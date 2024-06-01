ملاحقة العصابات - كفاح الشرطة ضد عناصر المافيا

أصبح ارتفاع عدد عمليات الشرطة واسعة النطاق ضد العائلات الكبيرة من جنوب إيطاليا في السنوات الأخيرة لافتا للنظر. ومع ذلك لم تؤد هذه العمليات حتى الآن إلى هزيمة المافيا. لكنها خطوة مهمة. يتتبع الفيلم كيف تعلمت الشرطة كيفية مكافحة هذه المنظمة الإجرامية التي تنشط على مستوى العالم وتهيمن على تجارة الكوكايين، منذ العملية السرية الأولى في تورينغن في عام 2002 (عملية فيدو)، مرورًا بعملية بولينو (2018) وصولا إلى العملية الكبيرة أويريكا (2023). ما الذي يحتاجه المحققون المعنيون في ألمانيا وإيطاليا واليوروبول من أجل مكافحة ناجحة؟ هنا يأتي دور القضاء الذي يجد صعوبة في مقاضاة أفراد المافيا أو حتى إدانتهم بصفتهم أعضاء في المافيا. ومع ذلك يُظهر الفيلم أيضًا لجنة التحقيق الخاصة بالمافيا في ولاية تورينغن، حيث يتعامل السياسيون مع ظاهرة ندرانغيتا لأول مرة - ويفشلون في ذلك. ويرجع السبب في ذلك إلى أن لجنة التحقيق البرلمانية يجب أن تتوقف عن التحقيق عند حدود الولاية، على عكس الشرطة. ومع ذلك، فإن عمل اللجنة مهم من أجل توعية المجتمع بمشكلة المافيا. وهو أمر هام لأن ألمانيا لا تزال دولة مافيا. فالقوانين لا تزال متساهلة جدًا، وعمليات التفتيش قليلة، والمجتمع يغض الطرف عن أن مافيا ندرانغيتا تشعر بحرية الحركة في ألمانيا.