مقهى درر اليمني- حلم في الوصول إلى العالمية

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يتمتع البن اليمني بجودة عالية ولكن ظروف الحرب المستمرة منذ سنوات أثرت بشكل سلبي على إنتاجه. في صنعاء مشروع لإعادة البن اليمني إلى المنافسة
في ظل الحرب المستمرة في اليمن يطارد شبح الألغام الناس حتى قرب بيوتهم، حيث تحولت مساحات واسعة من البلاد إلى حقول ألغام فتكت بالآلاف أو بترت أطرافهم. والمشكلة لم تنته عند هذا الحد، بل ستبقى تهدد حياة الناس لسنوات طويلة.
فاقمت السيول العارمة والأمطار الغزيرة من متاعب اليمنيين فيما لا تزال البلاد تئن تحت وطأة حرب أهلية وأزمة إنسانية قاسية. وحذر خبراء من أن كارثة السيول تُظهر ضعف قدرات البلاد ما ينذر بكوارث وشيكة.
يدفع الوضع المتردي في اليمن الكثير من الناس إلى بيع ممتلكاتهم لتغطية تكاليف حياتهم اليومية ولأسباب أخرى، ما هذه الأسباب، وكيف أثرت عمليات البيع على سوق العقارات في ظل استمرار الحرب وتدهور الوضع الاقتصادي؟
بعد اليونان شكلت فرنسا ثاني محطة أوروبية لولي العهد السعودي محمد بن سلمان بعد مقتل الصحفي المعارض جمال خاشقجي. فرغم الانتقادات استقبل ماكرون بن سلمان بحفاوة بالغة أمام قصر الإليزيه. فما أبرز ملفات هذه الزيارة؟
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