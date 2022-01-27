مقهى تايلاندي يقدم نصائح حول العملات المشفرة

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أصبح مقهى في شمال شرق تايلاند موطنا لسماسرة العملات الرقمية، حيث أضاف شاشات متعددة تظهر أحدث تحركات السوق وقدم المشورة الاستثمارية بالإضافة إلى تقديم القهوة والكعك
عبر لائحة برامج الأسبوع يمكنكم الاطلاع على برامجنا دون أن تكونوا متصلين بالإنترنت. فهنا يمنكم تنزيل جدول البرامج الكامل من يوم السبت 29 يناير وحتى يوم الجمعة 04 فبراير.
سيُطلب من أي شخص يسافر للصين لحضور الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2022 استخدام تطبيق بسبب إجراءات كورونا. بيد أن تقريرا أمنيا حصلت عليه DW أشار إلى أن تطبيق" My 2022" أو "ماي 2022" يحتوى على ثغرات تشكل خطرا على مستخدمه.
في ظل انتشار حسابات مزيفة على مواقع التواصل الاجتماعي، يقدم فريق استقصاء الحقائق بمؤسسة دويتشه فيله DW بعض النصائح لتجنب السقوط في فخ الحسابات المزيفة أو المتصيدين الإلكترونيين أو البرامج الروبوتية.
يتلاعب السياسيون بالحقائق من أجل التأثير في أفكار الناس وبالتالي أفعالهم، وذلك ليس في الأنظمة الديكتاتورية فحسب، بل في الديمقراطية منها أيضاً! فريق DW لتقصي الحقائق يقدم نصائح تساعدك على تمييز "بروباغندا الدولة".
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