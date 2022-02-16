مكالمات زوم أنقذت البشرية

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العالم يتقلص أكثر فأكثر وأصبح قرية حيث يمكن للجميع مقابلة الجميع عبر ما يسمى في الوقت الحاضر بمؤتمرات الفيديو. فهي تحل مكان رحلات العمل وتحُول بالتالي دون إنتاج ثاني أكسيد الكربون. هل ستستمر خسائر شركات الطيران؟ وإلى أين سينتهي بنا المطاف؟
قريبا، تطوي إيرباص صفحة طائرتها "إيه 380" أو طائرة السوبر الجامبو التي قيل بأنها الطائرة الحلم التي ستهمين في عالم الطيران المدني مستقبلا، تُرى ما السبب وراء تحول هذه الطائرة التي كلفت المليارات إلى كابوس؟
سجل ميركل والمرشحين الثلاثة المنافسين على خلافتها فيما يتعلق بالهجرة أو السياسات المتعلقة بالبيئة أو القرارات المتعلقة بالتعاون الأوروبي.
بعد أن كان العام الماضي افتراضيا، يستقبل معرض الإنترنت العالمي في لشبونة زواره هذا العام على أرض الواقع وفق شروط وقواعد صحية محددة. والمعرض أو "قمة النت" من الفعاليات الهامة عالميا للمولعين بالإنترنت والشركات الناشئة.
تخلو وثيقة اتفاق الائتلاف الحكومي الجديد من أي إشارة للمنطقة المغاربية في خارطة سياسة ألمانيا الخارجية. فهل تراجعت هذه المنطقة الحساسة بالنسبة لأوروبا استراتيجيا في المنظور الألماني، وما ثقل تركة حكومة ميركل فيها؟
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