 مقهى تايلاندي يقدم نصائح حول العملات المشفرة | DW الأخبار | DW | 01.02.2022

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DW الأخبار

مقهى تايلاندي يقدم نصائح حول العملات المشفرة

أصبح مقهى في شمال شرق تايلاند موطنا لسماسرة العملات الرقمية، حيث أضاف شاشات متعددة تظهر أحدث تحركات السوق وقدم المشورة الاستثمارية بالإضافة إلى تقديم القهوة والكعك

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