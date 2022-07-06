مكة المكرمة تفيض بالحجاج مع بدء موسم الحج

بمشاركة أكثر من مليوني حاج.. مكة تفيض بالحجاج مع بدء موسم الحج

مع انطلاق موسم الحج لهذا العام بدأ مئات الآلاف من الحجاج بـ "طواف القدوم" حول الكعبة في أجواء حارة وخانقة. وبعد أن اقتصر حج العام الماضي على أقل من مليون حاج، تتوقع السلطات السعودية مشاركة أكثر من مليوني حاج هذا العام.