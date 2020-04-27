مكافحة عمالة الأطفال.. ألمانيا تعد قانونا أوروبيا ويونيسف تحذر

وزير التنمية الألماني، غيرد مولر، وفي تصريحات لصحف شبكة "دويتشلاند" الألمانية الإعلامية الصادرة اليوم الجمعة (12 يونيو/ حزيران) الموافق لليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال، كشف عن عزم حكومة بلاده الإعداد لتشريع أوروبي جديد يمنع عمالة الأطفال في سلاسل التوريد.

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وأوضح الوزير أن "كافة الشركات الكبيرة ستكون ملزمة بموجب هذا القانون بدفع أجور عادلة للعمالة في سلاسل التوريد الخاصة بها، وإنهاء عمالة الأطفال، حيثما يتم إنتاج أحذيتنا وملابسنا وقهوتنا".

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وذكر مولر أن نحو 150 مليون طفل يضطرون يوميا للذهاب إلى العمل في مزارع القهوة أو المحاجر، مضيفا أن نحو 50 بالمائة منهم يعملون في ظروف خطيرة ويتم استغلالهم، مشيرا إلى أن الكثير من العائلات فقدت حاليا وظائفها بسبب أزمة جائحة كورونا وإحدى نتائج ذلك "أنّ الأطفال سيضطرون للعمل حتى تتمكن أسرهم من البقاء على قيد الحياة".

وتزامنت تصريحات مولر مع تقرير لمنظمة حماية الطفولة صادر بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال والذي دقّت فيه اليونيسف ناقوس الخطر من تفاقم الظاهرة خاصة في دول آسيا وإفريقيا كنتيجة حتمية لتداعيات جائحة كورونا بما في ذلك أزمات غذائية منتظرة وتفشي الفقر ما يزيد خطر إجبار الأطفال على العمل أو أن يكونوا ضحايا للعنف أو يعانون من مشكلات مرتبطة بالصحة العقلية.

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وفي هذا الإطار حثّ الاتحاد الألماني للنقابات العمالية على إصدار قانون لسلاسل التوريد. وقال رئيس الاتحاد، راينر هوفمان، في تصريحات لـ"نويه أوسنابروكر تسايتونغ" نشرت الجمعة أنّ "حظر عمالة الأطفال حق من حقوق الإنسان يتعين الالتزام به عالميا"، مضيفا أنه يتعين على الشركات العاملة في ألمانيا أو التي تقوم بأعمال تجارية هنا، الالتزام بمكافحة عمالة الأطفال وأن تتعرض للعقاب حال انتهاكها لهذه القواعد".

وتتولى ألمانيا اعتبارا من أول تموز/يوليو المقبل حتى نهاية هذا العام الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي.

و.ب/ع.ج.م