مكافئة مقابل التبليغ عن حالة فساد في العراق!

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ينخر الفساد في مؤسسات الدولة ويتسبب بضياع المليارات من المال العام في جيوب المرتشين. أو تهرب الأموال إلى الخارج وتغسل وتضيع على شكل عقارات أو في حسابات بنكية في بنوك عالمية. والدولة عرضت مكافئة لمن يبلغ عن حالة فساد؟
ضيف الحوار:
د. ناجح العبيدي
بعد تحقيق أمريكي وغرامات باهظة تكبدتها شركة إريكسون، فتح القضاء السويدي من جانبه تحقيقا في شبهات حول تورط الشركة في دفع رشاوى إلى تنظيم "داعش" بالعراق. وهذه ليست القضية الأولى لعملاق معدات الاتصالات السويدية.
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