ملابس دافئة وأنيقة

الوكالة الدولية الطاقة توصي الأوروبيين بتوفير الطاقة بمعدل العشر

قالت الوكالة الدولية للطاقة إن على الاتحاد الأوروبي الاقتصاد في استهلاك الغاز لتجنب نفاد الوقود خلال الشتاء، فيما أشار مسح لنشاط الصناعات التحويلية إلى حدوث تراجع في أنحاء منطقة اليورو.