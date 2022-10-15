 ملاجئ فاخرة في الولايات المتحدة: تجارة الخوف | العولمة 3000 | DW | 22.10.2022

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العولمة 3000

ملاجئ فاخرة في الولايات المتحدة: تجارة الخوف

حروب وجائحات وكوارث طبيعية. مع ازدياد الشعور بالخطر، ازداد الطلب على ملاجئ آمنة تحت الأرض بشكل كبير، يصل سعر الواحد منها إلى 500 ألف يورو. أي أن الأغنياء وحدهم من يستطيعون النجاة عند نهاية العالم.

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