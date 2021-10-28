ملابس مصنوعة بشكل عادل من بنغلاديش

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بعد تسع سنوات من كارثة انهيار رنا بلازا، تحاول بنغلاديش تطبيق إنتاج أكثر استدامة وتحسين ظروف العمل في مصانع النسيج. فما مدى عدالة إنتاج الملابس في بنغلاديش الآن؟
أحدثت الموضة السريعة تغييرات جوهرية في صناعة النسيج. 56 مليون طن من الملابس تُباع سنويا في العالم. ولكن للملابس الرخيصة ثمن باهظ: ظروف عمل خطيرة وسجل بيئي كارثي.
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