 مقتل 32 على الأقل في حادثي سير في جنوب شرق تركيا | DW الأخبار | DW | 21.08.2022

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DW الأخبار

مقتل 32 على الأقل في حادثي سير في جنوب شرق تركيا

توفي ما لا يقل عن اثنين وثلاثين شخصًا في حادثي سير في موقعين منفصلين بتركيا. فقد اصطدمت سيارات بمسعفين كانوا قد جاؤوا لمساعدة مصابين في حادثٍ آخر. فيما فقد سائق السيطرة على شاحنته التي تعطلت فيها الفرامل ودهست العشرات في موقع آخر.

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