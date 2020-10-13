 مكتب حقوق الإنسان بالأمم المتحدة : حظر النقاب ينتهك حقوق الإنسان | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 09.03.2021

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مكتب حقوق الإنسان بالأمم المتحدة : حظر النقاب ينتهك حقوق الإنسان

انتقد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تصويت سويسرا لقانون يحظر النقاب، معتبرا أن ذلك سيحد من حرية المرأة في إظهار دينها أو معتقداتها وينتهك حقوق الإنسان.

سيدة ترتدي النقاب في سويسرا (3 أغسطس 2017)

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أكد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء (التاسع من مارس/آذار 2021) أن تصويت سويسرا لصالح حظر أغطية الوجه، بما في ذلك النقاب الذي ترتديه بعض المسلمات، ينتهك حقوق الإنسان.

مختارات

وقالت المتحدثة باسم المكتب رافينا شامداساني إن سويسرا تنضم بذلك إلى عدد ضئيل من الدول التي تميز ضد المسلمات. ووصفت الأمر بأنه "مؤسف للغاية".

وصوت نحو 51.2 في المائة من السويسريين أمس الأول الأحد لصالح الحظر، الذي يستهدف النساء اللواتي يرتدين البرقع، الذي يغطي الجسم بالكامل، أو النقاب، الذي يغطي الوجه.

وبينما ينطبق الحظر نظريا على أغطية الوجه بشكل عام، فقد تم طرحه من قبل جماعة يمينية معادية للإسلام لم تُخف موقفها. وقامت الحكومة الاتحادية بحملة ضد الحظر. ويتم فرض حظر مماثل في كل من النمسا وهولندا وفرنسا.

وقالت شامداساني :"لا ينبغي إجبار النساء على تغطية وجوههن ... وفي الوقت نفسه، فإن حظر تغطية الوجه بقانون سيحدّ من حرية المرأة في إظهار دينها أو معتقداتها، وسيكون له تأثير أوسع على حقوقها كإنسان".

ووفقا للقانون، يجوز تقييد هذه الحريات لحماية السلامة العامة أو الصحة أو الآداب العامة أو الحقوق الأساسية للآخرين. وأضافت شامداساني أن "التبريرات الغامضة حول كيف أن ارتداء غطاء الوجه يمكن أن يشكل تهديدا للسلامة أو الصحة أو حقوق الآخرين لا يمكن اعتباره مبررا مشروعا لمثل هذا التقييد التعسفي للحريات الأساسية".

هـ.د/ص.ش (د ب أ)

مشاهدة الفيديو 05:25

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