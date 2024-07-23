مكتب نتنياهو: قرب التوصل إلى اتفاق لإطلاق الرهائن في غزة

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الأخير أبلغ عائلات رهائن محتجزين في غزة بقرب التوصل إلى اتفاق سيضمن إطلاق سراح أقاربهم. ومن المتوقع أن يلقي نتنياهو خطابا هذ الأسبوع أمام الكونغرس ويلتقي الرئيس بايدن.

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الثلاثاء (23 يوليو/ تموز 2024) إن رئيس الوزراء أبلغ عائلات رهائن محتجزين في قطاع غزة بقرب التوصل إلى اتفاق سيضمن إطلاق سراح أقاربهم. وقال نتنياهو للعائلات أمس الاثنين "الظروف تتحسن بلا شك. وهذا مؤشر جيد".

وكان روبي تشين والد إيتاي تشين، وهو جندي لا تزال جثته محتجزة في غزة ويحمل الجنسية الأمريكية والإسرائيلية، أحد أفراد الأسر الذين التقوا بنتنياهو. وقال تشين لراديو الجيش الإسرائيلي "قال (نتنياهو) بالفعل إن الظروف تتحسن لكنني أتعامل مع ذلك بشيء من الحذر". وذكر تشين إنه يأمل أن يمارس بايدن المزيد من الضغط على نتنياهو للتوصل إلى اتفاق.

وفي ظل تعثر المفاوضات الجارية عبر الوسطاء، يرتقب أن يصل إلى الدوحة الخميس وفد من إسرائيل لبحث مطالبها الجديدة بشأن هدنة وإطلاق سراح الرهائن ، وفق مصدر مطلع لفرانس برس. وأكد المصدر أن إسرائيل طلبت بقاء قواتها في "محور فيلادلفيا" الذي يمتد 14 كلم على طول الحدود بين قطاع غزة ومصر، وأن يعود إليها تنظيم عودة المدنيين إلى شمال القطاع. وأضاف المصدر أن إسرائيل طلبت أيضاً حلّ مشكلة تمركز قواتها في غزة قبل بدء الهدنة. واكتسبت الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، والذي أعلن بايدن عن تفاصيله في مايو/ أيار وتتوسط فيه مصر وقطر، زخما خلال الشهر الماضي. وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يوم الجمعة إن المفاوضين "يتجهون نحو خط المرمى".

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في الأثناء وصل نتانياهو إلى واشنطن حيث يلقي كلمة أمام الكونغرس الأمريكي غدا الأربعاء. ومن المقرّر أن يُعقد الخميس في واشنطن الاجتماع المنتظر بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونتانياهو، حسبما صرح مسؤول أمريكي رفيع لوكالة فرانس برس الاثنين. نتانياهو الذي قال إن زيارته "مهمة جدا"، أعلن في حزيران/يونيو أن الحرب في مرحلتها الأعنف وتقترب من نهايتها .

ع.ج.م/ح. (رويترز، أ ف ب)