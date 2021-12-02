 مقويات جهاز المناعة | صحتك بين يديك | DW | 02.12.2021

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صحتك بين يديك

مقويات جهاز المناعة

يحتاج جهاز المناعة إلى الكثير من المغذيات الدقيقة والفيتامينات. وهو الأمر الذي يتوفر في الكبدة وبذور عباد الشمس واللوز والمحار.

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