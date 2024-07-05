"مقتل 5 أشخاص" في جنين بهجوم قالت إسرائيل إنه ضد "إرهابيين"

أفادت وزارة الصحة التابعة للسلطة الفلسطينية بمقتل 5 فلسطينيين في هجوم عسكري إسرائيلي في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة، فيما قال الجيش الإسرائيلي إن قواته طوقت مبنى "تحصن فيه إرهابيون.. وقوع تبادل لإطلاق النار".

أعلنت السلطة الوطنية الفلسطينية مقتل خمسة أشخاص في عملية عسكرية إسرائيلية في جنين بشمال الضفة الغربية المحتلة وقال الجيش الإسرائيلي إنه يشن "عملية مكافحة إرهاب". وقُتل هؤلاء الفلسطينيون الخمسة وأصيب آخرون صباح اليوم الجمعة (الخامس من يوليو / تموز 2024) خلال اقتحام قوات إسرائيلية لمدينة جنين الواقعة في شمال الضفة الغربية، وفق بيان لوزارة الصحة الفلسطينيةفي الضفة الغربية نقلته وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا). وأفادت الوكالة -نقلا عن شهود عيان- بأن القوات الإسرائيلية "قصفت بطائرة مسيرة تجمعا للشبان قرب دوار العودة غرب مخيم جنين، وهرعت مركبات الإسعاف نحو المكان، ونقلت الشبان وهم أشلاء".

وقبيل الساعة التاسعة بالتوقيت المحلي (الساعة السادسة بتوقيت غرينيتش) قال الجيش الإسرائيلي في بيان إن جنوده "يحاصرون مبنى تحصن فيه إرهابيون" مشيرا إلى وقوع "تبادل لإطلاق النار، وأضاف بيان الجيش أنه خلال هذه المواجهات "ضربت طائرة إرهابيين عدة في المنطقة" بحسب ما نقل البيان.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية أن أربعة من القتلى رجال تراوح أعمارهم بين 20 و30 سنة. أما القتيل الخامس فهو رجل في الرابعة والخمسين أصيب بالرصاص عندما كان على سطح منزله بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وذكرت وكالة وفا أن المسيَّرة استهدفت الجمعة مخيم جنين لللاجئين في الضفة الغربية موضحةً أن القوات الإسرائيلية "اقتحمت المدينة وحاصرت منزل المواطن أحمد مروان جمعة الغول" في غرب المدينة "قبل أن تقتحم آليات الاحتلال العسكرية المدينة من شارعي حيفا والناصرة"، مفيدةً بأن "قوات الاحتلال قصفت المنزل المحاصر بعدة قذائف أنيرجا وأطلقت صوبه الرصاص الحي، وطالبت بمكبرات الصوت أحد الشبان بتسليم نفسه، كما نشرت قناصتها على أسطح المنازل"، وفق ما نقلت الوكالة.

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وتفيد بيانات وزارة الصحة الفلسطينية بأن عشرة فلسطينيين قتلوا في الساعات الثماني والأربعين الأخيرة في الضفة الغربية. ويضاف إلى هذه الحصيلة طفل وامرأة قتلا يوم الإثنين خلال توغل للجيش الإسرائيلي في منطقة طولكرم في شمال الضفة كذلك. وقُتل جندي إسرائيلي يوم الإثنين خلال عملية في شمال الضفة الغربية بحسب الجيش الإسرائيلي.

وتشهد مختلف مناطق الضفة الغربية -التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967- تصاعدا في وتيرة أعمال العنف منذ اندلاع حرب غزة. وقُتل ما لا يقلّ عن 566 فلسطينيا على الأقلّ في الضفّة بأيدي القوات الإسرائيلية أو المستوطنين منذ اندلاع حرب غزة، بحسب مسؤولين فلسطينيين. وقُتل 16 إسرائيلياً على الأقل في الضفة الغربية خلال هجمات في الفترة نفسها وفق تعداد لوكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام رسمية إسرائيلية.

ع.م/ع.ج.م/م.س (د ب أ ، رويترز ، أ ف ب)