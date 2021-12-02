مقويات جهاز المناعة

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يحتاج جهاز المناعة إلى الكثير من المغذيات الدقيقة والفيتامينات. وهو الأمر الذي يتوفر في الكبدة وبذور عباد الشمس واللوز والمحار.
تتعدد الفيتامينات والمعادن ذات الأهمية الكبرى للجسم. لكن خبراء التغذية حددوا منها 9 يجب تناول الكميات المقررة منها بصفة يومية. تتركز أغلبها في الخضراوات والفواكه واللحوم والبيض والأسماك.
إن كنت تشعر بالإجهاد رغم حصولك على قسط كاف من النوم والراحة، فقد يكون السبب هو افتقاد جسمك لعدد من العناصر الغذائية. فما هي المواد التي علينا التأكد من عدم خلو وجباتنا اليومية منها لتجنب الإصابة بالتعب والإرهاق؟
قد تشعر باستمرار بالتعب والدوار وأعراض غيرها دون أن تعرف السبب. الأمر قد يكون مرتبطا بنقص الحديد. فما هي الأعراض الأخرى لهذا المرض؟ وما هي الكمية التي نحتاجها يوميا من الحديد وما أفضل الأطعمة التي تزودنا بهذا المعدن؟
عند حدوث أي خلل بالجسم، يرسل لنا إشارات متعددة تنبهنا لما يحدث. فما هي أهم العلامات التي ينبغي الالتفات إليها؟
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