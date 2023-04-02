مكون أساسي في معظم مطابخ العالم.. ما أضرار القمح؟

يشكل القمح مكونا أساسيا في العديد من الوصفات الغذائية والمخبوزات في معظم مطابخ العالم. بيد أن استهلاكه قد يتسبب بمشكلات صحية لبعض الأشخاص الذين يعانون من حساسية القمح أو حساسية الغلوتين أو الاضطرابات هضمية. لهذا السبب ينصح الخبراء بتجنب تناول دقيق القمح في الحالات التالية:
القولون العصبي
تقول عالمة التغذية البيئية زيلكه ريستماير من قسم العلاقات العامة في جمعية التغذية الألمانية: "تعد متلازمة القولون العصبي من أكثر الأمراض المزمنة شيوعا في جميع أنحاء العالم. ويقدر انتشارها في ألمانيا بنسبة 12 في المائة. وتتأثر النساء بنحو ضعف عدد الرجال".
وأوضحت أنه قد لا يتمكن المصابون بمتلازمة القولون العصبي من تحمل بروتينات القمح المختلفة، بما في ذلك مثبطات الغلوتين والأميلاز التربسين (ATIs) والكربوهيدرات سريعة الهضم. بحسب ما نشره موقع (تي أونلاين) الألماني.
إذ ترتبط متلازمة القولون العصبي بشكل مباشر بعدم تحمل القمح. ويعاني المصابون من أعراض مثل آلام البطن المغص والشعور بالامتلاء أو انتفاخ البطن.
الاضطرابات الهضمية
مرض الاضطرابات الهضمية، الذي يعرف أيضا باسم الاعتلال المعوي الحساس للغلوتين أو عدم تحمل الغلوتين، هو مرض معوي مزمن. يعاني كثيرون من مشكلة الاضطرابات الهضمية التي تعد من اضطرابات المناعة الذاتية الوراثية، والتي تحدث بسبب تفاعل الجهاز المناعي مع الغلوتين، الأمر الذي يسبب مشكلات صحية وأعراض مزعجة مثل: غثيان، انتفاخ، فقدان الوزن المفاجئ، الإسهال، وفقر الدم، والغازات، وتلف أنسجة الأمعاء، وهشاشة العظام.
بالتالي يجب أن يتجنب الأشخاص الذين يعانون من الاضطرابات الهضمية دقيق القمح كونه غنيا بالغلوتين.
استهلاك دقيق القمح قد يؤدي إلى مشاكل صحية
حساسية القمح
في حالة حساسية القمح ، يمكن أن تسبب الحبوب بحساسية فورية شديدة تهدد الحياة تُحدثها الأجسام المضادة، حيث تتفاعل حسب مناعة الأشخاص مع أحد البروتينات الموجودة في القمح أو جميعها، وتشمل هذه البروتينات الزلال، الغلوبيولين، الجليادين والغلوتينين، والتي تتواجد عادة في الخبز والمعكرونة.
ومن محفزات الإصابة بالأعراض التي قد تكون مهددة للحياة: ممارسة الرياضة بعد ساعات قليلة من الحصول على بروتينات القمح، واستنشاق دقيق القمح، مما يؤثر على الجهاز التنفسي. بحسب ما نشره موقع (هيلث لاين) الأمريكي.
ووفقا للخبيرة، هذا لا يعني أن القمح بحد ذاته غذاء غير صحي. إذ تحتوي منتجات الحبوب الكاملة على نسبة عالية من الألياف والفيتامينات والمعادن والزنك والمغنيزيوم. لذا لا يتعين على الأشخاص الذين يتحملون القمح والحبوب الأخرى المحتوية على الغلوتين الاستغناء عنها.
ر.ض/ أ.ح
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الكاتب: هيله يابيسان/ س.ع