مقتل 32 على الأقل في حادثي سير في جنوب شرق تركيا

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توفي ما لا يقل عن اثنين وثلاثين شخصًا في حادثي سير في موقعين منفصلين بتركيا. فقد اصطدمت سيارات بمسعفين كانوا قد جاؤوا لمساعدة مصابين في حادثٍ آخر. فيما فقد سائق السيطرة على شاحنته التي تعطلت فيها الفرامل ودهست العشرات في موقع آخر.
اتجهت سيارتا إسعاف وإطفاء لإنقاذ جرحى تعرضوا لحادث سير جنوبي تركيل، لكن الطاقم، إضافة إلى صحافيين، لم يكن يدري أنه سيتعرض بدوره لحادث سير خطير، أدى إلى مقتل 16 شخصا وجرح 21 آخرين.
يتواصل الغزو الروسي لأوكرانيا للأسبوع الثالث وتزداد معاناة المدنيين. وفيما لم يسفر أول لقاء بين وزيري الخارجية الروسي والأوكراني عن أي نتيجة، طالب المستشار الألماني والرئيس الفرنسي في اتصال مع بوتين بوقف الحرب فورا.
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