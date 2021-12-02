مقويات جهاز المناعة

ستة عناصر غذائية لو افتقدها جسمك ستشعر بالإجهاد!

إن كنت تشعر بالإجهاد رغم حصولك على قسط كاف من النوم والراحة، فقد يكون السبب هو افتقاد جسمك لعدد من العناصر الغذائية. فما هي المواد التي علينا التأكد من عدم خلو وجباتنا اليومية منها لتجنب الإصابة بالتعب والإرهاق؟