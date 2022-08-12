 مكتب التحقيقات الفيدرالي يداهم منزل الرئيس السابق دونالد ترامب | DW الأخبار | DW | 12.08.2022

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DW الأخبار

مكتب التحقيقات الفيدرالي يداهم منزل الرئيس السابق دونالد ترامب

في سابقة لم تشهدها السياسة الأمريكية قام موظفوا مكتب التحقيقات الفيدرالي بمداهمة منزل الرئيس السابق دونالد ترامب.

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