 مقتل 19 مسلحاً موالياً لإيران في سوريا والاتهامات تتجه لإسرائيل | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 26.11.2020

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أخبار

مقتل 19 مسلحاً موالياً لإيران في سوريا والاتهامات تتجه لإسرائيل

في ضربات جوية استهدفت مواقعهم في شرق سوريا، قتل 19 مسلحاً موالون لإيران جميعهم من جنسية باكستانية، حسبما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان. ويرجح المرصد أن يكون مصدر الضربات الجوية "طائرات إسرائيلية".

في ضربات جوية استهدفت مواقعهم في شرق سوريا، قتل 19 مسلحا موالون لإيران

في ضربات جوية استهدفت مواقعهم في شرق سوريا، قتل 19 مسلحا موالون لإيران

قتل 19 مسلحاً موالياً لإيران على الأقل الخميس (26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020) في ضربات جوية استهدفت مواقعهم في شرق سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان. ورجّح المرصد أن تكون "طائرات إسرائيلية" شنت الغارات، التي استهدفت إحدى المجموعات المسلحة غير السورية الموالية لإيران قرب مدينة البوكمال الحدودية مع العراق، في أقصى ريف دير الزور الشرقي. والقتلى جميعهم "من الجنسية الباكستانية"، وفق المرصد.

وتخضع المنطقة الممتدة بين مدينتي البوكمال والميادين في ريف دير الزور الشرقي لنفوذ إيراني، عبر مجموعات موالية لها تقاتل الى جانب قوات النظام السوري. وهذه ليست المرة الأولى التي تُستهدف فيها مناطق في دير الزور، اذ أحصى المرصد مقتل 14 مسلحاً موالياً لإيران من العراقيين والأفغان مساء السبت في قصف جوي أيضاً طال الريف الشرقي.

مختارات

نفذت إسرائيل على مر السنوات ضربات جوية استهدفت أساسا مواقع لقوات إيرانية ولحزب الله اللبناني في سوريا. والآن وقعت دمشق وطهران على اتفاق عسكري شامل بهدف تعزيز الدفاع الجوي السوري، حسب مسؤولين عسكريين من البلدين.

سلاح الجو الإسرائيلي أصبح "يستهدف بصورة مستمرة" أهدافاً عسكرية مختلفة في سوريا، وفق ما استنتجه تحليل نُشر في صحيفة إسرائيلية من خلال التقارير الواردة من سوريا. وأكد التحليل أن كورونا غيّرت الاستراتيجية الإسرائيلية.

وعلى الرغم من أن تقارير المرصد ترجّح أن تكون الغارات إسرائيلية، إلا أن من الصعب التأكد من ذلك عندما لا يؤكدها الإعلام الرسمي السوري وتمتنع إسرائيل عن التعليق عليها. وأفاد الإعلام الرسمي السوري ليل الثلاثاء/ الأربعاء بوقوع ضربات إسرائيلية استهدفت موقعين عسكريين في سوريا، تسببت إحداها بمقتل ثمانية مقاتلين موالين لإيران جنوب دمشق، وفق المرصد.

وكثّفت إسرائيل في الأعوام الأخيرة وتيرة قصفها في سوريا، مستهدفة بشكل أساسي مواقع للجيش السوري وأهدافاً إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني. ونادراً ما تؤكد إسرائيل تنفيذ هذه الضربات، إلا أنها تكرر أنها ستواصل تصديها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.

ع.ش/ ي.أ (أ ف ب)

  • Syrien Explosionen auf Militärflughafen bei Damaskus (picture-alliance/Xinhua News Agency/A. Safarjalani)

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  • Syrien Weißhelme in Aleppo (Reuters/A. Ismail)

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  • Israel Absturz Kampfjet F-16 nach Einsatz in Syrien (Reuters/H. Shapira)

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  • Türkei Militär-Helikopter in syrien (picture-alliance/AA/B. Mili)

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  • Syrien Abschuss Russischer Kampfjet Suchoi Su-25 in der Provinz Idlib (Getty Images/AFP/O. Hajkadour)

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  • Jordanien - Pilot Muas al-Kasasba SW NEU (picture-alliance/dpa/Jordan News Agency)

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    "داعش" أسقط طائرة أردنية وأحرق طيارها والأردن إنتقم بإعدام إرهابيين عراقيين

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    الكاتب: ملهم الملائكة


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سلاح الجو الإسرائيلي أصبح "يستهدف بصورة مستمرة" أهدافاً عسكرية مختلفة في سوريا، وفق ما استنتجه تحليل نُشر في صحيفة إسرائيلية من خلال التقارير الواردة من سوريا. وأكد التحليل أن كورونا غيّرت الاستراتيجية الإسرائيلية.

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