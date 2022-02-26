 ملاعب كرة القدم الألمانية تتضامن مع أوكرانيا وتدين الغزو الروسي | DW الأخبار | DW | 27.02.2022

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ملاعب كرة القدم الألمانية تتضامن مع أوكرانيا وتدين الغزو الروسي

أظهرت الأندية الأمانية لكرة القدم تضامنها مع أوكرانيا ضد الغزو الروسي. وبدأت مباريات الأسبوع الرابع والعشرين من الدوري الألماني بدقيقة صمت تضامنا مع أوكرانيا.

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