ملاحة جوية رفيقة بالمناخ

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من الضروري أن تصبح الطائرات أكثر رفقاً بالمناخ، واختبار التكنولوجيا التي تعمل بها بجدية. وهذا يتطلب نظرة على الماضي: المطورون يعملون اليوم على محركات الديزل والمراوح للاستعانة بها في حركة الملاحة الجوية في المستقبل.
في ظل غياب إرادة حقيقية لخفض الانبعاثات يطرح علماء اللجوء إلى الهندسة الجيولوجية الشمسية في الفرصة قد تكون الأخيرة لمكافحة الاحتباس الحراري. ويقدم العلماء ثلاثة مشاريع لتبريد الأرض عن طريق الهندسة الجيولوجية، فما هي؟
أدت عاصفة غبار تجتاح حاليا عدة دول في الشرق الأوسط إلى مقتل 10 أشخاص في سوريا واختناق المئات وتوقف حركة الملاحة في الكويت وتعليق الدراسة في العراق.
لم يعد مطلب الحد من السفر الجوي لتقليل الانبعاثات حكراً على نشطاء المناخ، بل تبناه أيضا جزء من قطاع الطيران الذي يجد مع ذلك صعوبة في تغيير النموذج السائد منذ عقود شهدت نمواً قوياً.
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