مكافحة عمالة الأطفال.. ألمانيا تعد قانونا أوروبيا ويونيسف تحذر

وزير التنمية الألماني، غيرد مولر، وفي تصريحات لصحف شبكة "دويتشلاند" الألمانية الإعلامية الصادرة اليوم الجمعة (12 يونيو/ حزيران) الموافق لليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال، كشف عن عزم حكومة بلاده الإعداد لتشريع أوروبي جديد يمنع عمالة الأطفال في سلاسل التوريد.
وأوضح الوزير أن "كافة الشركات الكبيرة ستكون ملزمة بموجب هذا القانون بدفع أجور عادلة للعمالة في سلاسل التوريد الخاصة بها، وإنهاء عمالة الأطفال، حيثما يتم إنتاج أحذيتنا وملابسنا وقهوتنا".
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وذكر مولر أن نحو 150 مليون طفل يضطرون يوميا للذهاب إلى العمل في مزارع القهوة أو المحاجر، مضيفا أن نحو 50 بالمائة منهم يعملون في ظروف خطيرة ويتم استغلالهم، مشيرا إلى أن الكثير من العائلات فقدت حاليا وظائفها بسبب أزمة جائحة كورونا وإحدى نتائج ذلك "أنّ الأطفال سيضطرون للعمل حتى تتمكن أسرهم من البقاء على قيد الحياة".
وتزامنت تصريحات مولر مع تقرير لمنظمة حماية الطفولة صادر بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال والذي دقّت فيه اليونيسف ناقوس الخطر من تفاقم الظاهرة خاصة في دول آسيا وإفريقيا كنتيجة حتمية لتداعيات جائحة كورونا بما في ذلك أزمات غذائية منتظرة وتفشي الفقر ما يزيد خطر إجبار الأطفال على العمل أو أن يكونوا ضحايا للعنف أو يعانون من مشكلات مرتبطة بالصحة العقلية.
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وفي هذا الإطار حثّ الاتحاد الألماني للنقابات العمالية على إصدار قانون لسلاسل التوريد. وقال رئيس الاتحاد، راينر هوفمان، في تصريحات لـ"نويه أوسنابروكر تسايتونغ" نشرت الجمعة أنّ "حظر عمالة الأطفال حق من حقوق الإنسان يتعين الالتزام به عالميا"، مضيفا أنه يتعين على الشركات العاملة في ألمانيا أو التي تقوم بأعمال تجارية هنا، الالتزام بمكافحة عمالة الأطفال وأن تتعرض للعقاب حال انتهاكها لهذه القواعد".
وتتولى ألمانيا اعتبارا من أول تموز/يوليو المقبل حتى نهاية هذا العام الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي.
و.ب/ع.ج.م
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اليوم العالمي للشوكولاتة: الكاكاو المجبول بالاستغلال والفقر والألم
من أين يأتي الكاكاو؟
تعد إندونيسيا والإكوادور ونيجيريا من بين أهم دول زراعة الكاكاو، لكن غانا وساحل العاج هما أكبر منتجيّن للكاكاو في العالم، إذ يقدمان ثلثي الإنتاج العالمي من حبوب الكاكاو. وبدأت الدولتان الوقعتان في غرب القارة الإفريقية تحاولان وضع حد أدنى لأسعاره بـ 2600 دولار أمريكي للطن.
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اليوم العالمي للشوكولاتة: الكاكاو المجبول بالاستغلال والفقر والألم
ظروف سيئة
بينما يحب أغلب البشر تناول الشوكولاتة، فإن مزارعي الكاكاو غالباً ما يعملون في ظروف سيئة للغاية، كما أن عمالة الأطفال منتشرة في الكثير من مزارع الكاكاو. وبالمتوسط تكسب الأسرة التي يعمل أفرادها في مزارع الكاكاو بساحل العاج أو غانا يومياً، أقل مما تكلف قطعة شوكولاتة في ألمانيا على شكل بابا نويل. إذ لا يتعدى دخلها يورو واحد في اليوم.
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اليوم العالمي للشوكولاتة: الكاكاو المجبول بالاستغلال والفقر والألم
خطوات غير كافية
حتى السعر الأدنى المطلوب البالغ 2600 دولار لن يكون قفزة كبيرة، بالنظر إلى مستوى الأسعار في السنوات الأخيرة، فقبل الإعلان كان الطن الواحد يكلف 2200 دولارا أمريكيا. لن يكون الحد الأدنى للأسعار المخطط له كافياً للحد من فقر المزارعين بشكل مستدام في بلدان الكاكاو، كما يقول الخبراء.
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اليوم العالمي للشوكولاتة: الكاكاو المجبول بالاستغلال والفقر والألم
تقلبات كبيرة في الأسعار
غير أن مستوى الأسعار يعاني من تقلبات كبيرة بسبب قلة المحصول إثر الجفاف وتراجع مستوى الأمطار وتفشي الآفات والاضطرابات السياسية في مناطق زراعة الكاكاو وكذلك المضاربات. في الثمانينيات كان الكاكاو من الثمار المربحة للغاية، ثم حدث انخفاض كبير في الأسعار حتى مطلع الألفية، لكن الأسعار عادت بعد ذلك للارتفاع في السوق العالمية.
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اليوم العالمي للشوكولاتة: الكاكاو المجبول بالاستغلال والفقر والألم
نسبة ضئيلة للغاية
بيد أن ارتفاع الأسعار لا يعني بطبيعة الحال المزيد من الأموال للمنتجين، فصغار المزارعين لا يحصلون سوى على 6 بالمئة من سعر قطعة الشوكولاتة التي تباع في متاجر ألمانيا على سبيل المثال، بعدما كانت النسبة تصل إلى 16 بالمئة في ثمانينات القرن الماضي.
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اليوم العالمي للشوكولاتة: الكاكاو المجبول بالاستغلال والفقر والألم
رجال مسنين وأشجار قديمة
يبلغ متوسط عمر المزارعين في غرب إفريقيا 50 عاماً، فالكثير من الشباب لا يرون أي آفاق مستقبلية في الزراعة بسبب انخفاض الدخل. ولا يتوقع سوى خمس المزارعين في غانا أن يواصل أبناؤهم زراعة الكاكاو مستقبلاً. قلة المزارعين تعني بضرورة الحال قلة المحصول وقلة المعروض وارتفاع الأسعار. لكن الإيرادات تصب في نهاية المطاف بشكل رئيسي في جيوب تجار التجزئة.
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اليوم العالمي للشوكولاتة: الكاكاو المجبول بالاستغلال والفقر والألم
أربعة سنتات
يمكن أن تكون أحوال مزارعي الكاكاو أفضل بكثير. إذا ارتفعت أسعار الشوكولاتة قليلاً، فإن ذلك سيساهم في حل مشكلة الفقر المتفشي بينهم. على افتراض أن المزارعين لا يحصلون سوى على نحو أربعة سنتات من سعر لوح شوكولاتة بالحليب في أحسن الأحوال، فإن إضافة أربعة سنتات أخرى تعني مضاعفة دخلهم.
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اليوم العالمي للشوكولاتة: الكاكاو المجبول بالاستغلال والفقر والألم
القليل يأتي بالكثير أيضاً!
توصلت دراسة في جامعة أركنساس الأمريكية إلى انه لو حصل مزارعو الكاكاو في غانا على زيادة في الدخل تصل إلى 50 بالمائة فقط، فإنه يمكن القضاء على ظاهرة عمالة الأطفال في هذا البلد، وبالتالي إبعادهم عن هذا العمل الشاق والخطر.
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اليوم العالمي للشوكولاتة: الكاكاو المجبول بالاستغلال والفقر والألم
مشكلة حرب الأسعار
لكن هذه الزيادة في الأسعار - على قلتها- ستحدث خللاً في التنافس المحموم بين شركات المبيعات، فمثلاً أسواق السوبر ماركت على تمنع قدر المستطاع أي تغيير حتى لو كان سنتاً واحداً فقط. وحتى الشوكولاتة التي تحمل ختم "منظمة التجارة العادلة" لا تغير في الأمر كثيراً، على الرغم من الخطط لرفع الحد الأدنى لسعر الطن من الكاكاو 2400 دولار أمريكي.
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اليوم العالمي للشوكولاتة: الكاكاو المجبول بالاستغلال والفقر والألم
حان الوقت للتغيير!
على الأقل تضمن منتجات التجارة العادلة الزراعة في ظل ظروف اجتماعية مقبولة من خلال أجور أفضل وعدم استعباد المزارعين. ومن يريد أن يغير من سلوكه الاستهلاكي ويشتري الشوكولاتة التي تحمل ختم "منظمة التجارة العادلة"، فإن بالتأكيد سيستمع بتناولها مرتاح الضمير. هايكه فيشر/ هنّا فوكس/ ع.غ