مقررة بيلاروسيا الأممية تحذر من "ستار حديدي" جديد أوروبا

دعت أناييس مارين مقررة الأمم المتحدة الخاصة بسجل حقوق الإنسان اليوم الجمعة (18 سبتمبر/ أيلول 2020)، إلى عدم ترك المجال لـ "ستار حديدي آخر ينسدل على القارة الأوروبية"، واصفة الوضع في بيلاروسيا بـ "الكارثي".

وبعد كلمتها خلال نقاش طارئ جرى في جنيف اليوم، أبدى أعضاء آخرون في الأمم المتحدة اعتراضهم ومن بينهم ممثل روسيا ومندوب بيلاروسيا بينما دعت وفود دول أخرى لوقف بث الخطاب.

وفي ذات الجلسة التي عقدها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، دعت زعيمة المعارضة في بيلاروسيا سفيَتلانا تسيخانوسكايا سلطات بلادها لوقف العنف ضد المحتجين وإجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة.

وفرّت تسيخانوسكايا إلى ليتوانيا بسبب حملة أمنية شنتها الشرطة في بيلاروسيا بعد انتخابات رئاسية جرت في التاسع من أغسطس/ آب الماضي ومنحت نتائجها الرسمية فوزاً كاسحاً للرئيس ألكسندر لوكاشينكو.

وفي ذات الجلسة، اعترض سفير بيلاروسيا لدى الأمم المتحدة أمبرازيفيه، عمّا وصفه استخداماً غير مقبول للمنظمة الدولية للتدخل في انتخابات بلد ما.

وكانت وزارة الخارجية البيلاروسية قد اعتبرت الخميس قرارالبرلمان الأوروبي بعدم الاعتراف بألكسندر لوكاشينكو رئيساً اعتبارا من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، قراراً "عدائيّاً في صيغته وغير بناء"، وفق الوكالة الرسمية.

يذكر أن القرار الأوروبي فرض أيضاً عقوبات اقتصادية على لوكاشينكو في أعقاب الانتخابات الرئاسية التي جرت في التاسع من أغسطس/ آب والتي تقول المعارضة إنها شهدت تزويراً.

و.ب/ ع.غ (رويترز، د ب أ)