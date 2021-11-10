مقهى للصم والبكم وسط بغداد القديمة

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تعاني شريحة الصم والبكم في العراق من التهميش ولا تحظى بدعم كبير من الدولة، ولكن مقهى في بغداد يقدم لها فسحة للسلوى والتواصل مع المجتمع.
تشهد الاحتجاجات المناهضة للحكومة في العراق، منعطفا جديدا باعتماد المتظاهرين تكتيكا جديدا في مواجهة حملات التضييق والقمع التي تشنها السلطات. شهيود عيان ونشطاء يقولون إن العاصمة بغداد تشهد اليوم الأحد أجواء ساخنة.
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