 ملابس دافئة وأنيقة | يوروماكس | DW | 27.11.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

يوروماكس

ملابس دافئة وأنيقة

السترات ذات الياقة العالية وتلك المصنوعة من الفراء الصناعي ليست هي الأشياء الوحيدة المتوفرة اليوم، فهناك ملابس متطورة تقنيا يمكنها تنظيم درجة حرارة الجسم وتؤمن الدفء الكافي.

المزيد من المركز الإعلامي

القوات الأوكرانية في شرق أوكرانيا تستعد لفصل الشتاء بإنشاء خنادق وتوفير مستلزمات مواجهة فصل الشتاء البارد.

الجنود الأوكرانيون شرق أوكرانيا يستعدون لمواجهة الروس، وفصل الشتاء أيضا 26.10.2022

تريد الشركة الناشئة Sukkha Citta تنشيط صناعة النسيج في إندونيسيا من خلال الملابس المستدامة.

شركة منسوجات إندونسية تصنع ملابس مستدامة 08.09.2022

يحتفي متحف فيكتوريا وألبرت في لندن بالموضة الأفريقية، إذ يخصص للمرة الأولى معرضا واسعا لمصممين أفارقة من حقب متعددة.

معرض "أزياء أفريقيا" في متحف لندني شهير للمرة الأولى 05.07.2022

DW Euromaxx | Marmorspeck

صنف إيطالي للذواقة: لحم لاردو المقدد 27.11.2022

المزيد يوروماكس

DW Euromaxx (Sendungslogo arabisch)

يوروماكس - موضة الملابس الدافئة لمقاومة البرد 27.11.2022

DW Euromaxx | Glasgow, Bucket List

وجبةإسكتلندية شهية 27.11.2022

DW Euromaxx | Christopher Lehmpfuh

الرسام المتطرف فنياً - كريستوفر ليمبفول 27.11.2022

DW Euromaxx | Schweden

أثاث من النفايات الإلكترونية 27.11.2022

اقرأ أيضا

Police officers check the documents of a camper van driver on the Champs-Elysees avenue as French drivers and their Convoi de la liberte (The Freedom Convoy), a vehicular convoy protest, arrive in Paris to protest against coronavirus disease (COVID-19) vaccine and restrictions in France, February 12, 2022. REUTERS/Benoit Tessier

باريس ـ عملية سطو جديدة على مجوهرات سيدة برازيلية بـ 3 ملايين يورو 30.09.2022

تقدّمت سيدة أعمال برازيلية ببلاغ إلى شرطة باريس بتعرضها لعملية سلب مجوهرات تبلغ قيمتها ثلاثة ملايين يورو. العملية تعيد إلى الأذهان عمليات سطو عدة حدثت في باريس خلال السنوات الماضية وكان من بين ضحاياها سيدات عربيات.

July 19, 2021, Manchester, Greater Manchester, UK: Manchester, UK. Clubbers inside FAC 51 nightclub in Manchester City Centre after midnight and so-called '' Freedom Day '' , when regulations on wearing of masks , social distancing and other measures designed to prevent the spread of Coronavirus in England are relaxed . The number of Covid-19 infections in England is increasing rapidly , along with the number of infected patients requiring hospital treatment and the British Prime Minister has gone in to isolation after being exposed to a Covid-positive Secretary of State for Health (Credit Image: © Joel Goodman/London News Pictures via ZUMA Press Wire

رغم البرد القارس يرتدي بعض النساء ملابس خفيفة.. ألا يشعرن بالبرد؟ 23.09.2022

فيما يسارع الكثير من الناس لارتداء ملابس تقي من البرد القارس، يُلاحظ أن بعض النساء ترتدين ملابس قصيرة رغم انخفاض درجات الحرارة. دراسة كشفت السر وراء ذلك بالاعتماد على تجربة واسعة.

21.08.2018 August 21, 2018 - Russia - Before gas from the northern Russian gas fields can flow into the Nord Stream Pipeline system, it is treated at the Portovaya gas treatment unit (GTU). The facility is located at the Compression Station Portovaya near Vyborg in Russia. The GTU of the Compressor Station Portovaya removes condensate or gas hydrates, which occur under certain pressure and temperature conditions. The unit is designed to dehydrate up to 170 million cubic meters of natural gas daily. Following treatment, gas flows into the compr Russia - ZUMAic10 20180821_zan_ic10_088 Copyright: xNordxStreamxAgx

الوكالة الدولية الطاقة توصي الأوروبيين بتوفير الطاقة بمعدل العشر 03.10.2022

قالت الوكالة الدولية للطاقة إن على الاتحاد الأوروبي الاقتصاد في استهلاك الغاز لتجنب نفاد الوقود خلال الشتاء، فيما أشار مسح لنشاط الصناعات التحويلية إلى حدوث تراجع في أنحاء منطقة اليورو.

Ayoub's story: A long and winding road to independence 1: Ayoub arrived in France in 2021 - and now has a diploma and is living in Paris | Photo: Dany Mitzman / InfoMigrants

عبر 13 دولة.. كيف سلك شاب مغربي طريق الحلم إلى باريس؟ 29.07.2022

منذ أبريل/نيسان 2021 عبر أيوب المهاجر المغربي 13 دولة في رحلةٍ شاقة للوصول إلى حلمه بالدراسة في باريس، خلال هذه الرحلة مرّ بتجارب ومغامرات لم يكن معظمها سهلًا.