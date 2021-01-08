 مكتب التحقيقات الفيدرالي يحذر من أعمال عنف قبل تنصيب بايدن | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 11.01.2021

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مكتب التحقيقات الفيدرالي يحذر من أعمال عنف قبل تنصيب بايدن

فيما بدأ الديمقراطيون رسميا إجراءات محاولة "عزل ثانية" للرئيس ترامب، حذرت جهات أمنية من قيام مجموعات مسلحة بإثارة الفوضى في الفترة التي تسبق تنصيب جو بايدن. الرئيس المنتخب الذي تلقى لقاحه الثاني، قال إنه غير خائف.

مخاوف من أعمال عنف قبل تنصيب بايدن

مخاوف من أعمال عنف قبل تنصيب بايدن

قال مصدر في وكالة اتحادية لإنفاذ القانون اليوم الاثنين (11 يناير/ كانون الثاني 2021) إن مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) حذر من تخطيط جماعات لتنظيم احتجاجات مسلحة محتملة في العاصمة الأمريكية واشنطن وفي عواصم الولايات الخمسين في الفترة التي تسبق تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن يوم 20 يناير/ كانون الثاني.

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وفي مواجهة تهديدات بالعنف من أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، جرى تكليف الحرس الوطني بإرسال قوات قوامها 15 ألفا إلى واشنطن ومُنع السائحون من زيارة نُصُب واشنطن.

وقالت اللجنة التي تخطط لحفل تنصيب بايدن اليوم إن عنوان حفل 20 يناير/ كانون الثاني سيكون "أمريكا متحدة" حتى في وقت تكافح فيه البلاد تداعيات اقتحام أنصار ترامب لمبنى الكابيتول يوم الأربعاء الماضي.

بدوره قال مصدر وكالة إنفاذ القانون، مشترطا عدم ذكر اسمه، إن تحذيرات مكتب التحقيقات الاتحادي (الفيدرالي) تسري بدءا من 16 يناير/ كانون الثاني، وعلى الأقل حتى العشرين منه لعواصم الولايات وللأيام الثلاثة التي تسبق التنصيب في العاصمة واشنطن.

وكشف الجنرال دانيال هوكانسون قائد الحرس الوطني الأمريكي للصحفيين أن من المتوقع نشر قوات قوامها نحو عشرة آلاف في واشنطن بحلول يوم السبت لتعزيز الأمن وتأمين النقل والإمداد والاتصالات. وأضاف أنه يمكن زيادة العدد إلى 15 ألفا إذا طلبت السلطات المحلية.

وطلب مشرع واحد على الأقل من وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن تفعل المزيد. وقال السناتور كريس ميرفي، الذي أوضح أنه بعث رسالة للقائم بأعمال وزير الدفاع اليوم الاثنين، إن من غير الواضح إن كان الحرس الوطني كافيا لحماية عاصمة البلاد، وقد تكون هناك حاجة أيضا إلى قوات الخدمة الفعلية.

بايدن يتلقى الجرعة الثثانية من لقاح كورونا.

بايدن يتلقى الجرعة الثثانية من لقاح كورونا.

بايدن ليس خائفا

وقال بايدن للصحفيين في نيوارك بولاية ديلاوير "لست خائفا من أداء القسم في الخارج"، في إشارة إلى الأجواء التقليدية لحفل أداء اليمين على أرض مبنى الكابيتول. غير أنه أضاف إنه من الضروري للغاية محاسبة "الذين انخرطوا في الفتنة وهددوا حياة الناس وأتلفوا الممتلكات العامة وألحقوا أضرارًا جسيمة".

وأضاف بايدن، الذي تلقى جرعته الثانية من لقاح مضاد لفيروس كورونا المسبب لمرض (كوفيد19-)، أن الأولوية القصوى لإدارته الجديدة هي تسريع حملة التطعيم في البلاد. وأضاف "يموت ما بين ثلاثة إلى أربعة آلاف شخص يوميًا، وهذا غير مقبول، إنه أمر خاطئ، ويمكننا فعل الكثير لتغييره".

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إغلاق نُصُب واشنطن أمام السائحين

وقالت هيئة المتنزهات الوطنية الأمريكية اليوم الاثنين إنها أغلقت نُصُب واشنطن حتى 24 يناير/ كانون الثاني لوجود تهديدات مستمرة من جماعات شاركت في أحداث الشغب بمبنى الكونغرس الأمريكي الأسبوع الماضي بتعطيل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.

وفي رسالة بعثت بها لوزير الداخلية الأمريكي بالإنابة تشاد وولف دعت موريل باوزر عمدة مدينة واشنطن إلى نهج جديد للأمن بعد ما وصفته "بالهجوم الإرهابي غير المسبوق" الأسبوع الماضي. وطالبت باوزر وولف بإلغاء إصدار تصاريح للتجمعات العامة حتى 24 يناير/ كانون الثاني.

وقالت لجنة التنصيب الرئاسية في بيان اليوم الاثنين إن موضوع الحفل "يعكس بداية رحلة وطنية جديدة تعيد الروح لأمريكا"، مرددة تعهد حملة بايدن بعلاج الانقسامات في البلاد. ويشار إلى أن ترامب أعلن الأسبوع الماضي إنه لن يحضر حفل تنصيب بايدن وهو قرار أيّده الرئيس المنتخب.

أ.ح/ع.ج.م (رويترز، د ب أ)

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