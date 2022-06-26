المستقبل الآن

ملاحة جوية رفيقة بالمناخ

من الضروري أن تصبح الطائرات أكثر رفقاً بالمناخ، واختبار التكنولوجيا التي تعمل بها بجدية. وهذا يتطلب نظرة على الماضي: المطورون يعملون اليوم على محركات الديزل والمراوح للاستعانة بها في حركة الملاحة الجوية في المستقبل.