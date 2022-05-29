 مقطع مصور لاختناق برازيلي في سيارة للشرطة يثير حالة من الغضب | DW الأخبار | DW | 29.05.2022

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DW الأخبار

مقطع مصور لاختناق برازيلي في سيارة للشرطة يثير حالة من الغضب

اجتاحت البرازيل موجة من الاحتجاجات أثارها القتل الوحشي لرجل أسود على يد الشرطة. وتوفي الشاب البالغ من العمر 38 عامًا اختناقًا بعد أن احتُجز داخل صندوق سيارة للشرطة يغطيها بالغاز المسيل للدموع.

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