العراق اليوم

مكافئة مقابل التبليغ عن حالة فساد في العراق!

ينخر الفساد في مؤسسات الدولة ويتسبب بضياع المليارات من المال العام في جيوب المرتشين. أو تهرب الأموال إلى الخارج وتغسل وتضيع على شكل عقارات أو في حسابات بنكية في بنوك عالمية. والدولة عرضت مكافئة لمن يبلغ عن حالة فساد؟

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ضيف الحوار: د. ناجح العبيدي



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