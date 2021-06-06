 مكافحة الفيضانات في المناطق الحضرية | صنع في ألمانيا | DW | 27.10.2021

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صنع في ألمانيا

مكافحة الفيضانات في المناطق الحضرية

مدن مثل بانكوك أو برلين معرضة لخطر الغرق بسبب تغير المناخ. نظام المصارف لم يعد كافيا، وهناك حاجة إلى مفاهيم جديدة. فهل يمكن أن تكون الأسطح الخضراء أو إجراءات مثل "مدينة الإسفنج" حلولا.

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