 ملاحة نشطة عبر الممر الشمالي الشرقي | المستقبل الآن | DW | 27.02.2022

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المستقبل الآن

ملاحة نشطة عبر الممر الشمالي الشرقي

صار الجليد في القطب الشمالي يذوب مبكرًا كل عام، مما ينعش آمال قطاع النقل البحري في فتح طريق تجاري جديد بين أوروبا وآسيا عبر الممر الشمالي الشرقي. كيف يستعد القطاع لذلك؟

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