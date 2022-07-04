مكتبة البشرية: الإنسان في صيغة كتاب

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هل يمكن للكتاب أن يحكي القصص أفضل من الانسان؟ في العاصمة الدنماركية، أصبح يمكن للناس أن يقدموا تجاربهم وقصصهم الخاصة في مكتبة أطلق عليها مكتبة البشرية. وهكذا تصبح قصص حياتهم رهن إشارة الزوار تحت شعار اسأل واستمع.
مؤخرا قام المستشار النمساوي كارل نيهامر بزيارة لكل من السويد والدنمارك لتشكيل تحالف مع كوبنهاغن وستوكهولم. المطلوب هو الضغط على الاتحاد الأوروبي، من أجل تشديد قوانين الهجرة أكثر!
أحرز فريق مانشستر سيتي الإنكليزي لقب دوري أبطال أوروبا بعد هزيمة إنتر ميلان الإيطالي بهدف للإسباني رودريغو هيرنانديز في مباراة شهدت خروج البلجيكي كيفين دي بروين نجم خط وسط مانشستر سيتي بعد إصابته.
بعد قيام سياسي يميني بحرق نسخة من القرآن أمام مسجد في كوبنهاغن، قامت تركيا باستدعاء سفير الدنمارك لديها. وأعلن السياسي اليمني أنه سيحرق نسخة من القرآن كل يوم جمعة، إلى أن يسمح للسويد بالانضمام إلى حلف الناتو.
"أحمد سمسم" دنماركي من أصل سوري يقبع في السجن بتهمة الانضمام لـ"داعش"، فيما يؤكد هو أنه كان يتجسس على جهاديين لصالح أجهزة دنماركية. فما تفاصيل القضية التي صارت مادة تحقيقات للإعلام الدنماركي؟
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