ملابس دافئة وأنيقة

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السترات ذات الياقة العالية وتلك المصنوعة من الفراء الصناعي ليست هي الأشياء الوحيدة المتوفرة اليوم، فهناك ملابس متطورة تقنيا يمكنها تنظيم درجة حرارة الجسم وتؤمن الدفء الكافي.
تقدّمت سيدة أعمال برازيلية ببلاغ إلى شرطة باريس بتعرضها لعملية سلب مجوهرات تبلغ قيمتها ثلاثة ملايين يورو. العملية تعيد إلى الأذهان عمليات سطو عدة حدثت في باريس خلال السنوات الماضية وكان من بين ضحاياها سيدات عربيات.
فيما يسارع الكثير من الناس لارتداء ملابس تقي من البرد القارس، يُلاحظ أن بعض النساء ترتدين ملابس قصيرة رغم انخفاض درجات الحرارة. دراسة كشفت السر وراء ذلك بالاعتماد على تجربة واسعة.
قالت الوكالة الدولية للطاقة إن على الاتحاد الأوروبي الاقتصاد في استهلاك الغاز لتجنب نفاد الوقود خلال الشتاء، فيما أشار مسح لنشاط الصناعات التحويلية إلى حدوث تراجع في أنحاء منطقة اليورو.
منذ أبريل/نيسان 2021 عبر أيوب المهاجر المغربي 13 دولة في رحلةٍ شاقة للوصول إلى حلمه بالدراسة في باريس، خلال هذه الرحلة مرّ بتجارب ومغامرات لم يكن معظمها سهلًا.
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