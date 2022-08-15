 مكافحة حرائق الغابات بالذكاء الاصطناعي | كليك | DW | 29.08.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

كليك

مكافحة حرائق الغابات بالذكاء الاصطناعي

من المتوقع أن تزيد حرائق الغابات في المستقبل. والاكتشاف المبكر لمصادر الحريق المحتملة بمساعدة الذكاء الاصطناعي سيساعد على منع هذه الحرائق في جميع أنحاء العالم‫.‬

المزيد من المركز الإعلامي

DW Shift Sendungslogo arabisch

كليك - درونات FPV للتتبع: مظهر جديد لهوليوود 15.08.2022

كيف يمكن لموجّه درون دخول عالم صناعة الأفلام؟

كيف يمكن لموجّه درون دخول عالم صناعة الأفلام؟ 15.08.2022

درون تتبع FPV للمبتدئين

درون تتبع FPV للمبتدئين 15.08.2022

درونات تتبع FPV: أفضل صورها عند الهبوط السريع

درونات تتبع FPV: أفضل صورها عند الهبوط السريع 15.08.2022

المزيد كليك

DW Shift Sendungslogo arabisch

كليك - كيف يمكن للرقمنة أن تساعد في الحرائق والفيضانات 29.08.2022

هل يمكن للذكاء الاصطناعي التحذير من العواصف؟

هل يمكن للذكاء الاصطناعي التحذير من العواصف؟ 29.08.2022

معدات ذكية لقوات الإطفاء

معدات ذكية لقوات الإطفاء 29.08.2022

DW Shift Sendungslogo arabisch

كليك - التقنية ومستقبل التغذية 22.08.2022

اقرأ أيضا

Halbmarathon, Hamburg. Eine Teilnehmerin füllt an einer Erfrischungsstation ihre Mütze mit Wasser und kippt sich diese über den Kopf. Erneut hatten Teilnehmer und Veranstalter beim größten Halbmarathon in Hamburg mit hohen Temperaturen zu kämpfen. (zu «Hamburger Halbmarathon: Diesmal weniger Hilfseinsätze wegen Hitze»)

موجة حر تضرب جنوب غرب أوروبا والحرارة قد تصل 40 درجة في ألمانيا 16.07.2022

تتعرض منطقة جنوب غرب القارة الأوروبية لموجة حر تسببت في تسجيل عدد من الدول ارتفاعات قياسية في درجات الحرارة، تسببت فيبعض الدول الأوروبية في حرائق بالغابات وإخلاء الآلاف من منازلهم فيما ألغى البعض رحلاته السياحية.

Ein Anwohner versucht mit Wasser aus einem Eimer die Flammen eines Waldbrandes zu löschen. Das im Sommer von Waldbränden bislang weitgehend verschonte Portugal wird nun von einer Hitzewelle und Dutzenden von Feuern heimgesucht. +++ dpa-Bildfunk +++

حقيقة التغير المناخي.. حر وجفاف وفيضانات مدمرة تجتاح العالم 01.08.2022

رغم تكرار الظواهر المناخية المتطرفة، لا يزال كثيرون يشككون في وجود ظاهرة تغير المناخ وضلوع البشر في تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري. DW تحرت بعض المزاعم في هذا الإطار لإعطاء إجابة قاطعة بشأن ظاهرة تغير المناخ.

Heatwave in Europe on July 25, 2019 with 40.4 Â°C degree Celsius temperature according to the KNMI weather bureau agency, setting the new national record for The Netherlands and the Dutch city Eindhoven as it was the hottest 23 of July and July generally until now, ever measured in the country. People in Eindhoven, North Brabant, The Netherlands looking for ways to cool down in the square, playing with the water of the fountain, holding and drinking from bottles of water, liquids or other beverages and staying at the shadow trying to hide from the sun and keep their daily life routine with the bicycles, although the traffic and people in public are reduced because of the hot climate. After a warning with an orange and a red alert today that was the hottest recorded day in Eindhoven surpassing the previous high point of 39.3 Â°C degrees of July 24, 2019 that was the breaking record after 75 years at Gilze-Rijen meteo meteorological station. (Photo by Nicolas Economou/NurPhoto) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

بَلغت 40 درجة مئوية - موجة حر تضرب جنوب غرب أوروبا وتصل إلى ألمانيا 17.06.2022

أصدرت عدة دول أوروبية تحذيرات لمواطنيها بسبب موجة الحر الشديدة التي تضرب القارة حيث تتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 40 مئوية، فيما أخلت إسبانيا عدة قرى بسبب حرائق الغابات.

People rest from cleaning up the debris of the flood disaster in Bad Neuenahr-Ahrweiler, Germany, Monday July 19, 2021. More than 180 people died when heavy rainfall turned tiny streams into raging torrents across parts of western Germany and Belgium, and officials put the death toll in Ahrweiler county alone at 110. (AP Photo/Bram Janssen)

فيضانات ألمانيا..التغير المناخي "المتهم الأول" 29.08.2021

كشفت دراسة نشرت الثلاثاء أن احتراق الوقود الأحفوري زاد من احتمالية وقوة وضراوة هطول أمطار الصيف، ما تسبب في حدوث الفيضانات التي اجتاحت ألمانيا وبلجيكا وهولندا الشهر الماضي.