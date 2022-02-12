مكالمة بايدن وبوتين.. تحذيرات واتهامات مع ترك نافذة للحوار

حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مكالمة هاتفية من غزو أوكرانيا. وذكر البيت الأبيض السبت (12 فبراير/ شباط 2022) بعد الاتصال الهاتفي أن بايدن شدد على أن الغزو "سيسبب معاناة إنسانية كبيرة ستسيء إلى سمعة روسيا".

وقال بايدن إن الولايات المتحدة "سترد بحزم وتفرض تكاليف باهظة وفورية على روسيا" إذا غزت أوكرانيا، وإنها مستعدة للمحادثات الدبلوماسية "وأيضاً لسيناريوهات أخرى"، بحسب بيان البيت الأبيض.

وتتزايد المخاوف في الولايات المتحدة وأوروبا بشأن الغزو الروسي المحتمل لأوكرانيا، ما دفع عدة دول، من بينها ألمانيا، إلى دعوة مواطنيها لمغادرة أوكرانيا.

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من جهته، ندد الكرملين بما اعتبره هستيريا أمريكية بلغت "ذروتها" بعد الاتصال الهاتفي بين بوتين وبايدن. وأوضح يوري أوشاكوف، المستشار الدبلوماسي للرئيس الروسي، في مؤتمر صحفي أن "الرئيسين توافقا على مواصلة الاتصالات على كل المستويات".

وكانت واشنطن أعلنت الجمعة أن غزواً لأوكرانيا قد يكون وشيكاً، وهي اتهامات وصفها الكرملين بـ"الاستفزازية".

وقال أوشاكوف للصحافيين "نحن لا نفهم لم تنقل معلومات كاذبة عن نياتنا إلى وسائل الإعلام". وتابع أن بوتين أعرب عن امتعاضه مجددا من قيام الغرب بتسليح أوكرانيا وأن السلطات في كييف "تخرب" اتفاقات السلام التي توسطت فيها الدول الغربية لإنهاء الصراع الطويل في شرق أوكرانيا.

وتطالب روسيا الغرب بضمانات أمنية ملزمة تتضمن تعهدا بسحب قوات حلف شمال الاطلسي من أوروبا الشرقية وعدم قبول عضوية أوكرانيا في الناتو. ورفضت واشنطن المطالب الروسية بشكل قاطع فيما عرضت مناقشة اتفاق أوروبي جديد لنزع السلاح مع موسكو.

وقال أوشاكوف إن موسكو ستأخذ في الاعتبار وجهة نظر بايدن فيما تستعد للرد على مقترحات واشنطن وحلف شمال الأطلسي. وأضاف "سيحلل الجانب الروسي مخاوف بايدن بعناية".

وحفل يوم السبت بالجهود الدبلوماسية، فقبل مكالمته مع بايدن، أجرى بوتين مكالمة هاتفية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي تحدث كذلك مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والمستشار الألماني أولاف شولتس.

وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، أن المسار الدبلوماسي ما زال "مفتوحاً" لتجنب صراع في أوكرانيا، لكنه يتطلب "وقف التصعيد" من موسكو وحوار بحسن نية.

ي.أ/ أ.ح (د ب أ، أ ف ب)