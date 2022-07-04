مكتبة البشرية: الإنسان في صيغة كتاب

بسبب حرق اليميني بالودان للمصحف مجددا.. تركيا تستدعي السفير الدنماركي

بعد قيام سياسي يميني بحرق نسخة من القرآن أمام مسجد في كوبنهاغن، قامت تركيا باستدعاء سفير الدنمارك لديها. وأعلن السياسي اليمني أنه سيحرق نسخة من القرآن كل يوم جمعة، إلى أن يسمح للسويد بالانضمام إلى حلف الناتو.