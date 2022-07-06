 مكة المكرمة تفيض بالحجاج مع بدء موسم الحج | DW الأخبار | DW | 25.06.2023

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مكة المكرمة تفيض بالحجاج مع بدء موسم الحج

مع بداية مناسك الحج بدأ مئات الآلاف من الحجاج بطواف القدوم حول الكعبة. وبعد أن اقتصر حج العام الماضي على أقل من مليون حاج، تتوقع السلطات السعودية مشاركة أكثر من مليوني حاج هذا العام.

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