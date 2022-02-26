ملاعب كرة القدم الألمانية تتضامن مع أوكرانيا وتدين الغزو الروسي

تحليل: أوكرانيا والخطر الأكبر الذي يهدد نمو الاقتصاد الألماني

ألحقت جائحة كورونا خسائر بالاقتصاد الألماني تصل إلى ثلث تريليون يورو. ومع تخفيف قيود الجائحة تنتعش الآمال بعودة النمو وكبح جماح التضخم. غير أن خطراً آخر مرتبط بالتصعيد الخطير في أوكرانيا يهدد هذه الأمال، فما هو؟