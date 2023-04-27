 مكافحة خطاب الكراهية في الإنترنت.. معركة أوروبا مع مواقع التواصل! | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 27.04.2023

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سياسة واقتصاد

مكافحة خطاب الكراهية في الإنترنت.. معركة أوروبا مع مواقع التواصل!

يهدف المركز الأوروبي للشفافية الحسابية أو الخوارزمية الذي افتتح مؤخرا في إشبيلية إلى المساعدة في محاربة خطاب الكراهية والتضليل الإعلامي في الإنترنت، فهل ينجح في ذلك؟

صورة رمزية لكمبيوتر عملاق

دشن الاتحاد الأوروبي مركزا جديدا لفك طلاسم خوارزميات شركات التكنولوجيا الكبرى

 مع تفجر ثورة الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي، بات خطاب الكراهية وما يحمله من إهانات عنصرية وتحيز جنسي وحتى دعوات للتحريض على العنف مشكلة خطيرة، فيما ينذر ذلك بتداعيات خطيرة.

ولم تكن وسائل التواصل الاجتماعي وسيلة ترفيهية لمستخدميها فقط، بل في أحيانا كثيرة يتم إساءة استخدامها في حرب المعلومات ونشر الأخبار الكاذبة وحتى حشد الجماعات المتطرفة. ويعد تطبيق تيك توك المثال الأبرز على ذلك حيث ينشر محتويات تشجع على اضطرابات اجتماعية وحتى إيذاء مستخدميه وغالبيتهم من الشباب ذاتهم في بعض الأحيان، وفقا للعديد من المنظمات الغربية.

مختارات

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مواقع التواصل أكثر من منصة لتخزين البيانات

ورغم ذلك ما زالت الشركات المسؤولة عن إدارة منصات التواصل الاجتماعي  مترددة في اتخاذ أي إجراء جاد حتى الآن، رغم أن خبراء يقولون إنها تحمل على عاتقها مسؤولية ضمنية عن انتشار خطاب الكراهية.

وفي ذلك، قالت جوزفين بالون، الخبيرة في منظمة HateAid التي تدافع عن ضحايا خطاب الكراهية عبر الإنترنت، إن "مواقع التواصل الاجتماعي ليست مجرد منصات لتخزين المحتوى الذي يقوم بإنشائه المستخدم إذ أن هناك أنظمة خوارزمية تحدد كيفية نشر المحتوى".

ورغم أن منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك ليست مسؤولة بشكل مباشر عن المحتوى الذي يحرض على الكراهية، إلا أنها مسؤولة عن طريقة نشر هذا الخطاب من خلال خوارزمياتها المعقدة، حيث تعمل أنظمتها على جمع البيانات لتحديد المحتوى الذي يظهر أو لا يظهر للمستخدمين. فيما تتضمن هذه الخوارزميات عمليات يصعب فهمها من خارج أروقة هذه الشركات.

وفي مقابلة مع  DW قالت جوزفين بالون إن هذه الخوارزميات "ليست في نطاق العامة إذ تدار من وراء الكواليس في واقع الأمر".

وكان موقع فيسبوك قد تعرض لأزمة كبيرة على وقع ما كشفت عنه فرانسيس هوغن، الموظفة السابقة في الشركة، والتي استقالت من منصبها اعتراضا منها على "اختيار شبكة  التواصل الاجتماعي  الربح المادي وتفضيله على سلامة مستخدميها".

مؤيدو الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسورانو يقتحمون قصر بلانالتو 08.01.2023

يطرح مراقبون تساؤلات حول ما إذا كان قد حان الوقت للحدّ من نفوذ وسائل التواصل الاجتماعي؟

محاولة أوروبية لحل المشكلة

يحاول الاتحاد الأوروبي  في الوقت الراهن معالجة المشكلة رغم أنه يبدو من الصعب حلها، إذ في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي دخل قانون الخدمات الرقمية حيز التنفيذ، والذي ينظم الخدمات عبر الإنترنت ويهدف إلى وضع قواعد عمل شبكة الإنترنت في الاتحاد الأوروبي، خاصة المنصات التي يبلغ عدد مستخدميها أكثر من 45 مليون مستخدم.

ولا يتوقف الأمر على ذلك، بل يطلب القانون من مقدمي الخدمات التحقيق والتحليل وتقييم المخاطر النظامية التي قد تنطوي عليها خدماتها بما في ذلك الأنظمة الخوارزمية. ويمنح القانون أيضا الباحثين سبل أكثر للوصول إلى بيانات الشركات الكبرى في مجال التكنولوجيا ومنصات التواصل الاجتماعي.

وفي هذا السياق، يطلب القانون من هذه الشركات تقديم تقرير سنوي إلى مفوضية الاتحاد الأوروبي بشأن تقييم المخاطر الناجمة عن المحتوى الضار الذي يُنشر على منصاتها، إلى جانب خططها لمواجهة ذلك.

وأوضحت جوزفين بالون لـ DW بأن "الشفافية تميز قانون الخدمة الرقمية عن القوانين الأخرى التي سنتها الدول الأوروبية، فضلا عن أن القانون يسمح بإلقاء نظرة خاطفة على المهام الفنية للمنصات." وأضافت "نحن لدينا معرفة مسبقة حيال المخالفات والتحليلات بفضل ما كشف عنه الموظفون السابقون في هذه الشركات، لكننا ما زلنا لا نملك الصورة الكاملة لأنه يتم السماح لهذه المنصات بالعمل من وراء الكواليس".

جوزفين بالون: خبيرة في منظمة HateAid

جوزفين بالون: هناك أنظمة خوارزمية تحدد كيفية نشر المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي

المركز الأوروبي الجديد

وتم افتتاح  المركز الأوروبي للشفافية الحسابية أو الخوارزمية  يوم 18 نيسان/ أبريل 2023، ويعمل فيه حوالي 30 موظفا بينهم خبراء في مجالات الذكاء الاصطناعي والبيانات وعلم الاجتماع.

وسيقوم المركز تقديم المشورة للمفوضية الأوروبية بشأن تنفيذ قانون الخدمات الرقمية الأوروبي، فيما سيمهد المركز والقانون الطريق أمام تعزيز شفافية الخوارزميات التي تستخدمها شركات التكنولوجيا، لتوجيه المستخدمين إلى محتوى معين.

وفي ذلك، تقول مارغريت فيستاغر، نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية، إن المركز "سوف يستكشف لأول مرة عقول كبرى منصات الإنترنت وكبرى محركات البحث على الإنترنت لمعرفة طريقة عمل الخوارزميات الخاصة بهذه الشركات، ومدى مساهمتها في انتشار المحتوى غير القانوني والضار الذي كان الكثير من الأوروبيين عرضة له".

هايت أيد والمساعدة على مواجهة خطاب الكراهية

"لم نعد تحت رحمة شركات التكنولوجيا الكبرى"

لكن خبراء يطرحون تساؤلات مفادها هل هذه الإجراءات الأوروبية كافية؟ في مقابلة مع  DW قالت أنغيلا مولر، الخبيرة في منظمة AlgorithmWatch وهي منظمة أبحاث وحماية مصالح، "نرى قانون الخدمات الرقمية بمثابة خطوة مهمة، لأنه يبدد السرد القائل بأننا بتنا تحت رحمة شركات التكنولوجيا الكبيرة."

وأضافت "إننا – باعتبارنا مجتمعات ديمقراطية- يتعين علينا وضع الشروط التي نريدها بما في ذلك الشروط التي يتعين على منصات التواصل الاجتماعي الالتزام بها"، مشيرة إلى أن قانون الخدمات الرقمية لا يعد "عملا ثوريا، لكنه خطوة هامة في المسار الصحيح". وأضافت أن الدول الأوروبية أيضا ستستفيد من هذا القانون.

وأشادت مولر بالقانون لأنه سيسمح بالوصول إلى بيانات الشركات وهو ما سيمهد الطريق أمام مراقبة تصرفات منصات التواصل الاجتماعي، لكنها قالت إنه سيبقى امتثال هذه الشركات للقواعد الأمر الهام.

وقالت مولر "لكن يبقى هناك سؤال مهم: هل ستحاول المنصات الالتفاف على اللوائح؟ أنا مقتنعة بأنها ستبذل كل ما في وسعها لتقليل هذه المتطلبات".

أشارت مولر إلى مشكلة أخرى، وهي التوظيف في المركز الجديد وما يعرف ببناء القدرات، وهو جمع المعرفة المتخصصة من أولئك الذين يديرون المنصات. وقالت "أشك في أن هناك أشخاص سيتعاملون بالفعل مع هذه القضايا".

ستيفاني هوبنر / م. ع

  • Deutschland Supermarkt Kasse (picture alliance/dpa/O. Berg)

    عصر الثورة الرقمية.. وظائف ستختفي بسبب الروبوت والتكنولوجيا

    المحصلون الماليون

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  • Symbolbild Bewerbung (contrastwerkstatt - Fotolia.com)

    عصر الثورة الرقمية.. وظائف ستختفي بسبب الروبوت والتكنولوجيا

    المسوقون

    تتوقع الخبيرة الأمريكية أن يزداد دور التقنيات المستقبلية المستخدمة في الإعلانات في تطوير رسالتها بدقة كبيرة. وأشارت إلى أن التجارب الجديدة كشفت أن هذه التقنيات تدرس سلوك العملاء لتحديد نوع الإعلان الأكثر فاعلية، مضيفة: "هذا أمر يختلف كثيراً عن أي شيء رأيناه من قبل".

  • Symbolbild Hand am Telefonhörer (picture-alliance/dpa)

    عصر الثورة الرقمية.. وظائف ستختفي بسبب الروبوت والتكنولوجيا

    خدمة العملاء

    نقلت الكثير من الشركات الكبرى خدماتها للزبائن إلى دول مثل الهند وغيرها من الدول ذات مستوى الأجور المنخفضة. لكن التقنيات الجديدة مثل التحليلات التنبؤية يمكن تتولى الرد على أسئلة الزبائن مقلصة بذلك عدد الوظائف في هذا المجال.

  • USA Arbeitsmarkt (Symbolbild) (picture alliance/landov)

    عصر الثورة الرقمية.. وظائف ستختفي بسبب الروبوت والتكنولوجيا

    عمال المصانع

    يجب أن يستعد الكثير من عمال المصانع لفقدان وظائفهم بسبب الروبوتات، التي سيكون عملها وإدامتها أقل تكلفة وأوقات راحتها أقل مقارنة بالبشر، كما تقول ويب. كما يمكنها أن تلبي المهام المطلوبة منها بسرعة أكبر.

  • Häuser aus Banknoten (Fotolia/svort)

    عصر الثورة الرقمية.. وظائف ستختفي بسبب الروبوت والتكنولوجيا

    السماسرة

    تقول الخبيرة الأمريكية إن بلوكشين، وهو برنامج كومبيوتر لنظام بيكتون المالي، قادر على معالجة المعاملات تلقائياً بشكل دقيق وموثوق به، ما يؤهله لأخذ مكان الوسطاء في قطاعات البنوك والضمان والتأمين والرهن العقاري. وقد يكون إعلان مؤشر ناسداك عن نيته استخدام بلوكشين خطوة أولى في هذا الطريق.

  • Symbolbild Online Journalismus (Fotolia/thingamajiggs)

    عصر الثورة الرقمية.. وظائف ستختفي بسبب الروبوت والتكنولوجيا

    الصحفيون

    بعد أن قضى الإنترنت على عدد كبير من الصحف، باتت وظائف العاملين في مهنة المتاعب مهددة هي الأخرى. إذ تقول ويب إن هناك خوارزميات تسمح لمنافذ الأنباء بإنشاء قصص تلقائياً ووضعها على مواقع الويب دون تفاعل بشري. الصحفيون الروبوتات كتبوا بالفعل الكثير من أخبار وكالة أسوشيتد برس، فغالبية التقارير حول الأعمال وأرباح الشركات يتم إنتاجها باستخدام تكنولوجيا التشغيل الآلي.

  • Anwalt oder Schiedsrichter (Fotolia/Garrincha)

    عصر الثورة الرقمية.. وظائف ستختفي بسبب الروبوت والتكنولوجيا

    المحامون

    تعتقد ويب أنه سيكون ممكناً الاستعاضة عن المحامين في بعض المجلات من خلال تطبيقات مستقبلية، فكتابة الوصية أو حتى ربما الطلاق، ستكون من الأمور التي تتولاها هذه البرامج للأشخاص بشكل أسرع وأقل ثمناً بالتأكيد.

  • Wort der Woche Quasselstrippe Telefon Wählscheibe Kabel (Imago/G. Leber)

    عصر الثورة الرقمية.. وظائف ستختفي بسبب الروبوت والتكنولوجيا

    عمال الهواتف

    تراجع انتشار الهواتف الأرضية لصالح الهواتف النقالة آخذ بالاستمرار في ظل تقدم الثورة الرقمية. وهذا يعني الاستغناء عن الفواتير والمشغلين بشكل نهائي مستقبلاً، وهو ما يعني القضاء على الوظائف القائمة على تشغيل الهواتف الأرضية وصيانتها. وتقول ويب: في الألفية الجديدة هناك مجموعة من الوظائف التي لا تحتاج حقا إلى الوجود".