مكتب التحقيقات الفيدرالي يداهم منزل الرئيس السابق دونالد ترامب

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في سابقة لم تشهدها السياسة الأمريكية قام موظفوا مكتب التحقيقات الفيدرالي بمداهمة منزل الرئيس السابق دونالد ترامب.
أعلنت وسائل إعلام أمريكية عديدة فوز المرشح الديموقراطي جو بايدن بالانتخابات الأمريكية، بينما قال الرئيس الجمهوري المنتهية ولايته دونالد ترامب أن معركته القضائية مستمرة. تغطية مباشرة من DW عربية للنتائج والتطورات.
يمثل تدخل القوى الأجنبية في التصويت أحد أكبر المخاوف في الانتخابات الأمريكية. ويقول الخبراء إن هناك أكثر من طريقة لحدوث ذلك - ولا يتعلق الأمر بتغيير النتائج فقط.
مشاركة النساء غير المحجبات في فيديوهات للموضة يعتبر من المحرمات في إيران. وما يؤكد ذلك ملاحقة مجموعة شاركت في فيديو دعائي بدون حجاب. فلماذا يشكل غطاء الرأس موضوعا محوريا للقيادة الإيرانية؟
بعد الانتخابات الأمريكية تصفي الفيلسوفة الأمريكية سوزان نايمان الحساب مع دونالد ترامب. فمديرة منتدى آينشتاين في بوتسدام ترى أنه جاء الآن دور الحركات المدنية، وأن على الإعلام أن يلعب دورا في إرساء الديمقراطية.
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