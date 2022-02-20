ملاحة نشطة عبر الممر الشمالي الشرقي

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صار الجليد في القطب الشمالي يذوب مبكرًا كل عام، مما ينعش آمال قطاع النقل البحري في فتح طريق تجاري جديد بين أوروبا وآسيا عبر الممر الشمالي الشرقي. كيف يستعد القطاع لذلك؟
تسبّب جنوح ناقلة حاويات ضخمة في تعطل حركة الملاحة بقناة السويس، وذلك إثر الرياح القوية وانعدام الرؤية الناتجة عن سوء الأحوال الجوية نظراً لمرور مصر بعاصفة ترابية، ما جعل أكثر من مئة سفينة تنتظر بعد الحادث بغية المرور.
أزمة السفينة "إيفر غيفن" التي تسببت في تعطل الملاحة في قناة السويس، تدفع شركات الشحن اليابانية للبحث عن طرق تربط شرق آسيا بالأسواق الأوروبية، بدلا من القناة التي تعد شريان الملاحة البحرية الأكثر أهمية للاقتصاد العالمي.
في وقت تتفاقم مشكلات خطوط النقل البحري بسبب جنوح ناقلة ضخمة في قناة السويس، وسط توقعات بأن يستغرق تعويمها عدة أسابيع، سارعت روسيا لطرح بديل جديد لمرور السفن، وهو الطريق الذي تروج له موسكو منذ سنوات.
بعد إعادة تعويم سفينة "إيفر غيفن" في قناة السويس بنجاح، بدأت حركة الملاحة الدولية بالعودة تدريجياً، وسط توقعات بأن يستغرق فكّ الازدحام الملاحي عدة أيام. لكن آثار ذلك على الاقتصاد العالمي قد تستغرق فترة أطول لتختفي.
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