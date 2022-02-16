 مكالمات زوم أنقذت البشرية | صنع في ألمانيا | DW | 16.02.2022

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صنع في ألمانيا

مكالمات زوم أنقذت البشرية

العالم يتقلص أكثر فأكثر وأصبح قرية حيث يمكن للجميع مقابلة الجميع عبر ما يسمى في الوقت الحاضر بمؤتمرات الفيديو. فهي تحل مكان رحلات العمل وتحُول بالتالي دون إنتاج ثاني أكسيد الكربون. هل ستستمر خسائر شركات الطيران؟ وإلى أين سينتهي بنا المطاف؟

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