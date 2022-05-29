مقطع مصور لاختناق برازيلي في سيارة للشرطة يثير حالة من الغضب

تونس ـ احتجاجات غاضبة في "عقارب" واتحاد الشغل يدعو لإضراب عام

دعا الاتحاد العام التونسي للشغل، إلى إضراب عام في مدينة عقارب بولاية صفاقس عقب احتجاجات عنيفة ضد التدهور البيئي، تسببت ـ وفق اتهامات ـ بوفاة شاب بالغاز المسيل للدموع الذي أطلقته الشرطة، بيد أن الداخلية التونسية نفت ذلك.