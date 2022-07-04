مقتل 6 في إطلاق نار خلال استعراض يوم الاستقلال قرب شيكاغو

أفاد مسؤولون أن ستة أشخاص قتلوا الاثنين (الرابع من يوليو/ تموز 2022) بعد أن فتح مسلح النار خلال مسيرة بمناسبة عيد الاستقلال الأمريكي في ولاية إلينوي. وأدى إطلاق النار في ضاحية هايلاند بارك الراقية القريبة من شيكاغو. وأضاف المسؤولون خلال مؤتمر صحفي أننه تم نقل 24 مصابا إلى المستشفى، وعُثر على بندقية في موقع الهجوم.

وتبحث الشرطة عن رجل أبيض يعتقد أن سنه يتراوح بين 18 و20 عاما، وطلبت من العامة معلومات للمساعدة في العثور عليه. وقالت إن التقارير الأولية تشير إلى أنه أطلق النار من على سطح أحد المباني.

وقالت نانسي روتيرنج رئيسة بلدية هايلاند بارك في المؤتمر الصحفي "مجتمعنا هاله فعل عنيف هزنا حتى النخاع. قلوبنا مع أسر الضحايا في هذا الوقت العصيب".

ويأتي حادث إطلاق النار في وقت ما زال فيه العنف باستخدام الأسلحة في أذهان كثير من الأمريكيين بعد مذبحة في 24 مايو/ أيار أسفرت عن مقتل 19 تلميذا ومعلمتين في مدرسة ابتدائية في أوفالدي بتكساس، وهجوم في 14 مايو/ أيار أدى لمقتل عشرة أشخاص في محل بقالة في بافالو بنيويورك.

وقال متحدث باسم مستشفى إن هناك 31 مصابا. وأوضح المتحدث جيم أنتوني أن العاملين في مستشفى نورث شور هايلاند بارك يعالجون 26 شخصا ونُقل خمسة إلى مستشفى نورث شور إيفانستون. وتابع أنتوني "الغالبية العظمى أصيبوا بأعيرة نارية. وأصيب الباقون بجروح نتيجة الفوضى خلال العرض".

وكتب مكتب المسؤول على تويتر "ابتعدوا عن المنطقة – اسمحوا لجهات إنفاذ القانون وطلائع رد الفعل بأداء عملهم". وأفاد تقرير لتلفزيون (دبليو.جي.إن) نقلا عن أحد المصادر بأن المشتبه به في الواقعة لا يزال طليقا.

وأفاد النائب الأمريكي براد شنايدر الذي شارك في المسيرة على تويتر إن "مسلحا قام بفتح النار في هايلاند بارك خلال مسيرة يوم الاستقلال".

وأضاف "سمعت عن وقوع خسائر في الأرواح وإصابة أشخاص بجروح. تعازيّ لعائلات وأقارب الضحايا، وصلواتي للمصابين ولمجتمعي"، مضيفا "هذا يكفي".





وذكرت صحيفة شيكاغو صن تايمز أن العرض توقف فجأة عندما أُطلقت أعيرة نارية بعد حوالي عشر دقائق من بدايته، مما دفع مئات الأشخاص إلى الفرار بحثا عن ملاذ آمن.

وأفاد تلفزيون (سي.بي.إس 2) في شيكاغو نقلا عن منتجة كانت حاضرة في العرض أن الناس فروا من مكان الحادث عند سماعهم دوي إطلاق الرصاص. وقالت إليسا كوفمان المنتجة الرقمية لشبكة (سي.بي.إس 2) "كان الجميع يركضون ويختبئون ويصرخون".

ع.ج.م/أ.ح (أ ف ب، رويترز)