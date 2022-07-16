 ملاجئ حديثة في لفيف غرب أوكرانيا استعدادًا للأسوأ | DW الأخبار | DW | 17.07.2022

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ملاجئ حديثة في لفيف غرب أوكرانيا استعدادًا للأسوأ

تقوم السلطات في مدينة لفيف، غرب أوكرانيا، بتغيير قوانين البناء لتعكس الواقع الجديد في البلد. ففي المستقبل سيكون للمباني الجديدة ملجأ مخصص لأزمنة الحرب، تحسبًا لغارات جوية وضربات صاروخية روسية أكثر.

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