 مكتبة البشرية: الإنسان في صيغة كتاب | يوروماكس | DW | 11.06.2023

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يوروماكس

مكتبة البشرية: الإنسان في صيغة كتاب

هل يمكن للكتاب أن يحكي القصص أفضل من الانسان؟ في العاصمة الدنماركية، أصبح يمكن للناس أن يقدموا تجاربهم وقصصهم الخاصة في مكتبة أطلق عليها مكتبة البشرية. وهكذا تصبح قصص حياتهم رهن إشارة الزوار تحت شعار اسأل واستمع.

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