ملاجئ حديثة في لفيف غرب أوكرانيا استعدادًا للأسوأ

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تقوم السلطات في مدينة لفيف، غرب أوكرانيا، بتغيير قوانين البناء لتعكس الواقع الجديد في البلد. ففي المستقبل سيكون للمباني الجديدة ملجأ مخصص لأزمنة الحرب، تحسبًا لغارات جوية وضربات صاروخية روسية أكثر.
لم تعان مدينة لفيف من عمليات عسكرية كبيرة وتظهر الحياة فيها من الأعلى عادية. لكن التجوال في أزقتها يبين أنها هي الأخرى متأثرة بالحرب، خصوصا عند زيارة محطة القطار الرئيسية. ربورتاج من عين المكان.
الحرب في أوكرانيا تقلب حياة عرب مقيمين فيها رأساً على عقب! فبينما يحتمي كثيرون في الملاجئ، يتوجه آخرون إلى الحدود البولندية. وتنقسم توجيهات الدول العربية لرعاياها بين الدعوات لـ"الالتزام بالبقاء في المنازل" وإجلاء محتمل!
قالت السلطات الأوكرانية إن الجيش الروسي قصف قاعدة عسكرية في منطقة لفيف غربي البلاد وإن القصف طال مركزاً لحفظ السلام والأمن، فيما يشدد الجيش الروسي الحصار على ماريوبول الاستراتيجية ويستعد لحصار العاصمة كييف.
يتواصل الغزو الروسي لأوكرانيا للأسبوع الثالث وتزداد معاناة المدنيين. وفيما لم يسفر أول لقاء بين وزيري الخارجية الروسي والأوكراني عن أي نتيجة، طالب المستشار الألماني والرئيس الفرنسي في اتصال مع بوتين بوقف الحرب فورا.
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