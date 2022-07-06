مكة المكرمة تفيض بالحجاج مع بدء موسم الحج

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مع بداية مناسك الحج بدأ مئات الآلاف من الحجاج بطواف القدوم حول الكعبة. وبعد أن اقتصر حج العام الماضي على أقل من مليون حاج، تتوقع السلطات السعودية مشاركة أكثر من مليوني حاج هذا العام.
مع انطلاق موسم الحج لهذا العام بدأ مئات الآلاف من الحجاج بـ "طواف القدوم" حول الكعبة في أجواء حارة وخانقة. وبعد أن اقتصر حج العام الماضي على أقل من مليون حاج، تتوقع السلطات السعودية مشاركة أكثر من مليوني حاج هذا العام.
أكدت عدة مصادر انعقاد جولة مباحثات بين الحوثيين والحكومة المعترف بها دولياً في عمّان للترتيب لعملية تبادل أسرى جديدة. هذا فيما رحب المبعوث الأممي إلى اليمن بتشغيل رحلات للحجاج اليمنيين من العاصمة صنعاء إلى السعودية.
أعلنت السعودية إنها ستسمح للمسلمين بأداء فريضة الحج هذا العام من دون أي قيود على عدد الحجاج وأعمارهم. وتهدف خطة بن سلمان إلى زيادة طاقة العمرة والحج إلى 30 مليون حاج سنويا والحصول على عائدات تبلغ 13.32 مليار دولار 2030.
أطلقت السعودية نظاماً جديداً يحصل من خلاله الراغبين على أداء فريضة الحج لهذا العام على تأشيرة دخول للمملكة لأداء الفريضة. لكن النظام الجديد يواجه انتقادات متصاعدة، فيما يرى الخبراء أنه بالون اختبار لما هو قادم.
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