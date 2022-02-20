ملاحة نشطة عبر الممر الشمالي الشرقي

بعد جنوح ناقلة حاويات.. هيئة قناة السويس تحول حركة الملاحة للقناة القديمة

تسبّب جنوح ناقلة حاويات ضخمة في تعطل حركة الملاحة بقناة السويس، وذلك إثر الرياح القوية وانعدام الرؤية الناتجة عن سوء الأحوال الجوية نظراً لمرور مصر بعاصفة ترابية، ما جعل أكثر من مئة سفينة تنتظر بعد الحادث بغية المرور.