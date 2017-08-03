 مكتبة جامعية تعاقب أستاذة تأخرت في إرجاع كتب | عالم المنوعات | DW | 19.10.2018

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منوعات

مكتبة جامعية تعاقب أستاذة تأخرت في إرجاع كتب

تقدمت أستاذة جامعية ألمانية بدعوى ضد مكتبة جامعتها. وقد اعترضت الأستاذة في دعوتهاعلى دفع رسوم غالية حسب تقديرها مقابل تأخيرها رد كتب استعارتها من المكتبة.

BTU-Bibliothek in Cottbus (picture-alliance/ZB/P. Pleul)

فرضت مكتبة جامعية رسوما قدرها 2250 يورو على أستاذة جامعية متخصصة في علم النفس، لتأخرها عن الموعد المقرر لإعادة 50 كتابا استعارتها من المكتبة بأربعين يوما. الغرامة، دفعت الأستاذة الألمانية لرفع دعوى ضد الجامعة اليوم.

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وذكرت ممثلة جامعة "نيدر راين" أنه من الممكن أن تكون هناك عواقب وخيمة بالنسبة للمكتبات الجامعية في ولاية شمال الراين ويستفاليا وهي أكبر ولاية من حيث السكان في ألمانيا، وذلك في حال قررت المحكمة الإدارية بدوسلدورف أن هذه الرسوم المفروضة على التأخير مخالفة للقانون.

وقالت ممثلة الجامعة أمام المحكمة إن هذه الرسوم تقوم على أساس لائحة أصدرتها ولاية شمال الراين ويستفاليا عام 2005، إلا أنها تركت للجامعات استقلالية في تطبيق اللائحة، ما يعني أن لائحة الرسوم ليس لها حجية قانونية إلزامية، لكن جميع الجامعات في الولاية ما تزال تطبقها.

وكانت المكتبة ذات الصلة فرضت على البروفيسورة غرامة قدرها 1250 رسوما إدارية و1000 يورو غرامة تأخير على الكتب المتأخرة، الأمر الذي جعل دفاعها يرفع دعوى بعدم التناسب بين الجرم والعقوبة.

وحسب ما أوضحه القاضي في أول جلسة اليوم (19 أكتوبر/ تشرين الأول)، فإن تقدير الرسوم لا يقوم على أساس الاستهلاك الفعلي وإنما على وظيفة التوجيه برد الكتب في الموعد المحدد. ومن المقرر أن تصدر المحكمة حكما مكتوبا في هذه القضية خلال الاسابيع المقبلة.

م.م/ هـ.د (د ب أ)

  • Stadtbibliothek Stuttgart Copyright: picture-alliance/dpa/B. Weißbrod

    مكتبات ألمانيا من عصر الباروك الى عصر الحداثة

    مكتبة بلدية شتوتغارت

    صُممت لتكون مركزا ثقافيا حين شيدت عام 2011 في برج من تسع طوابق. من الخارج شكّلت قطع الزجاج والاسمنت الرمادي واجهتها، ومن الداخل غلب عليها اللون الابيض. الكتب التي تتسلق الرفوف على الجدران هي اللون الوحيد الذي يظهر في مساحة الجدران البيضاء الشاسعة. في الليل يضاء المكان بأنوار ملونة تضفي عليه بهاء.

  • Anna Amalia Bibliothek Copyright: picture-alliance/dpa/J. Woitas

    مكتبات ألمانيا من عصر الباروك الى عصر الحداثة

    مكتبة الدوقة أنّا آماليا

    هذه المكتبة هي جوهرة ترقد في مدينة فايمر وتضّم كتبا ثمينة وخرائط نادرة ومخطوطات نوتات موسيقية، ووثائق ومخطوطات توثّق تاريخ الجدود.اتخذت اسمها من الدوقة التي نقلت وجمعت كتبا ومواد ثمينة من عصر الروكوكو عام 1766. في عام 2004 دمر حريق جزءا من نفائس المكتبة، وبعد أن أجريت عليها عمليات التعمير والإحياء، أضافتها منظمة اليونسكو الى قائمة مباني التراث العالمي.

  • Herzog-August-Bibliothek Copyright: picture-alliance/dpa/H. Hollemann

    مكتبات ألمانيا من عصر الباروك الى عصر الحداثة

    مكتبة هيرتسوغ أوغوست

    بيبيليوتيكا أوغوستا هي مكتبة هيرتسوغ أوغوست في مدينة ولفنبويتل وهي من أقدم مكتبات العالم التي لم تفقد بمرور الزمن شيئا من كتبها الشهيرة. وحين أنشأها الدوق أوغوست (1579-1666) جعلها واحدة من أكبر مكتبات أوروبا في حينها. وما زال الباحثون الاكاديميون يتدفقون على المكتبة للاستفادة من مراجعها القروسطية.

  • Foster Bibliothek FU Berlin Copyright: picture-alliance/dpa/D. Andree/Helga Lade.

    مكتبات ألمانيا من عصر الباروك الى عصر الحداثة

    مكتبة فوستر

    بسبب تصميمها على شكل جمجمة، أطلق على هذه المكتبة البرلينية لقب " العقل " .وتضم مكتبات الفلسفة والمعارف الانسانية في جامعة برلين الحرة، وفوق هذا فهي قد أضحت رمزا معماريا في ألمانيا. مصمم هذه التحفة هو المعمار نورمان فوستر وقد افتتحت عام 2005.

  • Bibliothekssaal der Wissenschaftlichen Bibliothek Görlitz Copyright: picture-alliance/ZB/M. Hiekel

    مكتبات ألمانيا من عصر الباروك الى عصر الحداثة

    مكتبة العلوم في أوبرلاوزيتس

    تقع هذه المكتبة في غيورلتس مباشرة على خدود بولونيا، وقد بنيت عام 1806. بسيطة المظهر لنكها مثلت في حيتنها قاعة من اكثر قاعات المكتبات إثارة. وتضم نحو 140 الف كتاب في الثقافة والعلوم الطبيعية وكتبا توثّق تاريخ المنطقة الواقعة بين دريسدن غربا و فوركلاو شرقا.

  • Jacob-und-Wilhelm-Grimm-Zentrum copyright: picture-alliance/dpa/R. Jensen

    مكتبات ألمانيا من عصر الباروك الى عصر الحداثة

    مركز ياكوب وفيلهيلم غرم

    يقع مركز غرم المذهل في جامعة هامبولت ببرلين، وقد فُرغ من بنائه عام 2009 ليضم مكتبة الجامعة ومركز خدمات الأعلام والكومبيوتر الخاص بها. قاعة المطالعة الظاهرة في الصورة تشغل قلب المبنى، وفي موقعها المحاط بالنوافذ خصوصية، وفي ذلك يقول المعمار الذي صممها ماكس دودلر: "إنها تهب الجالس شعورا بأنه يقرأ تحت سماء مفتوحة".

  • Bayerische Staatsbibliothek Copyright: picture-alliance/dpa

    مكتبات ألمانيا من عصر الباروك الى عصر الحداثة

    مكتبة ولاية بافاريا

    مجموعات الكتب التي بدأت تتراكم في منتصف القرن السادس عشر سرعان ما بلغ عديدها 10 ملايين عنوان استقرت في " مكتبة ولاية بافاريا " بمدينة ميونخ جنوب البلد. سبق أن حملت المكتبة اسم " بيبليوتيكا ريغيا مونا سينسيس" . أخذت الكتب مكانها في المبنى الحالي بين عامي 1832 و1843. المبنى دمّر بالكامل إبان الحرب العالمية الثانية، واستغرق إعادة بنائه سنين طوال.

  • Reading room at the Kolumba Museum copyright: Kolumba, Köln

    مكتبات ألمانيا من عصر الباروك الى عصر الحداثة

    قاعة كولومبا للمطالعة

    لا تشبه القاعة ما ضمّه ملف صور المكتبات هذا، ولكن قاعة متحف كولومبا للمطالعة هي جوهرة بمعنى الكلمة ومساحتها المخصصة للقراءة توفر للقارئ فرصة لتأمل مدينة كولونيا. الجدران المكسوة بالخشب، تصطف فوقها صفوف الكتب.

    الكاتب: ملهم الملائكة


 

مختارات

مكتبات ألمانيا من عصر الباروك الى عصر الحداثة

كل ما تحتاج أن تعرفه هو موقع المكتبة، كما قال آينشتاين ذات مرة. وفي ملف الصور المرفق جولة في أهم مكتبات ألمانيا إبتداء من عصر الروكوكو وصولا الى عصر الحداثة. (19.10.2016)  

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