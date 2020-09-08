مقررة بيلاروسيا الأممية تحذر من "ستار حديدي" جديد أوروبا

دعت أناييس مارين مقررة الأمم المتحدة الخاصة بسجل حقوق الإنسان اليوم الجمعة (18 سبتمبر/ أيلول 2020)، إلى عدم ترك المجال لـ "ستار حديدي آخر ينسدل على القارة الأوروبية"، واصفة الوضع في بيلاروسيا بـ "الكارثي".
وبعد كلمتها خلال نقاش طارئ جرى في جنيف اليوم، أبدى أعضاء آخرون في الأمم المتحدة اعتراضهم ومن بينهم ممثل روسيا ومندوب بيلاروسيا بينما دعت وفود دول أخرى لوقف بث الخطاب.
وفي ذات الجلسة التي عقدها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، دعت زعيمة المعارضة في بيلاروسيا سفيَتلانا تسيخانوسكايا سلطات بلادها لوقف العنف ضد المحتجين وإجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة.
وفرّت تسيخانوسكايا إلى ليتوانيا بسبب حملة أمنية شنتها الشرطة في بيلاروسيا بعد انتخابات رئاسية جرت في التاسع من أغسطس/ آب الماضي ومنحت نتائجها الرسمية فوزاً كاسحاً للرئيس ألكسندر لوكاشينكو.
وفي ذات الجلسة، اعترض سفير بيلاروسيا لدى الأمم المتحدة أمبرازيفيه، عمّا وصفه استخداماً غير مقبول للمنظمة الدولية للتدخل في انتخابات بلد ما.
وكانت وزارة الخارجية البيلاروسية قد اعتبرت الخميس قرارالبرلمان الأوروبي بعدم الاعتراف بألكسندر لوكاشينكو رئيساً اعتبارا من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، قراراً "عدائيّاً في صيغته وغير بناء"، وفق الوكالة الرسمية.
يذكر أن القرار الأوروبي فرض أيضاً عقوبات اقتصادية على لوكاشينكو في أعقاب الانتخابات الرئاسية التي جرت في التاسع من أغسطس/ آب والتي تقول المعارضة إنها شهدت تزويراً.
و.ب/ ع.غ (رويترز، د ب أ)
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كم علماً يمكنك معرفة البلد الذي يرمز إليه؟
ألمانيا جامايكية؟
يسود الحديث عن جامايكا كثيراً بين الألمان مؤخراً، لكن المقصود ليس بالطبع دولة الكاريبي، حيث تمثل ألوان العلم الائتلاف الحكومي المحتمل بين الاتحاد المسيحي بقيادة أنغيلا ميركل (اللون الأسود)، والحزب الليبرالي (اللون الأصفر) وحزب الخضر.
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كم علماً يمكنك معرفة البلد الذي يرمز إليه؟
علم أحمر تتوسطه نقط صفراء
هل تعلم أي دولة يمثلها هذا العلم؟ نادي بايرن ميونيخ؟ أم مقاطعة كريستيانيا التي تتمتع باستقلال ذاتي؟ أم مملكة بوتان في جنوب آسيا؟
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كم علماً يمكنك معرفة البلد الذي يرمز إليه؟
كريستيانيا
قان سكان حي كريستيانيا في العاصمة الدنماركية بكوبنهاغن بتصميم العلم. وفي عام 1971، احتل سكان الحي ثكنات عسكرية سابقة وأقاموا مستوطنة مستقلة. ليس من الواضح ما هي الرموز التي يمثلها العلم. ربما الحرية والمساواة والأخوة، أو ربما النقاط الثلاث فقط على الحرف 'i' بالاسم في اللغة الدنماركية.
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كم علماً يمكنك معرفة البلد الذي يرمز إليه؟
ورقة السرخس.. وأربعة نجوم
إلى ماذا يرمز هذا العلم؟ هل يمثل نيوزيلندا؟ أم جزر مارشال؟ أم مكان آخر؟
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كم علماً يمكنك معرفة البلد الذي يرمز إليه؟
نيوزيلندا .. في مستقبل بديل
في الواقع كان هذا العلم مجرد اقتراح لعلم جديد لنيوزيلندا، ونال صوتاً واحداً من ستة أصوات. كان عدد من المواطنين قد دعوا لإزالة أي آثار للقوة الاستعمارية السابقة، بريطانيا - حتى من العلم. لكن في الاستفتاء الثاني، رفض 56.6 في المائة من النيوزيلنديين شعار السرخس، وقرر الإبقاء على رمز الاتحاد في الجزء العلوي الأيسر من العلم.
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كم علماً يمكنك معرفة البلد الذي يرمز إليه؟
الأسود، الأحمر، الذهبي
أي بلد يمثله هذا العلم؟ ألمانيا، بلجيكا أم أنغولا؟
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كم علماً يمكنك معرفة البلد الذي يرمز إليه؟
ألمانيا
ألوان العلم الاتحادي الألماني معرفة في دستور البلاد وعلى الرغم من أن الألوان المحددة رسمياً هي الأسود والأحمر والذهبي، إلا أنه غالباً ما يستخدم اللون الأصفر في الواقع العملي. ألوان العلم مستوحاة من الزي الرسمي للجنود الألمان في حروب التحرير ضد نابليون بونابرت في أوائل القرن التاسع عشر.
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كم علماً يمكنك معرفة البلد الذي يرمز إليه؟
مرة أخرى.. الأسود والأحمر والذهبي
صحيح، هذه هي ألوان العلم الألماني. ولكن هذه المرة اعتمد بلد آخر نظام الألوان نفسه. ترى ما هو البلد الذي يمثله هذا العلم؟ أوغندا، تيمور الشرقية أم زيمبابوي؟
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كم علماً يمكنك معرفة البلد الذي يرمز إليه؟
أوغندا
يمثل هذا العلم دولة أوغندا. يرمز اللون الأسود إلى شعوب إفريقيا والأصفر يرمز إلى الشمس أما الأحمر فيمثل الأُخوة. هذه الألوان تمثل أيضاً الحزب الذي قاد البلاد إلى الاستقلال عن الحكم الاستعماري البريطاني. أما طائر الكركي الذي يقف على رجل واحدة في وسط العلم فهو الرمز الوطني الأهم في أوغندا.
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كم علماً يمكنك معرفة البلد الذي يرمز إليه؟
البرتقالي، الأبيض، والأخضر
هل يمكنك معرفة الدولة التي يمثلها هذا العلم؟ هل هي ساحل العاج ؟ أم أيرلندا ؟ أم الهند؟
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كم علماً يمكنك معرفة البلد الذي يرمز إليه؟
الهند
تشترك أعلام ساحل العاج وأيرلندا والهند في الألوان الثلاثة: البرتقالي والأبيض والأخضر. لكن هذا العلم بالتحديد هو العلم الوطني الهندي. ويرمز اللون البرتقالي في العلم إلى نبات الزعفران الأصفر، ويرمز إلى الشجاعة، أما الأبيض فيمثل السلام والحقيقة، فيما يمثل اللون الأخضر الولاء والفروسية. وتركز العجلة الموجودة في وسط العلم إلى تعاليم بوذا.
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كم علماً يمكنك معرفة البلد الذي يرمز إليه؟
الكثير من الألوان ونجمة واحدة
هل تعرف هذا العلم؟ هل يرمز إلى جنوب أفريقيا أم جنوب السودان أم سوريا؟
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كم علماً يمكنك معرفة البلد الذي يرمز إليه؟
جنوب السودان
يرفرف هذا العلم فوق واحدة من أحدث الدول في العالم: جنوب السودان، التي أعلنت استقلالها عن السودان في عام 2011. واليوم تدور في هذا البلد حرب أهلية مستعرة. وعلى الرغم من احتياطيات النفط الكبيرة التي يتمتع بها جنوب السودان إلا أنه أحد أفقر البلدان في العالم.
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كم علماً يمكنك معرفة البلد الذي يرمز إليه؟
لون أزرق تتوسطه شمس ساطعة!
إلى أي بلد يركز هذا العلم؟ دولة بالاو، أم بيلاروس، أم كازاخستان؟
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كم علماً يمكنك معرفة البلد الذي يرمز إليه؟
كازاخستان
يظهر نسر "السهوب" في العلم الكازاخستاني ناشراً أجنحته تعلوه شمس صفراء مشرقة وضعت على خلفية زرقاء تشير إلى السماء، مع الزخارف الكازاخية المميزة. تم تصميم العلم الوطني بعد الانفصال عن الاتحاد السوفيتي في عام 1992. الطريف أن هذا العلم يشابه علم دولة "بالاو"، والذي يتكون من دائرة صفراء على خلفية من اللون الأزرق الفاتح، لكن الفرق هنا أن الدائرة الصفراء في علم بالاو تشير إلى قمر مكتمل وليس الشمس.
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كم علماً يمكنك معرفة البلد الذي يرمز إليه؟
الأحمر و الأزرق، ومجموعة من النجوم
هل تذكركم هذه النجوم بأي شيء؟ إذا كانت الإجابة نعم، قد يكون لديك تلميحاً لتخمين البلد التي يمثلها هذا العلم. هل هي كوسوفو أم ساموا أم بوركينا فاسو؟
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كم علماً يمكنك معرفة البلد الذي يرمز إليه؟
ساموا
هذا التصالب النجمي لا يظهر إلا في نصف الكرة الجنوبي من الأرض. وتقع جزيرة دولة ساموا شمال شرق نيوزيلندا التي كانت تحتلها في السابق، والتي تتميز بدورها بوجود النجوم على علمها. ساموا هي مسقط رأس ألبرت ويندت، المؤلف واستاذ الأدب الذي قاتل من أجل الاعتراف بثقافة منطقة المحيط الهادئ.
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كم علماً يمكنك معرفة البلد الذي يرمز إليه؟
الأخضر والأبيض والأحمر مع نجمة صفراء
هل هذا علم بوركينا فاسو؟ ربما هي غانا، أم تراها سورينام؟ يحمل علم كل دولة من هؤلاء نجمة لكن هذا العلم يشير إلى دولة بعينها
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كم علماً يمكنك معرفة البلد الذي يرمز إليه؟
سورينام
نجمة ذهبية لمستقبل ذهبي. نعم هذا هو معنى النجمة. تقع سورينام في أمريكا الجنوبية، بين غويانا وغويانا الفرنسية والبرازيل. كانت فيما سبق مستعمرة هولندية ولذلك لاتزال اللغة الرسمية فيها الهولندية. استقلت سورينام في عام 1975. واليوم، يقدر عدد سكان سورينام بحوالي نصف مليون نسمة. والآن.. كم عدد الأعلام التي استطعت التعرف عليها بشكل صحيح؟