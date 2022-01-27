مقهى تايلاندي يقدم نصائح حول العملات المشفرة

DW حصري.. ثغرات في تطبيق أولمبياد بكين تعرض اللاعبين للخطر

سيُطلب من أي شخص يسافر للصين لحضور الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2022 استخدام تطبيق بسبب إجراءات كورونا. بيد أن تقريرا أمنيا حصلت عليه DW أشار إلى أن تطبيق" My 2022" أو "ماي 2022" يحتوى على ثغرات تشكل خطرا على مستخدمه.