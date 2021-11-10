DW الأخبار

مقهى للصم والبكم وسط بغداد القديمة

تعاني شريحة الصم والبكم في العراق من التهميش ولا تحظى بدعم كبير من الدولة، ولكن مقهى في بغداد يقدم لها فسحة للسلوى والتواصل مع المجتمع.