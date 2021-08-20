 مقتل 4 من عناصر حزب الله بغارة إسرائيلية على سوريا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 20.08.2021

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أخبار

مقتل 4 من عناصر حزب الله بغارة إسرائيلية على سوريا

تسببت غارة إسرائيلية في سوريا بمقتل 4 عناصر من حزب الله، بحسب المرصد، وأدانت دمشق الغارة، كما دعت اليونويفيل إسرائيل إلى الكف عن انتهاك القرار 1701.

طائرة حربية إسرائيلية - أرشيف من عمليات تدريبية إسرائيلية في ألمانيا

طائرة حربية إسرائيلية - أرشيف من عمليات تدريبية إسرائيلية في ألمانيا

قُتل أربعة عناصر على الأقل من حزب الله اللبناني في غارات إسرائيلية داخل سوريا، ليل الخميس إلى الجمعة، حسبما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، الجمعة (20 أغسطس/آب).

وأوضح المصدر أنّ المقاتلين قُتلوا في منطقة قارة القريبة من الأطراف الجنوبية الغربية لمحافظة حمص ومن حدود لبنان الشرقية. بيد أنّ المرصد لم يجزم بشأن هوية المقاتلين، إذا ما كانوا سوريين أو لبنانيين.

مختارات

تحاول إسرائيل تصعيد ضرباتها الجوية في سوريا، خوفا من تمكن طهران استكمال إنشاء قوة ضاربة على أعتابها. وفي أحدث هجوم اليوم الخميس هاجمت إسرائيل منطقة الضمير على مشارف دمشق لوجود شبهات لتواجد أنشطة إيرانية عسكرية.

أعلن الجيش الإسرائيلي أن ثلاثة صواريخ أطلقت من سوريا نحو إسرائيل، مؤكدا أن صاروخا سقط في الأراضي السورية، في حين سقط صاروخان آخران في مناطق غير مأهولة في شمال إسرائيل.

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه نفذ قصفا مدفعيا في لبنان ردا على إطلاق صاروخين، فيما حثت اليونيفل الطرفين على ضبط النفس. ومن جهة أخرى ذكرت مصادر سورية أن الدفاعات صدت قصفا إسرائيليا على حلب، والجيش الإسرائيلي رفض التعليق.

ومساء الخميس، أعلنت السلطات السورية أنّ دفاعاتها الجوية تصدّت "لصواريخ العدوان"، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا.

ونقلت عن مصدر عسكري أن إسرائيل استهدفت جواً برشقات من الصواريخ، من اتجاه جنوب شرق بيروت، بعض النقاط في محيط مدينة دمشق ومحيط مدينة حمص".

وفي لبنان المجاور أفادت وسائل إعلام أنّ صاروخين سقطا في منطقة القلمون على الحدود اللبنانية-السورية.

وحاولت وكالة فرانس برس توجيه أسئلة إلى الجيش الإسرائيلي، لكن متحدثا عسكريا قال إنّ الدولة العبرية "لا تعلّق على معلومات توردها وسائل إعلام أجنبية".

وطالبت سوريا مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، مجددا، بتحمل مسؤولياتهما واتخاذ "إجراءات حازمة وفورية لمنع  تكرار الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية، وذلك في رسالة لوزارة الخارجية والمغتربين السورية إلى الأمم المتحدة.

كما دعا رئيس بعثة القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان "يونيفيل" وقائدها العام اللواء ستيفانو دل كول إسرائيل للكف عن انتهاك القرار 1701، معتبرا تحليق الطائرات الحربية الإسرائيلية فوق الأراضي اللبنانية انتهاكاً لهذا القرار.

وقال ديل كول، في تغريدة على الحساب الرسمي لـ"يونيفل " على تويتر اليوم الجمعة إن" تحليق الطائرات الحربية الإسرائيلية فوق الأراضي اللبنانية يعتبر انتهاكا لقرار مجلس الأمن الدولي 1701 وللسيادة اللبنانية".

وأضاف "أدعو الجيش الإسرائيلي إلى الكف عن مثل هذه الأعمال التي تقوض جهود يونيفيل لاحتواء التوترات وبناء ثقة سكان المنطقة بالأمن".

ع.ا/ف.ي (أ ف ب، د ب أ)

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