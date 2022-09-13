 مقهى درر اليمني- حلم في الوصول إلى العالمية | DW الأخبار | DW | 21.09.2022

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DW الأخبار

مقهى درر اليمني- حلم في الوصول إلى العالمية

يتمتع البن اليمني بجودة عالية ولكن ظروف الحرب المستمرة منذ سنوات أثرت بشكل سلبي على إنتاجه. في صنعاء مشروع لإعادة البن اليمني إلى المنافسة

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مع دخول العام الدراسي الجديد تتجدد مأساة المعلمين اليمنيين الذين يكافحون لتدريس الأجيال الجديدة رغم انقطاع رواتبهم.

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دخلت هدنة لمدة شهرين قابلة للتمديد في اليمن حيز التنفيذ، في بارقة أمل نادرة في الصراع بعد حرب منهكة.

دخول الهدنة في اليمن حيز التنفيذ لمدة شهرين 03.04.2022

نقلت أول رحلة تجارية منذ ست سنوات مسافرين من صنعاء إلى عمّان، ومن بين المسافرين مرضى يبحثون عن العلاج في الخارج.

صنعاء: إقلاع أول رحلة تجارية منذ ستة أعوام 17.05.2022

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المقماشة - منتزه لليمنيين في شهر رمضان 16.04.2022

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تراجع كبير في اعداد الأسماك في مياه خليج عدن ما انعكس على اعداد الصيادين وعلى اسعار الأسماك التي باتت تنهك السكان

الثروة السمكية في اليمن 21.09.2022

The logo of energy supplier Uniper is seen before a press conference about the government's rescue plan at their headquarters in Duesseldorf, western Germany on July 8, 2022. - The German cabinet on July 5, 2022 had approved plans to quickly prop up struggling energy companies, such as Uniper, as the soaring price of gas puts the sector under pressure. (Photo by Ina FASSBENDER / AFP)

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Antonio Guterres, Secretary General of the United Nations, speaks to reporters after a meeting with British Prime Minister Boris Johnson for climate change discussions at United Nations headquarters, Monday, Sept. 20, 2021, during the 76th Session of the U.N. General Assembly in New York. (AP Photo/John Minchillo, Pool)

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Yemeni people inspect a rains-collapsed UNESCO-listed building in the old city of Sanaa, Yemen, Wednesday, Aug 10, 2022. (AP Photo/Hani Mohammed)

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فاقمت السيول العارمة والأمطار الغزيرة من متاعب اليمنيين فيما لا تزال البلاد تئن تحت وطأة حرب أهلية وأزمة إنسانية قاسية. وحذر خبراء من أن كارثة السيول تُظهر ضعف قدرات البلاد ما ينذر بكوارث وشيكة.

(220709) -- SANAA, July 9, 2022 (Xinhua) -- An architect works on renovating historical buildings in Old Sanaa City, Yemen, on July 6, 2022. The old city of Sanaa was inscribed on the World Heritage List of the UNESCO in 1986. The old city has been inhabited for more than 2,500 years. The 6,000 mud-brick tower houses are decorated with geometric patterns of white plaster and stained glass windows. (Photo by Mohammed Mohammed/Xinhua)

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