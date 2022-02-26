ملاعب كرة القدم الألمانية تتضامن مع أوكرانيا وتدين الغزو الروسي

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
أظهرت الأندية الأمانية لكرة القدم تضامنها مع أوكرانيا ضد الغزو الروسي. وبدأت مباريات الأسبوع الرابع والعشرين من الدوري الألماني بدقيقة صمت تضامنا مع أوكرانيا.
ألحقت جائحة كورونا خسائر بالاقتصاد الألماني تصل إلى ثلث تريليون يورو. ومع تخفيف قيود الجائحة تنتعش الآمال بعودة النمو وكبح جماح التضخم. غير أن خطراً آخر مرتبط بالتصعيد الخطير في أوكرانيا يهدد هذه الأمال، فما هو؟
كشف تقرير للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "ويفا" أن جائحة كورونا تركت بصمات قاتمة على كبريات الدوريات الأوروبية خلال الموسمين الماضيين وكبدتها خسائر ثقيلة، فيما تخشى أندية ألمانيا من قيود جديدة وملاعب خاوية من الجمهور.
مسؤولون ألمان يحذرون من موجة رابعة من فيروس كورونا، "قد تكون نتائجها وخيمة" ودعوات لتعزيز اللقاحات بجرعة ثالثة، بينما غالبية الألمان مع تشديد إجراءات دخول ملاعب كرة القدم.
كباقي المنابر العالمية، تابعت وسائل الإعلام الألمانية وقائع جهود إنقاذ الطفل المغربي ريان، كما نقلت مشاعر الحزن والأسى التي سادت بعد وفاته. وعكس ما يعتقد، فإن أوروبا معنية أيضا بالمخاطر المرتبطة بالآبار غير الشرعية.
© 2022 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول