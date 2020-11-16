مكافحة كورونا.. موديرنا تعلن فعالية لقاحها بنسبة تتجاوز 90%

أعلنت شركة الأدوية الأمريكية "موديرنا" أن التحليل المبكر لنتائج اختبارات لقاحها ضد فيروس كورونا يشير إلى أن فعاليته بلغت 94.5 في المائة. وجاءت نتيجة الاختبارات السريرية واسعة النطاق في نفس نطاق النتائج التي أعلنت عنها الشركتان فايزر وبيونتيك، حيث قالتا الأسبوع الماضي إن فعالية لقاحهما ضد فيروس كورونا تبلغ 90 في المائة.

وقال الرئيس التنفيذي لموديرنا ستيفان بانسيل "أعطانا هذا التحليل المؤقت الإيجابي لدراستنا من المرحلة الثالثة أول إثبات سريري بأن لقاحنا قادر على منع الإصابة بمرض كوفيد-19، بما في ذلك المرض الشديد".

وكانت موديرنا قد أعلنت الشهر الماضي أنها على ثقة أنها سوف تحصل على موافقة طارئة على لقاحها من السلطات الأمريكية في كانون الأول/ ديسمبر المقبل. وتتفاوض المفوضية الأوروبية حاليا مع شركة موديرنا للحصول على 160 مليون جرعة لقاح.

وكانت مجموعة "موديرنا" الأمريكية للتكنولوجيا الحيوية قد نشرت في سبتمبر/ أيلول الماضي البروتوكول الكامل لتجاربها ردا على دعوات إلى مزيد من الشفافية. وكانت مجموعة "موديرنا" الأمريكية للتكنولوجيا الحيوية قد نشرت في سبتمبر/ أيلول الماضي البروتوكول الكامل لتجاربها ردا على دعوات إلى مزيد من الشفافية.

ع.ش/ع.ج.م (ا ف ب، د ب أ)