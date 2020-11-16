 مكافحة كورونا.. موديرنا تعلن فعالية لقاحها بنسبة تتجاوز 90 بالمئة | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 16.11.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

مكافحة كورونا.. موديرنا تعلن فعالية لقاحها بنسبة تتجاوز 90 بالمئة

أعلنت شركة الأدوية الأمريكية موديرنا أن لقاحها التجريبي ضد فيروس كورونا المستجد أظهر فعاليته بنسبة 94.5 في المئة، بحسب نتائج مبكرة لاختبار سريري على أكثر من 30 ألف مشارك.

أعلنت شركة موديرنا الأمريكية أن لقاحها التجريبي ضد فيروس كورونا المستجد أظهر فعاليته بنسبة 94.5 في المئة.

أعلنت شركة موديرنا الأمريكية أن لقاحها التجريبي ضد فيروس كورونا المستجد أظهر فعاليته بنسبة 94.5 في المئة.

أعلنت شركة الأدوية الأمريكية "موديرنا" أن التحليل المبكر لنتائج اختبارات لقاحها ضد فيروس كورونا يشير إلى أن فعاليته بلغت 94.5 في المائة. وجاءت نتيجة الاختبارات السريرية واسعة النطاق في نفس نطاق النتائج التي أعلنت عنها الشركتان فايزر وبيونتيك، حيث قالتا الأسبوع الماضي إن فعالية لقاحهما ضد فيروس كورونا تبلغ 90 في المائة.

مختارات

هل ستحصل الدول الفقيرة على لقاح ضد كوفيد-19 بعد إعلان شركتي "فايزر" و"بيونتيك" هذا الأسبوع تطوير لقاح "فعال بنسبة 90 في المئة" لفيروس كورونا المستجد؟ سؤال يحمل بين عناصر إجابته معطيات مالية وأخرى أخلاقية ولوجستية.

العالم في انتظار لقاح كورونا، الذي أعلنت عنه شركة بيونتيك الألمانية بالتعاون مع فايزر الأمريكية. فما قصة من يقفا خلفه: أغور شاهين وزوجته أوزليم توريتشي؟ وكم سيعود ذلك عليهما بربح مادي؟

وقال الرئيس التنفيذي لموديرنا ستيفان بانسيل "أعطانا هذا التحليل المؤقت الإيجابي لدراستنا من المرحلة الثالثة أول إثبات سريري بأن لقاحنا قادر على منع الإصابة بمرض كوفيد-19، بما في ذلك المرض الشديد".

وكانت موديرنا قد أعلنت الشهر الماضي أنها على ثقة أنها سوف تحصل على موافقة طارئة على لقاحها من السلطات الأمريكية في كانون الأول/ ديسمبر المقبل. وتتفاوض المفوضية الأوروبية حاليا مع شركة موديرنا للحصول على 160 مليون جرعة لقاح.

وكانت مجموعة "موديرنا" الأمريكية للتكنولوجيا الحيوية قد نشرت في سبتمبر/ أيلول الماضي البروتوكول الكامل لتجاربها ردا على دعوات إلى مزيد من الشفافية. وكانت مجموعة "موديرنا" الأمريكية للتكنولوجيا الحيوية قد نشرت في سبتمبر/ أيلول الماضي البروتوكول الكامل لتجاربها ردا على دعوات إلى مزيد من الشفافية.

ع.ش/ع.ج.م (ا ف ب، د ب أ)

مشاهدة الفيديو 03:21

لقاح كورونا: متى سيكون في متناول الجميع، وكم سيبلغ ثمنه؟

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  