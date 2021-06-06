مكافحة الفيضانات في المناطق الحضرية

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مدن مثل بانكوك أو برلين معرضة لخطر الغرق بسبب تغير المناخ. نظام المصارف لم يعد كافيا، وهناك حاجة إلى مفاهيم جديدة. فهل يمكن أن تكون الأسطح الخضراء أو إجراءات مثل "مدينة الإسفنج" حلولا.
تسببت الأمطار الغزيرة التي سقطت على ألمانيا ودول أخرى في غرب أوروبا في وفاة ما لا يقل عن 42 شخصاً وفقدان العشرات، فيما تم إخلاء مئات المنازل من ساكنيها في عدد من المناطق غربي البلاد، بالإضافة إلى هولندا وبلجيكا.
كشفت دراسة نشرت الثلاثاء أن احتراق الوقود الأحفوري زاد من احتمالية وقوة وضراوة هطول أمطار الصيف، ما تسبب في حدوث الفيضانات التي اجتاحت ألمانيا وبلجيكا وهولندا الشهر الماضي.
كثيرة هي تفاصيل المأساة التي خلفتها كارثة الفيضانات في غرب ألمانيا التي راح ضحيتها العشرات والمئات من المفقودين. تفاصيل اللحظات الأخيرة لـ12 شخصاً من ذوي الإعاقة لاقوا حتفهم في أسرتهم ليلاً بعد أن فاجأتهم السيول الجارفة.
ارتفعت حصيلة ضحايا فيضانات الهند إلى نحو 130 شخصا، بينما تجاوز الرقم في الصين الـ 60 شخصا. ويحذر الخبراء من أن التغير المناخي يهدد بوقوع كوارث طبيعية خطيرة تخلف أرقاما كبيرة من الضحايا.
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