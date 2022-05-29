مقطع مصور لاختناق برازيلي في سيارة للشرطة يثير حالة من الغضب

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اجتاحت البرازيل موجة من الاحتجاجات أثارها القتل الوحشي لرجل أسود على يد الشرطة. وتوفي الشاب البالغ من العمر 38 عامًا اختناقًا بعد أن احتُجز داخل صندوق سيارة للشرطة يغطيها بالغاز المسيل للدموع.
قتل اثنان من المتظاخرين بالرصاص في الخرطوم أثناء احتجاجات مناهضة لسيطرة العسكر على الحكم طالبت أيضا بالإفراج عن معارضين، وأطلقت القوى الأمنية الغاز المسيل للدموع لتفريقها.
قتل متظاهر في الخرطوم حيث أطلقت قوات الأمن السودانية الغاز المسيل للدموع على آلاف المحتجين على انقلاب الخامس والعشرين من تشرين الأول والمطالبين بالعدالة والديموقراطية، وسط مؤشرات على تشدد الخرطوم إزاء الجهود الأممية.
دعا الاتحاد العام التونسي للشغل، إلى إضراب عام في مدينة عقارب بولاية صفاقس عقب احتجاجات عنيفة ضد التدهور البيئي، تسببت ـ وفق اتهامات ـ بوفاة شاب بالغاز المسيل للدموع الذي أطلقته الشرطة، بيد أن الداخلية التونسية نفت ذلك.
دعت واشنطن السلطات في كازاخستان إلى "ضبط النفس" وتمنّت أن تجري التظاهرات "بطريقة سلمية". من جانبه فرض الرئيس الكازاخستاني توكاييف الذي اعترف بسقوط قتلى، حالة الطوارئ متوعدا المتظاهرين برد صارم، كما قبل استقالة الحكومة.
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