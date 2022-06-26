 ملاحة جوية رفيقة بالمناخ | المستقبل الآن | DW | 03.07.2022

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المستقبل الآن

ملاحة جوية رفيقة بالمناخ

من الضروري أن تصبح الطائرات أكثر رفقاً بالمناخ، واختبار التكنولوجيا التي تعمل بها بجدية. وهذا يتطلب نظرة على الماضي: المطورون يعملون اليوم على محركات الديزل والمراوح للاستعانة بها في حركة الملاحة الجوية في المستقبل.

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