بأسلوب رفيع ملكة ويمبلدون سيرينا وليامز أحرزت سبعة نجاحات في ويملبدون. لكن اللاعبة الأنجح في كل الأوقات هي منافسة شتيفي غراف الدائمة مارتينا نافراتيلوفا. اللاعبة التشيكية المولد فازت بالبطولة تسع مرات. بين 1982 و 1990 وصلت دوما إلى النهائي. وتمثل انتصاراتها المتتالية بين 1982 و 1987رقما قياسيا.



رئيس الوزراء أستراليا: "لا أحد فوق القانون"

بعد ذلك بساعات قليلة، قال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون: "القواعد هي قواعد، خاصة عندما يتعلق الأمر بحدودنا. لا أحد فوق القانون". وأشار رئيس الوزراء الأسترالي إلى أن حديث ديوكوفيتش علانية عن الإعفاء هو ما لفت إليه الانتباه من جانب قوة الحدود الأسترالية. وقال موريسون في تصريحات لقناة "سكاي سبورتس": "ما تقوم به سلطات الحدود الأسترالية، هو التصرف بناء على المعلومات الاستخباراتية للفت انتباهها إلى القادمين المحتملين إلى البلاد".

وأضاف: "حينما يقوم الأشخاص بالحديث بشكل علني عما يملكون، وعما سيفعلون وعن إدعاءاتهم، فإنهم يلفتون الانتباه إليهم". وتابع موريسون: "أي شخص يفعل ذلك، سواء كان مشهورا أو سياسيا أو نجم تنس أو صحفيا، أو أيا كان، يمكنهم توقع أن يتم طرح العديد من الأسئلة عليهم أكثر من الآخرين.

ردود فعل لاعبي التنس الكبار المشاركين في البطولة

من جانب آخر، قال رفائيل نادال إنه يشعر بالأسف من أجل نوفاك ديوكوفيتش بعد منعه من دخول أستراليا لكنه قال إن المصنف الأول عالميا في تنس الرجال كان يعرف منذ شهور طويلة أنه قد يواجه مشاكل إذا وصل إلى أستراليا بدون الحصول على التطعيمات اللازمة ضد كوفيد-19.

كما اعتبر اسطورة التنس الألمانية بوريس بيكر قرار نوفاك ديوكوفيتش ضد التطعيم الكامل بأنه "خطأ كبير". وكتب بطل غراند سلام ست مرات ومدرب ديوكوفيتش السابق هذا في مقال لصحيفة ديلي ميل الإنجليزية، ذكر فيه:" "بصفتي مدربه السابق، أنا قريب جدًا من نوفاك ديوكوفيتش لدرجة أنني سأعتبره تقريبًا جزء من العائلة - ولكن كما هو الحال في أي عائلة، هناك خلافات في بعض الأحيان، وفي هذه الحالة أعتقد أنه يرتكب خطأً كبيرًا، إذا لم يتم تطعيمه". إنه خطأ يهدد أيضًا فرصة ديوكوفيتش لترسيخ مكانته كأعظم لاعب في التاريخ.

من جهته أبدى الإيطالي ماتيو بريتيني المصنف السابع عالميا بعض التعاطف مع ديوكوفيتش. وقال "إنه موقف سخيف. لا أدري المدة التي مكثها في المطار. لكني أتفهم أيضا الإجراءات التي تتخذها أستراليا".

وقال الروسي دانييل ميدفيديف المصنف الثاني عالميا إنه في حال حرمان ديوكوفيتش من المنافسة في أستراليا المفتوحة فان المنافسة ستكون مفتوحة. وأضاف ميدفيديف الذي فاز بلقبه الأول في البطولات الأربع الكبرى في أمريكا المفتوحة العام الماضي "لا يزال رفائيل نادال موجودا لكن باقي اللاعبين لم يحصلوا على ألقاب كثيرة في البطولات الكبرى. "عندما يغيب لاعب فاز بالبطولة تسع مرات تصبح المنافسة مفتوحة".

وفاز ديوكوفيتش ببطولة أستراليا تسع مرات من بينها آخر ثلاث نسخ ويتساوى مع نادال و روجر فيدررفي الرقم القياسي لعدد مرات الفوز بألقاب في البطولات الأربع الكبرى برصيد 20 لقبا لكل منهم.

ز.أ.ب/ ع.أ.ج (د ب أ، رويترز)