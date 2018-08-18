 مكة - الحجاج يتجمعون في صعيد عرفات عشية عيد الأضحى | أخبار | DW | 20.08.2018

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

أخبار

مكة - الحجاج يتجمعون في صعيد عرفات عشية عيد الأضحى

ما زال الحجاج يتوافدون إلى صعيد عرفة لأداء أهم أركان مناسك الحج عشية عيد الأضحى، حيث أعلنت السعودية أنها قدمت الكثير من التسهيلات لحسن سيره من خلال مبادرة "حج ذكي" في ظل تدابير أمنية مشددة.

Saudi-Arabien - Beginn des Hadsch (picture-alliance/dpa/D. Yasin)

يتوافد الحجاج المسلمون صباح الاثنين (20 آب/ أغسطس 2018) إلى صعيد عرفات عشية عيد الأضحى لأداء أهم أركان مناسك الحج.

وبدأ الحجاج ليلاً بالتوجه إلى عرفات من مشعر منى الذي يبعد نحو عشرة كيلومترات، بعدما أدوا الطواف حول الكعبة مع بداية الشعائر ثم قاموا بالسعي بين الصفا والمروى. وبعد أمطار غزيرة مساء الأحد، يبدو الطقس حارا مع رياح.

ويؤدي أكثر من مليوني مسلم، بحسب الأرقام الرسمية، وصلوا من مختلف بقاع الأرض مناسك الحج في مكة بغرب السعودية، في أحد أكبر التجمعات الدينية في العالم يجري في أجواء من الحر الشديد.

وبعد الوقوف في عرفة، ينزل الحجاج إلى منطقة مزدلفة في ما يعرف بالنفرة، ويجمعون الحصى فيها لاستخدامها في شعيرة رمي الجمرات. وفي اليوم الأول من عيد الأضحى، يقدم الحجاج الأضاحي ويبدأون شعيرة رمي الجمرات في منى.

وأمام لوحة صفراء كتب عليها بالإنكليزية والعربية "عرفات يبدأ هنا"، يقوم عمال بجمع قوارير مياه فارغة. ويشكل الحج تحدياً لوجستياً كبيراً للسلطات التي أعلنت الجمعة أنها مستعدة لتأمين حسن سيره.

وأطلقت السلطات السعودية هذا العام مبادرة "حج ذكي" يتمثّل بتطبيقات هاتفية تساعد الحجاج في كل شيء من الترجمة إلى الخدمات الطبية مروراً بمناسك الحج.

ووضع الهلال الأحمر السعودي تطبيق "أسعفني" لمساعدة الحجاج الذين يحتاجون إلى مساعدة طبية عاجلة. وبإمكان السلطات تحديد مكان الحجاج باستخدام التطبيق.

كما أطلقت وزارة الحج والعمرة تطبيق "مناسكنا" للترجمة للحجاج الذين لا يتكلمون العربية ولا الإنكليزية. في حين قال وزير الصحة السعودي إنه لا توجد مؤشرات على تفشي أي أمراض بين الحجاج. وأضاف وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة أن السلطات تستعد منذ أشهر لضمان سلامة الحجاج، من خلال أكثر من 30 ألف ممارس صحي يعملون في 25 مستشفى، وتقديم خدمات طبية مجانية بما في ذلك العمليات المعقدة مثل عملية القلب المفتوح.

ويترافق الحج عادة مع تدابير أمنية مشددة، ففي الماضي شهد أكبر تجمع سنوي للمسلمين في العالم تدافعات مميتة وحرائق وأعمال شغب، وأحياناً ما تواجه السلطات صعوبة في التعامل معها.

وفي عام 2015 لقي ما يقرب من 800 حاج حتفهم وفقاً للأرقام الصادرة من الرياض، لكن الإحصاءات التي أجرتها الدول للجثث التي تسلمتها تشير إلى أن أكثر من ألفي شخص ربما لاقوا حتفهم، من بينهم أكثر من 400 إيراني.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية إن الوزارة اتخذت إجراءات لمواجهة أي تهديد أمني من هجمات المتشددين إلى الاحتجاجات السياسية، لكن لم يتم رصد تهديدات بعينها.

ع.غ/ ح.ز (آ ف ب، رويترز)

  • Mekka-Wallfahrt - muslimische Pilgerreise - Tote in Mina (picture-alliance/dpa)

    الحج.. حوادث مأساوية تمتد تبعاتها إلى السياسة

    حادثة منى في 2015

    حادثة التدافع المأساوية في منى في شهر أيلول/سبتمبر عام 2015 التي أودت بحياة نحو 2300 شخص بينهم 464 إيرانياً، فتحت باب الانتقادات الحادة الموجهة للسعودية مجدداً، وخاصة من إيران التي اتهمتها بعدم القدرة على تنظيم الحج، وتلاه أزمة دبلوماسية بين البلدين نتج عنها انقطاع الإيرانيين عن موسم الحج في عام 2016.

  • Mekka-Wallfahrt - muslimische Pilgerreise (picture alliance/dpa/N. Mounzer)

    الحج.. حوادث مأساوية تمتد تبعاتها إلى السياسة

    حادثة سقوط الرافعة

    وماعدا حوادث التدافع، أودت حوادث الانهيارات وسقوط الرافعات أيضاً بحياة الحجاج، لعل آخرها كانت حادثة انهيار إحدى الرافعات في مشروع توسعة المسجد الحرام في 11 أيلول سبتمبر من العام 2015، والتي خلفت أكثر من مئة قتيل ومئتي جريح.

  • Mekka-Wallfahrt - muslimische Pilgerreise - Tote in Mena (picture-alliance/dpa)

    الحج.. حوادث مأساوية تمتد تبعاتها إلى السياسة

    انهيار فندق "لؤلؤة الخير" في 2006

    ومن الحوادث المأساوية انهيار فندق "لؤلؤة الخير" في مكة المكرمة في بداية العام 2006 أودى بحياة 76 شخصاً.

  • Mekka-Wallfahrt - muslimische Pilgerreise (picture-alliance/dpa/M. Nelson)

    الحج.. حوادث مأساوية تمتد تبعاتها إلى السياسة

    الحرائق أحياناً تودي بحياة الحجاج

    وتسببت بعض الحرائق أيضاً بفقدان الحجاج لحياتهم، ففي نيسان/أبريل من عام 1997، اندلع حريق كبير في إحدى مخيمات الحجاج أودى بحياة أكثر من 300 حاجاً وجرح أكثر من 1500 آخرين.

  • Mekka-Wallfahrt - muslimische Pilgerreise - Steinigung des Teufels (picture-alliance/Photoshot)

    الحج.. حوادث مأساوية تمتد تبعاتها إلى السياسة

    حادثة نفق منى في 1990

    حدث تدافع كبير في نفق منى جنوب مكة في تموز/يوليو 1990 إثر عطل في نظام التهوية، وأسفر عن مقتل 1426 حاجا اختناقاً، وكان معظم الضحايا من الماليزيين والاندونيسيين والباكستانيين.

  • Mekka-Wallfahrt - muslimische Pilgerreise - Steinigung des Teufels in Mina (picture-alliance/dpa/M. Biber)

    الحج.. حوادث مأساوية تمتد تبعاتها إلى السياسة

    إيران تدعو لتدويل الحج

    الحوادث التي حصلت في الحرم المكي كانت منطلقاً لبعض الدول والأطراف للدعوة إلى تدويل الحج. وكانت إيران أولها، إذ تتكرر دعواتها منذ حادثة 1987 إلى تدويل الحرمين المقدسين.

  • Mekka-Wallfahrt - muslimische Pilgerreise - Tote in Mina (picture-alliance/dpa)

    الحج.. حوادث مأساوية تمتد تبعاتها إلى السياسة

    بداية الأزمة مع إيران

    وتعود جذور الأزمة بين البلدين إلى تموز/يوليو عام 1987، عندما خرج الحجاج الإيرانيون في مظاهرة "البراءة من المشركين" رافعين فيها شعارات مؤيدة لمؤسس الجمهورية الإسلامية الإيرانية روح الله الخميني. والتي وقع فيها نتيجة استخدام العنف من قبل قوات الأمن السعودية 402 قتيلا، بينهم 275 إيرانياً.

  • Mekka-Wallfahrt - muslimische Pilgerreise (picture-alliance/dpa)

    الحج.. حوادث مأساوية تمتد تبعاتها إلى السياسة

    القذافي كان يدعو لـ"فاتيكان إسلامي"

    وليست إيران وحدها من دعا لتدويل الحج، فقد طالب معمر القذافي سابقاً بإيجاد ما يمكن أن يطلق عليه "فاتيكان إسلامي" في مكة والمدينة بحيث يتم وضع الأراضي الإسلامية المقدسة في الأراضي الحجازية تحت وصاية هيئة إسلامية تكون هي المشرفة والوصية على البقاع المقدسة.

  • Mekka-Wallfahrt - muslimische Pilgerreise - Steinigung des Teufels (picture-alliance/Photoshot)

    الحج.. حوادث مأساوية تمتد تبعاتها إلى السياسة

    السعودية تعتبر دعوات التدويل إعلان حرب

    وعاد الحديث عن هذه الدعوات إلى المقدمة حديثاً مع إعلان السعودية على لسان وزير خارجيتها عادل الجبير أن "تدويل المشاعر المقدسة عمل عدواني وإعلان حرب ضد المملكة". في إشارة إلى قطر. إلا أن قطر تنفي الموضوع برمته وتتهم السعودية بمحاولة تسييس الحج.

    الكاتب: محي الدين حسين


مختارات

قطر تتهم السعودية بمنع مواطنيها من الحج  

وسط سجال سعودي قطري أكثر من مليوني حاج يتدفقون على مكة

انطلقت مناسك الحج هذا العام في أجواء خيم عليها الخلاف السعودي القطري. فقد اتهمت الدوحة الرياض بمنع مواطنيها من أداء الحج، الأمر الذي نفته الأخيرة. السعودية أعلنت أن عدد حجاج هذا العام تجاوز مليوني حاج. (18.08.2018)  

أوروبا والحرب في اليمن .. المصالح تؤدي إلى تجاهل المأساة

رغم حجم الكارثة الإنسانية التي يشهدها اليمن، من المجاعة والكوليرا وندرة الخدمات الصحية، بسبب الحرب بين التحالف العربي والمتمرّدين الحوثيين، إلّا أن الغرب لا يزال يتحرّك ببطء شديد لإيجاد حلٍ ينهي معاناة السكان. (24.04.2018)  

الحج.. حوادث مأساوية تمتد تبعاتها إلى السياسة

الحوادث الكثيرة التي حصلت في مواسم الحج السابقة بين تدافعات وانهيارات وحرائق وأعمال عنف، والخلافات الناتجة بسببها، جعلت هذه الشعيرة الإسلامية تصبح ورقة سياسية في الخلافات بين السعودية وبعض الدول. (31.07.2017)  

مواضيع ذات صلة

Vor dem Hadsch in Saudi Arabien

وسط سجال سعودي قطري أكثر من مليوني حاج يتدفقون على مكة 18.08.2018

انطلقت مناسك الحج هذا العام في أجواء خيم عليها الخلاف السعودي القطري. فقد اتهمت الدوحة الرياض بمنع مواطنيها من أداء الحج، الأمر الذي نفته الأخيرة. السعودية أعلنت أن عدد حجاج هذا العام تجاوز مليوني حاج.

Saudi-Arabien - Beginn des Hadsch

قطر تتهم السعودية بمنع مواطنيها من الحج 19.08.2018

اتهمت قطر السعودية بمنع مواطنيها من أداء فريضة الحج لهذا العام، وصرحت الدوحة أن "تسجيل الحجاج من دولة قطر لا يزال متوقفاً ولا يمكن منح تأشيرات لسكان قطر بسبب عدم وجود بعثات دبلوماسية" بين البلدين.

مليونا مسلم في مكة يؤدون مناسك الحج 17.08.2018

أكثر من مليوني مسلم يتوافدون إلى مكة لاداء مناسك الحج، ويأملون أن يمر دون حوادث كبرى.

Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  